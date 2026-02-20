Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Ήταν Φεβρουάριος του 2004 όταν ο Μελ Γκίμπσον παρουσίαζε την πιο προκλητική δουλειά του, με τον ίδιο να έχει μπει ήδη σε έναν κύκλο αμφισβήτησης εξαιτίας της συμπεριφοράς και των δηλώσεών. Το φιλμ Τα Πάθη του Χριστού ήταν η δική του προσπάθεια να παρουσιάσει τις 12 τελευταίες ώρες του Ιησού, πριν τη σταύρωση.

Ο 70χρονος δημιουργός επέλεξε η γλώσσα της ταινίας να είναι στα Αραμαϊκά, Λατινικά και Εβραϊκά, πείστηκε τελευταία στιγμή να βγει στις αίθουσες με αγγλικούς υπότιτλους (αν και ο ίδιος δεν ήθελε καθόλου), ενώ δέχθηκε έναν καταιγισμό σκληρής κριτικής για σκηνές με υπερβολική βία. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές οργανώσεις τον κατηγόρησαν για αντισημιτισμό.

Τι με όλα αυτά; Τα Πάθη του Χριστού ξεπέρασαν τα 600 εκατ. δολάρια στο box office μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ανεξάρτητα φιλμ όλων των εποχών – και δίνοντας την δυνατότητα στον Μελ Γκίμπσον να επιστρέψει στη λίστα με τα «χρυσά παιδιά» του Χόλιγουντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sacredchad (@sacredchad)

Κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο μια φορά κι έναν καιρό Γουίλιαμ Γουάλας βρίσκεται και πάλι στην Ιταλία, καθώς γυρίζει το sequel του φιλμ του 2004 – Η Ανάσταση του Χριστού. Και όπως αναφέρουν τα μίντια από τη γειτονική χώρα, έχει στον πλευρό του έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους ανθρώπους στους κόλπους της καθολικής Εκκλησίας.

Πρόκειται για τον Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, επί χρόνια εκπρόσωπος του Βατικανού στις ΗΠΑ και αφορισμένος από το 2024, καθώς δεν αναγνώριζε την εξουσία του Πάπα Φραγκίσκου.

Μάλιστα, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, τον αποκαλούσε «υπηρέτη του Σατανά» και «ψευδοπροφήτη», οδηγώντας την Καθολική Εκκλησία στον αφορισμό του – έστω κι αν κράτησε τον τίτλο του.

Ο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, δηλώνει μεγάλος οπαδός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ είναι υποστηρικτής του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Και φυσικά είναι στενός φίλος του Μελ Γκίμπσον.

Mel Gibson Consulting With Excommunicated Archbishop — Who Once Called Pope Francis ‘A Servant of Satan’— for ‘Resurrection of the Christ’ https://t.co/T6E1gFcrqu — Variety (@Variety) February 20, 2026

Ο 70χρονος σταρ δεν είχε διστάσει το 2024 να στηρίξει τον Βιγκάνο για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου, ενώ τώρα του έχει αναθέσει τον ρόλο του συμβούλου του στην ταινία Η Ανάσταση του Χριστού.

Όπως λέει ο τίτλος του, το φιλμ θα καταπιαστεί με τις μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού, στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο φινλανδός ηθοποιός Τζάακκο Όχτονεν – χωρίς ωστόσο ο Μελ Γκίμπσον να έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη – όλα τους θα βγουν στις σκοτεινές αίθουσες μέσα στο 2027.