Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
20 Φεβρουαρίου 2026, 18:50

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Ήταν Φεβρουάριος του 2004 όταν ο Μελ Γκίμπσον παρουσίαζε την πιο προκλητική δουλειά του, με τον ίδιο να έχει μπει ήδη σε έναν κύκλο αμφισβήτησης εξαιτίας της συμπεριφοράς και των δηλώσεών. Το φιλμ Τα Πάθη του Χριστού ήταν η δική του προσπάθεια να παρουσιάσει τις 12 τελευταίες ώρες του Ιησού, πριν τη σταύρωση.

Ο 70χρονος δημιουργός επέλεξε η γλώσσα της ταινίας να είναι στα Αραμαϊκά, Λατινικά και  Εβραϊκά, πείστηκε τελευταία στιγμή να βγει στις αίθουσες με αγγλικούς υπότιτλους (αν και ο ίδιος δεν ήθελε καθόλου), ενώ δέχθηκε έναν καταιγισμό σκληρής κριτικής για σκηνές με υπερβολική βία. Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές οργανώσεις τον κατηγόρησαν για αντισημιτισμό.

Τι με όλα αυτά; Τα Πάθη του Χριστού ξεπέρασαν τα 600 εκατ. δολάρια στο box office μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ανεξάρτητα φιλμ όλων των εποχών – και δίνοντας την δυνατότητα στον Μελ Γκίμπσον να επιστρέψει στη λίστα με τα «χρυσά παιδιά» του Χόλιγουντ.

Κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο μια φορά κι έναν καιρό Γουίλιαμ Γουάλας βρίσκεται και πάλι στην Ιταλία, καθώς γυρίζει το sequel του φιλμ του 2004 – Η Ανάσταση του Χριστού. Και όπως αναφέρουν τα μίντια από τη γειτονική χώρα, έχει στον πλευρό του έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους ανθρώπους στους κόλπους της καθολικής Εκκλησίας.

Πρόκειται για τον Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, επί χρόνια εκπρόσωπος του Βατικανού στις ΗΠΑ και αφορισμένος από το 2024, καθώς δεν αναγνώριζε την εξουσία του Πάπα Φραγκίσκου.

Μάλιστα, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, τον αποκαλούσε «υπηρέτη του Σατανά» και «ψευδοπροφήτη», οδηγώντας την Καθολική Εκκλησία στον αφορισμό του – έστω κι αν κράτησε τον τίτλο του.

Ο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, δηλώνει μεγάλος οπαδός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ είναι υποστηρικτής του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Και φυσικά είναι στενός φίλος του Μελ Γκίμπσον.

Ο 70χρονος σταρ δεν είχε διστάσει το 2024 να στηρίξει τον Βιγκάνο για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους εναντίον του Πάπα Φραγκίσκου, ενώ τώρα του έχει αναθέσει τον ρόλο του συμβούλου του στην ταινία Η Ανάσταση του Χριστού.

Όπως λέει ο τίτλος του, το φιλμ θα καταπιαστεί με τις μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού, στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο φινλανδός ηθοποιός Τζάακκο Όχτονεν – χωρίς ωστόσο ο Μελ Γκίμπσον να έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη – όλα τους θα βγουν στις σκοτεινές αίθουσες μέσα στο 2027.

Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

World
Δασμοί Τραμπ: Οι νομικές επιλογές μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Οι νομικές επιλογές μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
18.02.26

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% – Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – «Απογοητευτική» η απόφαση
20.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% - Παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι - «Απογοητευτική» η απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους»

Σύνταξη
«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
20.02.26

«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
20.02.26

Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το κάλυμμα πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είχε υποχωρήσει στο μακρινό παρελθόν, κάτι που μπορεί να συμβεί και στο μέλλον με καταστροφικές συνέπειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
20.02.26

Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, καθώς υπήρξε μείωση του ορίου από τα 50 χλμ/ώρα στα 30 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)
20.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)

«Ο Γεωργιάδης λειτουργεί ως κανονικός ακροδεξιός προβοκάτορας που επενδύει στην ένταση - Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης», λέει ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
