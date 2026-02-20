newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
20.02.2026 | 08:20
Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε
20 Φεβρουαρίου 2026, 09:07

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε

Πρόσφατα το Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11»

Σύνταξη
A
A
Μηχανισμός προστασίας για τους πολίτες απέναντι στις τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση διαφημιστικών προϊόντων αποτελεί το «Μητρώο 11».

Το «Μητρώο 11», όπως είπε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη στην ΕΡΤ, είναι ένας ειδικός κατάλογος που τηρείται από κάθε πάροχο τηλεφωνίας και περιλαμβάνει τους συνδρομητές που δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις. Από τη στιγμή που ένας αριθμός καταχωριστεί στο Μητρώο, οι εταιρείες υποχρεούνται να τον εξαιρούν από τις καμπάνιες τηλεφωνικής προώθησης. Σε διαφορετική περίπτωση, παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Πρόσφατα το Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11» και είχε δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί τέτοιου είδους επικοινωνία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παράβαση της ρητής δήλωσης μη όχλησης θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία δεν είναι θεωρητική αλλά ουσιαστική και δικαστικά επιδιώξιμη.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η εγγραφή γίνεται με αίτημα προς τον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί προσφυγή σε δημόσια αρχή. Μετά την καταχώριση, οι εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν το σχετικό μητρώο πριν πραγματοποιήσουν διαφημιστικές κλήσεις. Ωστόσο, στην πράξη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πολίτες συνεχίζουν να δέχονται οχλήσεις, παρότι έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο 11».

Πού μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης

Σε περίπτωση παραβίασης, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Συνήγορος του Καταναλωτή ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για διεκδίκηση αποζημίωσης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κατά καιρούς επιβάλει και σημαντικά διοικητικά πρόστιμα σε εταιρείες που παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα του ζητήματος.

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικάνους hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο τραπέζι με Αμερικάνους hyperscalers για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
20.02.26

Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
