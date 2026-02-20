Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
- Δημοσιογράφος της DW συλλαμβάνεται για «προσβολή» του Ερντογάν
- Διασώστες του ΕΚΑΒ επαναφέρουν 44χρονο που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης
- Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
- Ανατριχιαστικό - Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Στο κόκκινο βρίσκεται για άλλη μία ημέρα η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αρδηττού, στη Βασ. Σοφίας και στη Κατεχάκη.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο έως το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων και οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.
- Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
- «Η κατάρρευση» του Φ.Σ. Φιτζέραλντ στο θέατρο Rabbithole
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ
- DOSES: Πέντε καθημερινά βήματα προς την ευτυχία
- Έρχονται φορο-έλεγχοι με… αλγόριθμους – Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις