Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο κόκκινο βρίσκεται για άλλη μία ημέρα η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αρδηττού, στη Βασ. Σοφίας και στη Κατεχάκη.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο έως το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων και οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.