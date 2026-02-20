newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Επίδομα ενοικίου: Για ποιους λήγει – Τι πρέπει να κάνουν για να συνεχίσουν να το εισπράττουν
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 13:42

Επίδομα ενοικίου: Για ποιους λήγει – Τι πρέπει να κάνουν για να συνεχίσουν να το εισπράττουν

Βήμα – βήμα η διαδικασία για την ανανέωση του επιδόματος ενοικίου – Τα κριτήρια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Μέσα στον Φεβρουάριο πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση του επιδόματος ενοικίου όσοι ενοικιαστές το λαμβάνουν από τον προηγούμενο Αύγουστο και στο τέλος του μηνός λήγει το εξάμηνο, προκειμένου να μη χάσουν την επόμενη πληρωμή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα ενοικίου χορηγείται για έξι μήνες.

Μετά από αυτό το διάστημα ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση με βάση την οποία θα γίνει επανέλεγχος των κριτηρίων και εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν θα συνεχιστεί η επιδότηση.

Μέχρι το τέλος του μήνα, συνεπώς, πρέπει να σπεύσουν οι ενοικιαστές των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όσοι προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Για την εξάμηνη ανανέωση στο επίδομα ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες.

Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη γιατί το επίδομα ενοικίου δεν ανανεώνεται αυτόματα και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το επόμενο εξάμηνο, εφόσον πληρούνται και πάλι τα κριτήρια.

Βήμα – βήμα η ανανέωση για το επίδομα ενοικίου

Αναλυτικά, η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Ελέγξτε την προθεσμία:

Υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα της τρέχουσας ισχύος του επιδόματος.

2. Επιβεβαιώστε το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα έγκυρο και ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που καλύπτει το επόμενο εξάμηνο. Αν όχι, θα χρειαστεί να κάνετε ανανέωση του μισθωτηρίου.

3. Υποβάλετε νέα αίτηση:

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κάντε νέα αίτηση για το επίδομα στέγασης.

4. Επαναξιολόγηση:

Μετά την εξέταση των κριτηρίων, το νοικοκυριό μπορεί να λάβει το επίδομα για το επόμενο εξάμηνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Τα ποσά έχουν ως εξής:

  • Στα 70 ευρώ είναι το ποσό του μηνιαίου επιδόματος για έναν δικαιούχο.
  • Το ποσό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
  • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
    Κριτήρια

Τα κριτήρια

Τα Κριτήρια είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

Α) Εισοδηματικά

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Προσοχή, στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοικίου δεν προσμετρώνται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής.

Κατά τα λοιπά συμπεριλαμβάνεται, όπως παγίως συμβαίνει, το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Επίσης το Επίδομα Στέγασης είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Eλάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού.

Β) Περιουσιακά κριτήρια

1) Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

2) Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ), δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Αντιπροσωπεία Κογκρέσου 20.02.26

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Επίκαιρη ερώτηση 20.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας

Σύνταξη
«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Στη Μυτιλήνη 20.02.26

Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία - Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω του το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τον Δήμο Άνδρου. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύνταξη
Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Ιγκουάνα; 20.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Μπάσκετ 20.02.26

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

