sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19 Φεβρουαρίου 2026, 12:06

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε το Μαρούσι με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό του Allwyn Final 8 και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ ενόψει του αγώνα.

Ο Λαρεντζάκης μίλησε για την επιστροφή του στη δράση και τόνισε ότι θα δώσει το 100% των δυνατοτήτων του προκειμένου να συνεισφέρει στην κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου για τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:

Πώς νιώθεις στην επιστροφή σου μετά τον τραυματισμό;

«Νιώθω πάρα πολύ καλά που επέστρεψα. Μέρα με τη μέρα νιώθω ακόμη καλύτερα και θα προσπαθήσω να δώσω το 100% για να βοηθήσω και εγώ στην κατάκτηση ενός ακόμα Κυπέλλου».

Κάνε μας ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ήταν τόσο εύκολη η νίκη, όσο φάνηκε;

«Η ΑΕΚ είχε αρκετές απουσίες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως πιστεύω ότι εμείς ήμασταν σοβαροί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίξαμε σε υψηλή ένταση και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Επόμενος αντίπαλος είναι το Μαρούσι, που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Άρη. Τι πρέπει να προσέξετε;

«Το Μαρούσι έπαιξε αρκετά καλά, επειδή το είδαμε το παιχνίδι. Είναι μια γεμάτη ομάδα, από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να δείξουμε την σοβαρότητα που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια, για να περάσουμε στον τελικό».

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς έχει έρθει. Πιστεύεις ότι είστε έτοιμοι και για τον δεύτερο;

«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο».

Headlines:
Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)
Champions League 19.02.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60′-63′) της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβληθούν πάνω από 60.000 ευρώ για να απελευθερωθεί
Κιβωτός του Κόσμου 19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο - Πρέπει να καταβληθούν πάνω από 60.000 ευρώ για να απελευθερωθεί

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο