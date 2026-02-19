Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.
- Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα
- Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από τη Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ
- Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
- Εξαφανίστηκε 52χρονος στα Χανιά: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε το Μαρούσι με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό του Allwyn Final 8 και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ ενόψει του αγώνα.
Ο Λαρεντζάκης μίλησε για την επιστροφή του στη δράση και τόνισε ότι θα δώσει το 100% των δυνατοτήτων του προκειμένου να συνεισφέρει στην κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου για τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:
Πώς νιώθεις στην επιστροφή σου μετά τον τραυματισμό;
«Νιώθω πάρα πολύ καλά που επέστρεψα. Μέρα με τη μέρα νιώθω ακόμη καλύτερα και θα προσπαθήσω να δώσω το 100% για να βοηθήσω και εγώ στην κατάκτηση ενός ακόμα Κυπέλλου».
Κάνε μας ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ήταν τόσο εύκολη η νίκη, όσο φάνηκε;
«Η ΑΕΚ είχε αρκετές απουσίες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως πιστεύω ότι εμείς ήμασταν σοβαροί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίξαμε σε υψηλή ένταση και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».
Επόμενος αντίπαλος είναι το Μαρούσι, που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Άρη. Τι πρέπει να προσέξετε;
«Το Μαρούσι έπαιξε αρκετά καλά, επειδή το είδαμε το παιχνίδι. Είναι μια γεμάτη ομάδα, από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να δείξουμε την σοβαρότητα που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια, για να περάσουμε στον τελικό».
Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς έχει έρθει. Πιστεύεις ότι είστε έτοιμοι και για τον δεύτερο;
«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο».
- Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
- Αργεντινή: Σκιά 50 εκατ. δολαρίων πάνω από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
- Ποιες είναι οι πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός για ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
- Τι συμβαίνει στη Χάποελ Τελ Αβίβ: Παραιτήθηκαν δύο βασικά μέλη της διοίκησης
- Αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν: «Για αυτό δεν την… πατήσαμε ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Όμορφη στιγμή: Η φωτογραφία του Ντόρσεϊ από τις ΗΠΑ με τον γιο του (pics)
- Καντέρ: «Ελπίζω να έρθω στον Παναθηναϊκό όταν φύγει το καθεστώς Ερντογάν – Έχω μιλήσει με τον Γιαννακόπουλο»
- «ΑS»: «Σιλβέν Φρανσίσκο, ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις