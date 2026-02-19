«Keenadu»: Εντοπίστηκε εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή για συσκευές Android
Ένα νέο κακόβουλο λογισμικό που εντοπίζεται σε συσκευές Android, προκαλεί σοβαρή ανησυχία.
Ένα νέο κακόβουλο λογισμικό για το λειτουργικό σύστημα Android με την ονομασία «Keenadu» ανακάλυψε η Kaspersky, κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.
Το κακόβουλο λογισμικό «Keenadu» βρέθηκε προεγκατεστημένο σε Android συσκευές. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο
Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται προεγκατεστημένο σε συσκευές (tablets και smartphones) έχοντας μολύνει το firmware ή μπορεί να εισχωρήσει από επίσημα καταστήματα εφαρμογών, όπως το Google Play.
Το malware δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Ιδιαίτερα επικίνδυνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας έχουν καταγραφεί περισσότερες από 13.000 μολυσμένες συσκευές παγκοσμίως, με υψηλότερα ποσοστά εντοπισμού σε Ρωσία, Ιαπωνία, Γερμανία, Βραζιλία και Ολλανδία.
Το κακόβουλο λογισμικό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο επειδή «μπορεί να μολύνει κάθε εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή, να εγκαταστήσει οποιεσδήποτε εφαρμογές από αρχεία APK (Android Package Kit) και να τους δώσει οποιαδήποτε διαθέσιμα δικαιώματα», λέει η Kaspersky.
Δύσκολο να αφαιρεθεί
Φαίνεται επίσης ότι το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, καθώς φορτώνεται από το firmware της συσκευής, το οποίο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την εκκίνηση του υλικού.
Οι ειδικοί της Kaspersky ανακάλυψαν επίσης ότι αρκετές εφαρμογές που διανέμονται στο Google Play έχουν μολυνθεί με το Keenadu. Πρόκειται για εφαρμογές για έξυπνες κάμερες οικιακής χρήσης, οι οποίες έχουν «κατέβει» πάνω από 300.000 φορές πριν αφαιρεθούν.
