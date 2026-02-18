Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη τη σύλληψη ενός άνδρα που καταζητείται στο Περού, ο οποίος είχε γίνει ευρέως γνωστός ως «ο άνδρας με τα χίλια ονόματα».

Ο καταζητούμενος, μέλος της περουβιανής συμμορίας «Los Terribles del 17» που εμπλέκεται σε βίαια εγκλήματα, συνελήφθη στη Μαδρίτη έπειτα από μήνες ερευνών, αναφέρει η ανακοίνωση της ισπανικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο συλληφθείς είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα και χρησιμοποιούσε κλεμμένη ταυτότητα άλλου.

Το 2012 είχε αποδράσει μαζί με συγκρατούμενούς του από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Τσαγιαπάλκα, στο νότιο Περού. Το 2024 συνελήφθη ξανά και στην κατοχή του βρέθηκαν ένας εκρηκτικός μηχανισμός και πυρομαχικά, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή του σε «συμβόλαια θανάτου» και απαγωγές για λύτρα. Κατάφερε όμως να διαφύγει, για ακόμη μια φορά, καταφεύγοντας στην Ισπανία.

Τον Οκτώβριο του 2021 δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς στην περιοχή Los Olivos της Λίμα. Δέχθηκε έξι σφαίρες στην πλάτη και στα πόδια ενώ ταξίδευε στο πίσω μέρος ενός οχήματος, σε ένα περιστατικό που οι αρχές θεώρησαν ως πιθανή εκδίκηση.

Τα σοβαρά τραύματα του άφησαν προβλήματα κινητικότητας, με αποτέλεσμα από τότε να κινείται με αναπηρικό καροτσάκι.

Ακόμη και τότε δεν σταμάτησε να χρησιμοποιεί ψευδείς ταυτότητες: όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, παρουσιάστηκε ως Elver Carreño Rodríguez, υποτιθέμενος πολίτης της Ουρουγουάης που ζούσε στο Περού, ένα από τα πολλά ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσε για να αποφύγει τη δικαιοσύνη.

Ο συλληφθείς αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς στο Περού προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.