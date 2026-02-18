Παναθηναϊκός: Με Χέιζ-Ντέιβις στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ
Γνωστή έγινε η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο των προημιτελικών του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδος, θέλοντας να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε, στο μεταξύ, την εξάδα των ξένων για το παιχνίδι, επιλέγοντας να έχει μαζί του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πράσινων, έχοντας πάρει νωρίτερα τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Εκτός του Χέιζ-Ντέιβις, μέσα και ο Χουάντσο
Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός επέλεξε και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταξίδεψε μόνος του χθες στο Ηράκλειο λόγω ίωσης και θα είναι στη 12άδα, με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Κένεθ Φαρίντ να είναι εκείνοι οι που επιλέχθηκαν να μείνουν εκτός.
Αναλυτικά, η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς
