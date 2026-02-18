Μεγάλος προημιτελικός Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ – Ο Ηρακλής κοντράρεται με τη Μύκονο Betsson στο άλλο ματς της ημέρας
Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος για να προκύψουν τα ημιτελικά της διοργάνωσης - Ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Σε ρυθμούς Final 8 κινείται πλέον το ελληνικό μπάσκετ, με το ζευγάρι Ολυμπιακός-Μαρούσι να αποτελεί τον έναν ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ απόψε θα μάθουμε και τον δεύτερο μέσα από τα δύο παιχνίδια που θα διεξαχθούν μέσα στη μέρα.
Πρώτοι την σκυτάλη παίρνουν ο Ηρακλής με τη Μύκονο Betsson στις 17:00, ίσως στο πιο αμφίρροπο ζευγάρι του θεσμού. Οι νησιώτες έχουν το πάνω χέρι στα μεταξύ τους παιχνίδια στη σεζόν, αφού έκαναν το 2/2, ωστόσο τα πράγματα σε έναν προημιτελικό είναι διαφορετικά.
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ
Αργότερα, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ. Οι Πράσινοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την απρόσμενη ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου και να επιστρέψουν στις επιτυχίες, διεκδικώντας παράλληλα ένα ακόμα τίτλο για τη συλλογή τους, ενώ οι Θεσσαλονικείς, έχοντας μπει σε μια νέα εποχή ψάχνουν την υπέρβαση.
Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που δεν ταξίδεψε λόγω ίωσης, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να δούμε σε δράση τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πήρε τη θέση του Ομέρ Γιούρτσεβεν στη λίστα των ξένων. Από την άλλη, ο Γιούρι Ζντοβτς έχει τονίσει πως η συμμετοχή του Τόμας Ντίμσα είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
