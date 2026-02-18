magazin
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 18.02.2026]
Ημερήσια 18 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 18.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Τι κι αν συνεχίζει να υπάρχει ακόμα λίγη ένταση; Εσύ είσαι σε φάση να δεις πιο ξεκάθαρα τα επόμενα βήματά σου. Βέβαια το ότι θες να προχωρήσεις μπροστά, δεν σημαίνει πως είναι OK να γίνεσαι ανυπόμονος. Άρα πρόσεξέ το αυτό. Από την άλλη, καταλαβαίνεις πως όλα αλλάζουν γρήγορα, άρα πρέπει να οργανωθείς- προετοιμαστείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις πληροφορίες που λαμβάνεις, γιατί είναι αυτές που μπορούν να σου δείξουν τι χρειάζεται να διορθώσεις. Στα οικονομικά, μη βιάζεσαι και μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Στα ερωτικά, δεν μπορεί να θέλεις τα τίμια και τα ξεκάθαρα, αλλά να συμβιβάζεσαι με οτιδήποτε το επιφανειακό. Ε! Πώς θα γίνει τώρα;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Ήδη από χθες έχουν αρχίσει να αλλάζουν πολλά, οπότε πρέπει κι εσύ να βρεις κάπως τη θέση σου μέσα σε όλο αυτό. Κάνε πράγματα, λοιπόν, που σε γεμίζουν ασφάλεια και σταθερότητα. Επένδυσε σε οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα από έρωτα μέχρι χρήμα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν σταδιακές εξελίξεις μεν. Βάλε πιο γερές βάσεις δε.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις νέες επαφές και γνωριμίες, γιατί μπορεί να σε ωφελήσουν περισσότερο από ότι αρχικά νομίζεις. Στα οικονομικά, μην πάρεις ρίσκα, γιατί χαλάς την ασφάλεια που προσπαθείς να χτίσεις. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι – όπως μία συζήτηση – για να λύσεις όλα όσα σε ενοχλούν εκεί. Εύκολο και πρακτικό, ναι;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Σήμερα προτείνω να αφεθείς στις σκέψεις σου και να κάνεις μία πιο εσωτερική δουλειά. Μέσω αυτού σίγουρα θα συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα. Μετά πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο, για να τα κάνεις πράξη. Είναι πολύ καλή η θεωρία, αλλά δε χρειάζεται να μείνεις μόνο εκεί, έτσι; Στα επαγγελματικά, βελτίωσε την επικοινωνία.

DON’TS: Υπάρχουν νέα δεδομένα γενικώς και για να τα διαχειριστείς, δεν πρέπει να είσαι τόσο παρορμητικός. Στα επαγγελματικά, μην λες απόλυτες κουβέντες και μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Στα ερωτικά, το ξέρω πως θέλεις να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Απλά δεν πρέπει να μιλάς, πριν να έχεις ακούσει τι θέλει να σου πει η άλλη πλευρά.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σταθεροποίησε πρώτα την ψυχολογία σου, για να μπορέσεις μετά να δεις πιο ψύχραιμα τα οικονομικά και τα πρακτικά ζητήματα που τρέχουν αυτή την στιγμή. Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Άρα φρόντισε να το δεις κι αυτό λίγο, έτσι;

DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος σου να σε οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Στα επαγγελματικά, μην πεις «όχι» σε μία νέα πρόταση, γιατί μπορεί να σου δώσει μία μικρή δόση ελπίδας για εξέλιξη. Στα ερωτικά, να ξέρεις πως δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα εσύ, για να μπορείς να περάσεις καλά ή και για να νιώσεις ασφαλής.

Λέων

Λέων

DO’S: Φέρε τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να βρεις τι ακριβώς θέλεις και περιμένεις από τους γύρω σου. Αν κάτσεις κάτω, σκεφτείς και συνειδητοποιήσεις πολλά πράγματα, θα δεις ότι είναι πολύ εύκολο το να βάλεις όρια και δεν χρειάζεται να το κάνεις μέσω του δράματος. Πες τις ιδέες σου ανοιχτά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να απογοητεύεσαι, γιατί ίσως υπάρχει ευκαιρία για μία νέα συνεργασία. Το ίδιο και στα οικονομικά. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι να πεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί μπορεί και να προκαλέσει μία πιο θετική εξέλιξη από αυτή που εσύ νομίζεις. Το θέμα είναι να είσαι ειλικρινής και με τον εαυτό σου και με τον απέναντι.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Για σήμερα επικεντρώσου στην καθημερινότητά σου και στο πως μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι εκεί. Κάνε τη ζωή σου λίγο πιο εύκολη! Μπορείς, ας πούμε, να οργανώσεις λίγο πιο σωστά τον χρόνο σου να βάλεις σε τάξη τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Στα επαγγελματικά, βρες λύσεις μέσω του διαλόγου.

DON’TS: Γενικώς δεν πρέπει να υποτιμάς τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν ορισμένοι. Στα ερωτικά, μην κρατάς μέσα σου όσα σε κουράζουν ή σε ενοχλούν, για να μπορέσεις να αντιληφθείς την στήριξη και την κατανόηση που υπάρχουν εκεί. Μη διστάσεις να κάνεις μικρές αλλαγές που μπορούν, όμως, να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γιατί δεν ασχολείσαι με όσα σε ευχαριστούν ή με όσα μπορούν να σε βοηθήσουν να εκφραστείς καλύτερα; Άσε τη δημιουργικότητά σου ελεύθερη. Δώσε περιθώριο στο φλερτ να υπερτερήσει και φρόντισε να βιώνεις το κάθε συναίσθημα που σου προκαλείται. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θέματα που χρήζουν σοβαρότερης αντιμετώπισης.

DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφράσεις και να υποστηρίξεις με σιγουριά τις ιδέες σου, γιατί ίσως να βρουν ανταπόκριση και να πάρεις ένα θετικό feedback. Από την άλλη, μην κάνεις περιττά έξοδα. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι γιατί ίσως και να υπάρξει μία νέα γνωριμία. Ίσως πάλι και να αναθερμανθεί ένα ήδη υπάρχον, αλλά ξεχασμένο(;), φλερτ.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την προσωπική σου ασφάλεια, καθώς πρέπει να ενισχύσεις αυτούς τους τομείς. Επειδή θέλεις να πάρεις τον έλεγχο των καταστάσεων στα χέρια σου – ή έστω να νιώθεις έτσι – κάνε σοβαρές κινήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά σε αυτό το αποτέλεσμα και δεν θα σε απομακρύνουν από αυτό.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κάνεις πράγματα που χαλάνε την εικόνα που έχεις χτίσει εκεί και μην κινείσαι χωρίς στρατηγική και χωρίς πλάνο. Στα ερωτικά, μην επιτρέπεις στην ένταση που έχει ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα να συνεχίζει να υπάρχει. Αντιθέτως, κάνε πιο ουσιαστικές συζητήσεις, έτσι ώστε να βελτιώσεις κάπως το κλίμα εκεί.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έντονη μέρα, με κινητικότητα και πολλές συζητήσεις. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κακό, έτσι; Επειδή θέλεις να μοιραστείς τις ιδέες σου, εγώ θα σου πω να το κάνεις άφοβα μεν, με τρόπο δε. Επιπλέον προσπάθησε με κάποιον τρόπο να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ώστε να δεις και τι καινούργιο μπορείς να σκαρώσεις γενικώς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες σημαντικές επαφές, καθώς είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν θετικά την κατάσταση εκεί. Ωστόσο δεν πρέπει να υπόσχεσαι παραπάνω πράγματα από όσα μπορείς, ρεαλιστικά μιλώντας, να υλοποιήσεις. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, γιατί ίσως βγει κάτι καλό μέσω αυτών.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και στις αξίες σου, καθώς είναι αυτά που τώρα σε απασχολούν περισσότερο από το οτιδήποτε. Θέλεις να νιώσεις ασφάλεια μεν, κάνε τις κατάλληλες κινήσεις δε, για να σου φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρπαξε κάθε ευκαιρία, ακόμα κι αν σου φαίνεται μικρή, καθώς κρύβει «μεγάλες» (δηλ. θετικές) εξελίξεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κινηθείς μεθοδικά και με πλάνο, καθώς αυτό το σύστημα αποδίδει, σωστά; Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να δείξεις τι είναι αυτό που νιώθεις, καθώς- μάλλον!- θα ανταμειφθείς από μια εξίσου θετική ανταπόκριση. Γενικώς, πάντως, μη φοβάσαι να διεκδικήσεις όλα όσα θέλεις, καθώς τα φόντα υπάρχουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μείνε ψύχραιμος, καθώς και η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από μπόλικες αλλαγές. Το θέμα είναι να έχεις καθαρό και ανοιχτό μυαλό, ώστε να βρεις τους κατάλληλους τρόπους να τις διαχειριστείς. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, για να πας μπροστά; Ελπίζω πως ναι! Πάρε άφοβα πρωτοβουλίες και άφησε πίσω οτιδήποτε δεν σε εκφράζει πια.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος και μη φοβάσαι να εκφράσεις τις ιδέες σου. Βέβαια πρέπει να είσαι σε θέση να τις υποστηρίξεις με σωστά επιχειρήματα, έτσι; Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να διεκδικήσεις τον χώρο σου. Βέβαια πρέπει να είσαι και ειλικρινής, αλλιώς… Μη δέχεσαι να μπεις σε καλούπια. Φτάνει πια, δε νομίζεις;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Άκου το ένστικτό σου, γιατί κι έντονο είναι σήμερα, αλλά και ξέρει να σε καθοδηγεί εκεί που πρέπει. Επειδή νιώθεις πως θες να απομονωθείς, σου προτείνω να πάρεις αποστάσεις από την πολυκοσμία. Άλλωστε πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα και να βάλεις σε τάξη τα όσα νιώθεις, σωστά; Στα επαγγελματικά, κάνε διακριτικές κινήσεις.

DON’TS: Μην επηρεάζεσαι από όσα λένε οι άλλοι, γιατί χάνεις την αισιοδοξία σου χωρίς να υπάρχει λόγος. Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε εντάσεις που εξελίσσονται παρασκηνιακά. Μην λες «όχι» στα νέα άτομα που μπαίνουν στη ζωή σου, γιατί μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Μην τσακώνεσαι συνέχεια με το αμόρε, αν έχεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
Stream magazin
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
Μισό λεπτό 17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο