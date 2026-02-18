Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 18.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Τι κι αν συνεχίζει να υπάρχει ακόμα λίγη ένταση; Εσύ είσαι σε φάση να δεις πιο ξεκάθαρα τα επόμενα βήματά σου. Βέβαια το ότι θες να προχωρήσεις μπροστά, δεν σημαίνει πως είναι OK να γίνεσαι ανυπόμονος. Άρα πρόσεξέ το αυτό. Από την άλλη, καταλαβαίνεις πως όλα αλλάζουν γρήγορα, άρα πρέπει να οργανωθείς- προετοιμαστείς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις πληροφορίες που λαμβάνεις, γιατί είναι αυτές που μπορούν να σου δείξουν τι χρειάζεται να διορθώσεις. Στα οικονομικά, μη βιάζεσαι και μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Στα ερωτικά, δεν μπορεί να θέλεις τα τίμια και τα ξεκάθαρα, αλλά να συμβιβάζεσαι με οτιδήποτε το επιφανειακό. Ε! Πώς θα γίνει τώρα;
Ταύρος
DO’S: Ήδη από χθες έχουν αρχίσει να αλλάζουν πολλά, οπότε πρέπει κι εσύ να βρεις κάπως τη θέση σου μέσα σε όλο αυτό. Κάνε πράγματα, λοιπόν, που σε γεμίζουν ασφάλεια και σταθερότητα. Επένδυσε σε οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα από έρωτα μέχρι χρήμα. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν σταδιακές εξελίξεις μεν. Βάλε πιο γερές βάσεις δε.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις νέες επαφές και γνωριμίες, γιατί μπορεί να σε ωφελήσουν περισσότερο από ότι αρχικά νομίζεις. Στα οικονομικά, μην πάρεις ρίσκα, γιατί χαλάς την ασφάλεια που προσπαθείς να χτίσεις. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι – όπως μία συζήτηση – για να λύσεις όλα όσα σε ενοχλούν εκεί. Εύκολο και πρακτικό, ναι;
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα προτείνω να αφεθείς στις σκέψεις σου και να κάνεις μία πιο εσωτερική δουλειά. Μέσω αυτού σίγουρα θα συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα. Μετά πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο, για να τα κάνεις πράξη. Είναι πολύ καλή η θεωρία, αλλά δε χρειάζεται να μείνεις μόνο εκεί, έτσι; Στα επαγγελματικά, βελτίωσε την επικοινωνία.
DON’TS: Υπάρχουν νέα δεδομένα γενικώς και για να τα διαχειριστείς, δεν πρέπει να είσαι τόσο παρορμητικός. Στα επαγγελματικά, μην λες απόλυτες κουβέντες και μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Στα ερωτικά, το ξέρω πως θέλεις να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Απλά δεν πρέπει να μιλάς, πριν να έχεις ακούσει τι θέλει να σου πει η άλλη πλευρά.
Καρκίνος
DO’S: Σταθεροποίησε πρώτα την ψυχολογία σου, για να μπορέσεις μετά να δεις πιο ψύχραιμα τα οικονομικά και τα πρακτικά ζητήματα που τρέχουν αυτή την στιγμή. Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Άρα φρόντισε να το δεις κι αυτό λίγο, έτσι;
DON’TS: Μην αφήνεις το άγχος σου να σε οδηγεί σε βιαστικές αποφάσεις, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό. Στα επαγγελματικά, μην πεις «όχι» σε μία νέα πρόταση, γιατί μπορεί να σου δώσει μία μικρή δόση ελπίδας για εξέλιξη. Στα ερωτικά, να ξέρεις πως δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα εσύ, για να μπορείς να περάσεις καλά ή και για να νιώσεις ασφαλής.
Λέων
DO’S: Φέρε τις διαπροσωπικές σου σχέσεις στο προσκήνιο. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να βρεις τι ακριβώς θέλεις και περιμένεις από τους γύρω σου. Αν κάτσεις κάτω, σκεφτείς και συνειδητοποιήσεις πολλά πράγματα, θα δεις ότι είναι πολύ εύκολο το να βάλεις όρια και δεν χρειάζεται να το κάνεις μέσω του δράματος. Πες τις ιδέες σου ανοιχτά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να απογοητεύεσαι, γιατί ίσως υπάρχει ευκαιρία για μία νέα συνεργασία. Το ίδιο και στα οικονομικά. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι να πεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί μπορεί και να προκαλέσει μία πιο θετική εξέλιξη από αυτή που εσύ νομίζεις. Το θέμα είναι να είσαι ειλικρινής και με τον εαυτό σου και με τον απέναντι.
Παρθένος
DO’S: Για σήμερα επικεντρώσου στην καθημερινότητά σου και στο πως μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι εκεί. Κάνε τη ζωή σου λίγο πιο εύκολη! Μπορείς, ας πούμε, να οργανώσεις λίγο πιο σωστά τον χρόνο σου να βάλεις σε τάξη τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Στα επαγγελματικά, βρες λύσεις μέσω του διαλόγου.
DON’TS: Γενικώς δεν πρέπει να υποτιμάς τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν ορισμένοι. Στα ερωτικά, μην κρατάς μέσα σου όσα σε κουράζουν ή σε ενοχλούν, για να μπορέσεις να αντιληφθείς την στήριξη και την κατανόηση που υπάρχουν εκεί. Μη διστάσεις να κάνεις μικρές αλλαγές που μπορούν, όμως, να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
Ζυγός
DO’S: Γιατί δεν ασχολείσαι με όσα σε ευχαριστούν ή με όσα μπορούν να σε βοηθήσουν να εκφραστείς καλύτερα; Άσε τη δημιουργικότητά σου ελεύθερη. Δώσε περιθώριο στο φλερτ να υπερτερήσει και φρόντισε να βιώνεις το κάθε συναίσθημα που σου προκαλείται. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θέματα που χρήζουν σοβαρότερης αντιμετώπισης.
DON’TS: Μη φοβάσαι να εκφράσεις και να υποστηρίξεις με σιγουριά τις ιδέες σου, γιατί ίσως να βρουν ανταπόκριση και να πάρεις ένα θετικό feedback. Από την άλλη, μην κάνεις περιττά έξοδα. Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι γιατί ίσως και να υπάρξει μία νέα γνωριμία. Ίσως πάλι και να αναθερμανθεί ένα ήδη υπάρχον, αλλά ξεχασμένο(;), φλερτ.
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την προσωπική σου ασφάλεια, καθώς πρέπει να ενισχύσεις αυτούς τους τομείς. Επειδή θέλεις να πάρεις τον έλεγχο των καταστάσεων στα χέρια σου – ή έστω να νιώθεις έτσι – κάνε σοβαρές κινήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά σε αυτό το αποτέλεσμα και δεν θα σε απομακρύνουν από αυτό.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κάνεις πράγματα που χαλάνε την εικόνα που έχεις χτίσει εκεί και μην κινείσαι χωρίς στρατηγική και χωρίς πλάνο. Στα ερωτικά, μην επιτρέπεις στην ένταση που έχει ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα να συνεχίζει να υπάρχει. Αντιθέτως, κάνε πιο ουσιαστικές συζητήσεις, έτσι ώστε να βελτιώσεις κάπως το κλίμα εκεί.
Τοξότης
DO’S: Έντονη μέρα, με κινητικότητα και πολλές συζητήσεις. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κακό, έτσι; Επειδή θέλεις να μοιραστείς τις ιδέες σου, εγώ θα σου πω να το κάνεις άφοβα μεν, με τρόπο δε. Επιπλέον προσπάθησε με κάποιον τρόπο να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ώστε να δεις και τι καινούργιο μπορείς να σκαρώσεις γενικώς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες σημαντικές επαφές, καθώς είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν θετικά την κατάσταση εκεί. Ωστόσο δεν πρέπει να υπόσχεσαι παραπάνω πράγματα από όσα μπορείς, ρεαλιστικά μιλώντας, να υλοποιήσεις. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, γιατί ίσως βγει κάτι καλό μέσω αυτών.
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και στις αξίες σου, καθώς είναι αυτά που τώρα σε απασχολούν περισσότερο από το οτιδήποτε. Θέλεις να νιώσεις ασφάλεια μεν, κάνε τις κατάλληλες κινήσεις δε, για να σου φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρπαξε κάθε ευκαιρία, ακόμα κι αν σου φαίνεται μικρή, καθώς κρύβει «μεγάλες» (δηλ. θετικές) εξελίξεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κινηθείς μεθοδικά και με πλάνο, καθώς αυτό το σύστημα αποδίδει, σωστά; Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να δείξεις τι είναι αυτό που νιώθεις, καθώς- μάλλον!- θα ανταμειφθείς από μια εξίσου θετική ανταπόκριση. Γενικώς, πάντως, μη φοβάσαι να διεκδικήσεις όλα όσα θέλεις, καθώς τα φόντα υπάρχουν.
Υδροχόος
DO’S: Μείνε ψύχραιμος, καθώς και η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται από μπόλικες αλλαγές. Το θέμα είναι να έχεις καθαρό και ανοιχτό μυαλό, ώστε να βρεις τους κατάλληλους τρόπους να τις διαχειριστείς. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, για να πας μπροστά; Ελπίζω πως ναι! Πάρε άφοβα πρωτοβουλίες και άφησε πίσω οτιδήποτε δεν σε εκφράζει πια.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος και μη φοβάσαι να εκφράσεις τις ιδέες σου. Βέβαια πρέπει να είσαι σε θέση να τις υποστηρίξεις με σωστά επιχειρήματα, έτσι; Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να διεκδικήσεις τον χώρο σου. Βέβαια πρέπει να είσαι και ειλικρινής, αλλιώς… Μη δέχεσαι να μπεις σε καλούπια. Φτάνει πια, δε νομίζεις;
Ιχθύες
DO’S: Άκου το ένστικτό σου, γιατί κι έντονο είναι σήμερα, αλλά και ξέρει να σε καθοδηγεί εκεί που πρέπει. Επειδή νιώθεις πως θες να απομονωθείς, σου προτείνω να πάρεις αποστάσεις από την πολυκοσμία. Άλλωστε πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα και να βάλεις σε τάξη τα όσα νιώθεις, σωστά; Στα επαγγελματικά, κάνε διακριτικές κινήσεις.
DON’TS: Μην επηρεάζεσαι από όσα λένε οι άλλοι, γιατί χάνεις την αισιοδοξία σου χωρίς να υπάρχει λόγος. Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε εντάσεις που εξελίσσονται παρασκηνιακά. Μην λες «όχι» στα νέα άτομα που μπαίνουν στη ζωή σου, γιατί μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Μην τσακώνεσαι συνέχεια με το αμόρε, αν έχεις.
