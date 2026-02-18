DO’S: Τι κι αν συνεχίζει να υπάρχει ακόμα λίγη ένταση; Εσύ είσαι σε φάση να δεις πιο ξεκάθαρα τα επόμενα βήματά σου. Βέβαια το ότι θες να προχωρήσεις μπροστά, δεν σημαίνει πως είναι OK να γίνεσαι ανυπόμονος. Άρα πρόσεξέ το αυτό. Από την άλλη, καταλαβαίνεις πως όλα αλλάζουν γρήγορα, άρα πρέπει να οργανωθείς- προετοιμαστείς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις πληροφορίες που λαμβάνεις, γιατί είναι αυτές που μπορούν να σου δείξουν τι χρειάζεται να διορθώσεις. Στα οικονομικά, μη βιάζεσαι και μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Στα ερωτικά, δεν μπορεί να θέλεις τα τίμια και τα ξεκάθαρα, αλλά να συμβιβάζεσαι με οτιδήποτε το επιφανειακό. Ε! Πώς θα γίνει τώρα;