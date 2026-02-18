newspaper
Μη μισθωτοί: Έρχονται τα ραβασάκια αυξημένων εισφορών
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Φεβρουαρίου 2026, 06:10

Μη μισθωτοί: Έρχονται τα ραβασάκια αυξημένων εισφορών

Κατά 2,5%, για τον μήνα Ιανουάριο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολουμένους και τους αγρότες

Από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα αναρτήσει ο ΕΦΚΑ στον διαδικτυακό του τόπο τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών – αυξημένων κατά 2,5% -, για τον μήνα Ιανουάριο 2026, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολουμένους και τους αγρότες. Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2026.

Επισημαίνεται πως η αύξηση που έγινε στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους κυμαίνεται από 6,12 έως 16,48 ευρώ. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επέλεξε να ενταχθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2026, για το τρέχον έτος, ο υπόχρεος.

Ωστόσο πιο μικρή αύξηση, δηλαδή από 3,64 μέχρι 9,87 ευρώ, θα δουν οι αγρότες στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να πληρώσουν. Διευκρινίζεται όμως πως οι μη μισθωτοί δεν θα μπορούν να αλλάξουν το επόμενο διάστημα ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2026 και θα πρέπει να γνωρίζουν πως όσοι δεν προέβησαν σε καμία σχετική ενέργεια θα παραμείνουν στην κατηγορία στην οποία ήταν το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 28 Φεβρουαρίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί και η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι παραπάνω θα μπορούν να εξοφλήσουν τα νέα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

Αναλυτικά:

– μέσω e-banking / mobile banking / ATM

– με επίσκεψη σε υποκατάστημα της τράπεζας

– μέσω ΕΛΤΑ

– μέσω IRIS

Τα νέα μηνιαία ποσά των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη) που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι προς τον e-ΕΦΚΑ για το 2026 θα είναι αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το 2025.

Το ίδιο ποσοστό αύξησης ισχύει και για τους αγρότες.

Αναλυτικά:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

• 1η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 250,77 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 244,65 ευρώ που ήταν το 2025. Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 6,12 ευρώ.

• 2η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 300,93 ευρώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 293,59 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 7,34 ευρώ για τον υπόχρεο.

• 3η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 360,63 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 351,84 ευρώ που ήταν το 2025. Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 8,79 ευρώ.

• 4η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 433,47 ευρώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 422,90 ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 10,57 ευρώ για τον υπόχρεο.

• 5η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 519,45 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 506,78 ευρώ που ήταν το 2025. Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 12,67 ευρώ.

• 6η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 675,87 ευρώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 659,39 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 16,48 ευρώ για τον υπόχρεο.

• Ειδική ασφαλιστική κατηγορία (νέοι ασφαλισμένοι). Στα 150,46 ευρώ ανεβαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές από 146,79 ευρώ που ήταν το 2025. Η επιβάρυνση για τον υπόχρεο είναι 3,67 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι που είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης μπορούσαν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:

• 1η. Το νέο ποσό της εισφοράς είναι στα 46,57 ευρώ.

• 2η. Το νέο ποσό της εισφοράς διαμορφώνεται στα 56,13 ευρώ.

• 3η. Το νέο ποσό της εισφοράς ανέρχεται στα 66,88 ευρώ.

Για τις εισφορές εφάπαξ παροχών

Οι ασφαλισμένοι που είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο εφάπαξ παροχών μπορούσαν να διαλέξουν μία από τις παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:

• 1η. Το νέο ποσό της εισφοράς είναι στα 31,05 ευρώ.

• 2η. Το νέο ποσό της εισφοράς διαμορφώνεται στα 37,02 ευρώ.

• 3η. Το νέο ποσό της εισφοράς ανέρχεται στα 44,18 ευρώ.

2. Αγρότες – ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ

• 1η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 149,27 ευρώ ανεβαίνει το συνολικό μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη + εισφορά αγροτικής εστίας) για το 2026 από 145,63 ευρώ που ήταν το περασμένο έτος. Δηλαδή η επιβάρυνση είναι 3,64 ευρώ.

• 2η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 179,11 ευρώ αυξάνεται το συνολικό μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη + εισφορά αγροτικής εστίας) για το 2026 από 174,74 ευρώ που ήταν το 2025. Δηλαδή το ποσό είναι αυξημένο κατά 3,64 ευρώ.

• 3η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 214,94 ευρώ ανεβαίνει το συνολικό μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη + εισφορά αγροτικής εστίας) για το 2026 από 209,69 ευρώ που ήταν το 2025. Δηλαδή η επιβάρυνση είναι 5,25 ευρώ.

• 4η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 257,93 ευρώ αυξάνεται το συνολικό μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη + εισφορά αγροτικής εστίας) για το 2026 από 251,63 ευρώ που ήταν το 2025. Δηλαδή το ποσό είναι αυξημένο κατά 6,3 ευρώ.

• 5η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 310,48 ευρώ ανεβαίνει το συνολικό μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη + εισφορά αγροτικής εστίας) για το 2026 από 302,90 ευρώ που ήταν το 2025. Δηλαδή η επιβάρυνση είναι 7,58 ευρώ.

• 6η ασφαλιστική κατηγορία. Στα 404,81 ευρώ αυξάνεται το συνολικό μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (κύρια σύνταξη + υγειονομική περίθαλψη + εισφορά αγροτικής εστίας) για το 2026 από 394,94 ευρώ που ήταν το 2025. Δηλαδή το ποσό είναι αυξημένο κατά 9,87 ευρώ.

