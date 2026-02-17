Κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα: Η ΕΕ ξεκινάει έρευνα στη Shein για παράνομα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ξεκινά μια επίσημη έρευνα για τον κινεζικό λιανοπωλητή Shein μετά από αναφορές για πολλαπλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει όχι μόνο σε παράνομα προϊόντα, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της εταιρείας, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των χρηστών.

Υποψίες για παράνομα προϊόντα

Σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα της ΕΕ εστιάζει αρχικά στην πώληση παράνομων προϊόντων από τη Shein, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα.

Επιπλέον, περιλαμβάνει ρούχα, καλλυντικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι το σύστημα της Shein φαίνεται να μην έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την πώληση παράνομων προϊόντων, καθώς η πλατφόρμα συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τις αδυναμίες του συστήματος και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών.

Εθιστικός σχεδιασμός και ψυχική υγεία

Η δεύτερη διάσταση της έρευνας αφορά τον «εθιστικό σχεδιασμό» των υπηρεσιών της Shein.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν για πρακτικές όπως προγράμματα πόντων, ανταμοιβές και συστήματα που κάνουν τις αγορές να μοιάζουν με παιχνίδι, τα οποία μπορεί να ενθαρρύνουν υπερβολική και αλόγιστη κατανάλωση και να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία των χρηστών.

Επιπλέον, εξετάζονται τα συστήματα προτάσεων της πλατφόρμας, που μπορούν να κατακλύσουν τους χρήστες με προϊόντα, δημιουργώντας μια «παθητική» εμπειρία αγορών και μειώνοντας την επίγνωση των κινδύνων.

Αδιαφάνεια στα συστήματα προτάσεων

Η ΕΕ επισημαίνει ότι τα συστήματα προτάσεων της Shein ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι πλατφόρμες οφείλουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις που δεν βασίζονται στη δημιουργία προφίλ.

Ωστόσο, η προκαταρκτική έρευνα της ΕΕ διαπίστωσε ότι η Shein παρέχει μόνο γενικές εξηγήσεις για το πώς λειτουργεί το σύστημά της.

Περιστατικό στη Γαλλία

Η ευρωπαϊκή έρευνα ξεκίνησε μετά από αίτημα για πληροφορίες τον Απρίλιο του 2024 και διαφοροποιείται από την παράλληλη έρευνα της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία επικεντρώνεται στη νομιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων.

Η Γαλλία είχε εξετάσει την πρόταση για πλήρη αναστολή των υπηρεσιών της Shein για τρεις μήνες, λόγω της πώλησης παράνομων προϊόντων, όπως κούκλες σεξ για παιδιά, αλλά η απόφαση δεν αφορούσε το συνολικό σύστημα της πλατφόρμας.

Σε ακροαματική διαδικασία στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο, ο δικηγόρος της πολιτείας τόνισε ότι η Shein πρέπει να εφαρμόσει ελέγχους επαλήθευσης ηλικίας και φίλτρα για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Το δικαστήριο αναγνώρισε σοβαρή βλάβη της δημόσιας τάξης, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι η πώληση των παράνομων προϊόντων ήταν «σποραδική» και τα προϊόντα είχαν ήδη αποσυρθεί.

Συνεργασία της Shein και πιθανές κυρώσεις

Η Shein συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η έρευνα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η υπηρεσία θα απαγορευτεί στην Ευρώπη. Η ΕΕ τονίζει ότι η απαγόρευση πώλησης θα είναι «τελευταία λύση», εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τους νόμους και τις απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών.

Η έρευνα αυτή αποτελεί τη δεύτερη ανάλογη διαδικασία που εξετάζει τον εθιστικό σχεδιασμό μιας διαδικτυακής πλατφόρμας λιανικής, μετά την έρευνα για την Temu στα τέλη του 2024, επισημαίνοντας την αυξανόμενη προσοχή της ΕΕ στη συμμόρφωση ψηφιακών υπηρεσιών με τους κανονισμούς.