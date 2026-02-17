Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...
Μια παράβαση των κανονισμών στον αγώνα σλάλομ του σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς που διεξάγονται αυτές τις μέρες στην Ιταλία, κόστισε στον Νορβηγό Άτλε ΜακΓκράθ το χρυσό μετάλλιο. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του, ο χρόνος που είχε ο 25χρονος του εξασφάλιζε την πρωτιά, όμως ένα λάθος πέρασμα από μία σημαία το οποίο του επεσήμαναν αμέσως οι κριτές, του κόστισε τον αγώνα.
Μετά από αυτό, ακολούθησε ένα ξέσπασμα άνευ προηγουμένου για τον Νορβηγό πρωταθλητή, ο οποίος αμέσως πέταξε αρχικά τα μπατόν και έπειτα κατευθύνθηκε στην άκρη της πίστας, όντας προφανώς σε… έξαλλη κατάσταση, Έβγαλε τα πέδιλα και ξάπλωσε στο χιόνι, με τις κάμερες να καλύπτουν τις αντιδράσεις του, πριν τελικά σηκωθεί και πάρει τον δρόμο για το διπλανό δάσος.
Δείτε την αντίδραση του ΜακΓκραθ στο 2:50 του βίντεο
«Απλά ήθελα να ξεφύγω από όλα. Σκέφτηκα ότι θα βρω λίγη ηρεμία και γαλήνη, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί οι φωτογράφοι και η αστυνομία με βρήκαν στο δάσος. Απλά χρειαζόμουν λίγο χρόνο για τον εαυτό μου», δήλωσε σχετικά ο ΜακΓκράθ, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν ήδη σε κακή ψυχολογική κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες, αφού λίγες ώρες πριν την έναρξη των Αγώνων, είχε φύγει από τη ζωή ο παππούς του.
