Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.
«Πονόκεφαλος» στη FIFA, καθώς σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα η ζήτηση για τα εισιτήρια του Μουντιάλ είναι αρκετά περιορισμένη, με τους φιλάθλους να μην δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για να βρεθούν στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
Για πρώτη φορά στην Ιστορία, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει 48 χώρες, ωστόσο, η λεπτομέρεια αυτή δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει τους οπαδούς, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι πολλές συμμετέχουσες ομάδες μπορεί να κάνουν ζημιά στην ποιότητα της διοργάνωσης. Και όλα αυτά φυσικά χωρίς να υπολογίζονται όλα τα εξωαγωνιστικά ζητήματα που ήδη αντιμετωπίζουν εδώ και μήνες οι διοργανωτές…
Οι τιμές στα ύψη που δεν βοηθούν…
Οι τιμές για το Μουντιάλ 2026 ξεκινούν από τα 800 έως τα 1.200 ευρώ στη φάση των ομίλων και φυσικά, αυξάνονται στα νοκ άουτ, με τιμές που αγγίζουν τα 2.000 έως 5.000 ευρώ, ενώ η εκκίνηση των τιμών για τα εισιτήρια του τελικού ξεκινάει από τα 3.000.
