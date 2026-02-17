Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 72-76: Νικήτριες στο «θρίλερ» των Σερρών οι «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 76-72 στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, έχοντας αρκετές παίκτριες σε καλή μέρα, για ακόμα ένα ματς.

Πρώτη σκόρερ για τις «ερυθρόλευκες» ήταν η Ντάνιελ Ράμπερ με 16 πόντους, με τη Σιέρα Τζόνσον να προσθέτει άλλους 14. Από 11 είχαν οι Αγγελική Νικολοπούλου, Ζένια Καρλάφτη και Ευγενία Κολλάτου.

Από την πλευρά του Πανσερραϊκού, πρωταγωνίστρια ήταν η Έμμα Ρόνσιεκ με 19 πόντους, με την Πενίνα Ντάβιντσον να προσθέτει άλλους 16. Το τελευταίο δεκάλεπτο έκανε τη διαφορά για τις ερυθρόλευκες, με τον Ολυμπιακό να τρέχει επιμέρους 15-22 και έτσι κατάφερε να καθαρίσει την υπόθεση νίκη.

O Ολυμπιακός βρίσκεται στην τρίτη θέση σε ισοβαθμία μαζί με τον Παναθηναϊκό με 33 βαθμούς, ενώ οι Σέρρες βρίσκονται στην 5η θέση με 27 βαθμούς μετά από 20 παιχνίδια.

Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη στρέφει, πλέον, την προσοχή της στο ντέρμπι με τον Αθηναϊκό, την Κυριακή (22/2, 13:00) στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Α1.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-35, 57-54, 72-76

Πανσερραϊκός (Κωνσταντίνος Κεραμιδάς): Μπέκι 10 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Αλεξιά, Δούρβα 6 (1), Μπαξεβάνου 2, Ντάβιντσον 16 (3/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Κουβόρντε 7 (2/8 σουτ), Μουρ 8 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γεροστεργίου 4 (6 ριμπάουντ), Ρόνσιεκ 19 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ)

Ολυμπιακός (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 4 (1), Γιακούμπκοβα 5 (1/4 τρίποντα), Νικολοπούλου 11 (4/9 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Καρλάφτη 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές, 3 ασίστ), Κριβάσεβιτς 2, Δίελα, Κολλάτου 11 (3/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζόνσον 14 (4/8 δίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Ράμπερ 16 (6/10 δίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντάλα 2