magazin
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Κατέρρευσε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
The Good Life 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:20

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Με μια καριέρα που άγγιξε τις έξι δεκαετίες, ο εμβληματικός ντοκιμαντερίστας Φρέντερικ Γουάιζμαν επηρέασε όσο λίγοι δημιουργοί το είδος,  και ο θάνατος του σε ηλικία 96 ετών σηματοδοτεί την απώλεια ενός εκ των σημαντικότερων δημιουργών στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του και την εταιρεία παραγωγής του, Ζιπορά Φιλμς, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους αναγνώριζαν στο πρόσωπό του τον απόλυτο παρατηρητή της αμερικανικής και γαλλικής κοινωνίας.

Ένας ανατόμος των θεσμών, ο Γουάιζμαν αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν, εργάζονται και επιβιώνουν μέσα σε οργανωμένες δομές.

«Η ποικιλία και η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς που παρατηρώ είναι συγκλονιστική. Πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό να τεκμηριώνουμε την καλοσύνη, την ευγένεια και τη γενναιοδωρία του πνεύματος, όσο και το να δείχνουμε τη σκληρότητα, την κοινοτοπία και την αδιαφορία»

Αν και συχνά τον κατέτασσαν στο κίνημα του «άμεσου κινηματογράφου» (direct cinema), ο ίδιος προτιμούσε να περιγράφει τα έργα του ως οπτικά μυθιστορήματα.

Η μέθοδός του ήταν ασκητική και απόλυτα συνεπής: ποτέ δεν έκανε συνεντεύξεις, δεν χρησιμοποίησε ποτέ αφηγητή και απέφευγε τη μουσική επένδυση που δεν προερχόταν από τον ίδιο τον χώρο των γυρισμάτων.

«Η άγνοια είναι το καλύτερο ξεκίνημα για μια ταινία» συνήθιζε να λέει. «Δεν κάνω έρευνα πριν ξεκινήσω».

Για τον Γουάιζμαν η κάμερά του ήταν το εργαλείο μιας διαρκούς ανακάλυψης και η διαδικασία του μοντάζ, η οποία μπορούσε να διαρκέσει έως και δέκα μήνες, ήταν εκεί όπου οι εκατοντάδες ώρες αμοντάριστου υλικού μεταμορφώνονταν σε μια συνεκτική αφήγηση με βάθος και ρυθμό.

Για αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό της αλήθειας, «το μοντάζ είναι η στιγμή που η πραγματικότητα γίνεται ποίηση».

YouTube thumbnail

Από τη δικηγορία στην απαγορευμένη πρεμιέρα

Γεννημένος στη Βοστώνη και σπουδαγμένος στη νομική σχολή του Γέιλ, ο Γουάιζμαν φαινόταν προορισμένος για μια ακαδημαϊκή καριέρα. Ωστόσο, η επαφή του με τη διδασκαλία δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης τον οδήγησε στο Bridgewater, ένα κρατικό νοσοκομείο για εγκληματίες με ψυχικές διαταραχές.

Το αποτέλεσμα ήταν το «Titicut Follies» του 1967, ένα ντοκιμαντέρ τόσο ωμό και αποκαλυπτικό για τον απάνθρωπο εγκλεισμό των ασθενών, που απαγορεύτηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης για δεκαετίες.

Αυτή η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα καθόρισε την πορεία του, αποδεικνύοντας πως η αλήθεια μπορεί να είναι εξαιρετικά ενοχλητική για την εξουσία.

«Τα ντοκιμαντέρ, όπως τα θεατρικά έργα, τα μυθιστορήματα και τα ποιήματα, είναι μυθοπλασία στη μορφή τους. Δεν έχουν καμία μετρήσιμη κοινωνική χρησιμότητα»

YouTube thumbnail

Μια αποκαλυπτική οδύσσεια σε πέντε ραψωδίες

Το έργο του Γουάιζμαν υπήρξε πληθωρικό, με σχεδόν πενήντα ταινίες στο ενεργητικό του. Από το «Welfare» που εξέταζε το σύστημα προνοίας της Νέας Υόρκης, μέχρι το «Ex Libris» για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της ίδιας πόλης και το πρόσφατο «Menus-Plaisirs – Les Troisgros» για ένα εστιατόριο τριών αστέρων Michelin στη Γαλλία, ο Γουάιζμαν δεν σταμάτησε ποτέ να μαθαίνει.

Το 2016 τιμήθηκε με τιμητικό βραβείο Όσκαρ για τη συνολική του προσφορά, μια αναγνώριση για έναν δημιουργό που πίστευε ακράδαντα πως η καταγραφή της γενναιοδωρίας του πνεύματος είναι εξίσου σημαντική με την ανάδειξη της σκληρότητας και της αδιαφορίας.

Η δύναμη της διεισδυτικής ματιάς του Φρέντερικ Γουάιζμαν δεν είναι μετρήσιμη. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, αναλύουμε τις πέντε πιο επιδραστικές στιγμές της καριέρας του, εκεί όπου η πραγματικότητα συνάντησε την υψηλή αφήγηση.

«Ποτέ δεν ξεκινάω μια ταινία έχοντας μια θέση που θέλω να αποδείξω. Συνήθως δεν ξέρω τίποτα για το θέμα πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα. Η δημιουργία μιας ταινίας είναι για μένα ένα μάθημα εκπαίδευσης ενηλίκων»

YouTube thumbnail

Το 1967, η πρεμιέρα του «Titicut Follies» προκάλεσε σεισμό στα θεμέλια της αμερικανικής κοινωνίας. Η ταινία κατέγραψε με ωμότητα τις συνθήκες διαβίωσης στο κρατικό νοσοκομείο του Μπριτζγουότερ για εγκληματίες με ψυχικές διαταραχές.

Ο Γουάιζμαν παρουσίασε την αποσύνθεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με σκηνές που θεωρήθηκαν τόσο σοκαριστικές ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης απαγόρευσε την προβολή της ταινίας στο ευρύ κοινό για πάνω από δύο δεκαετίες.

Ήταν η πρώτη φορά που ένας σκηνοθέτης τόλμησε να δείξει το πρόσωπο της θεσμικής βίας χωρίς ίχνος λογοκρισίας ή ωραιοποίησης.

YouTube thumbnail

Στο «Welfare» του 1975, ο Γουάιζμαν στρέφει το φακό του στο δαιδαλώδες σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Νέας Υόρκης.

Μέσα από ατελείωτες ουρές αναμονής και εξαντλητικές συνομιλίες μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών, η ταινία αναδεικνύει την τραγωδία της φτώχειας και την αδυναμία του κράτους να διαχειριστεί την ανθρώπινη απόγνωση.

Δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχουν εξηγήσεις· μόνο η αλήθεια μιας κοινωνίας που παλεύει με τα ίδια της τα γρανάζια.

Το έργο αυτό παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο μάθημα για το πώς η καθημερινή ρουτίνα ενός γραφείου μπορεί να μετατραπεί σε συγκλονιστικό κινηματογράφο.

«Δεν μου αρέσει ο όρος «μύγα στον τοίχο». Προτιμώ να λέω ότι είμαι τουλάχιστον κατά 2% συνειδητοποιημένος για το τι κάνω. Η παρουσία μου και οι επιλογές μου καθορίζουν την ταινία»

YouTube thumbnail

Με το «La Danse» το 2009, ο δημιουργός μεταφέρεται στο Παρίσι για να παρακολουθήσει τις προετοιμασίες του Μπαλέτου της Όπερας.

Εδώ, η θεματολογία αλλάζει αλλά η μέθοδος παραμένει η ίδια. Ο Γουάιζμαν δεν εστιάζει μόνο στην ομορφιά της παράστασης, αλλά κυρίως στον εξαντλητικό κόπο, την πειθαρχία και την ιεραρχία που απαιτείται για την επίτευξη της τελειότητας.

Η κάμερά του γίνεται ο αόρατος παρατηρητής της δημιουργίας, αποδεικνύοντας ότι ένας καλλιτεχνικός οργανισμός είναι εξίσου πολύπλοκος και αυστηρός όσο και ένας δημόσιος φορέας.

YouTube thumbnail

Το «Ex Libris» του 2017 αποτελεί έναν ύμνο στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Σε μια εποχή που η πληροφορία θεωρείται δεδομένη, ο Γουάιζμαν καταγράφει τη βιβλιοθήκη όχι απλώς ως αποθήκη βιβλίων, αλλά ως έναν ζωντανό πυρήνα δημοκρατίας και κοινωνικής ένταξης.

Από τις διαλέξεις κορυφαίων διανοουμένων μέχρι τα μαθήματα υπολογιστών για ηλικιωμένους, η ταινία αυτή είναι η απάντηση του σκηνοθέτη στην κρίση των θεσμών, προβάλλοντας τη δύναμη της κοινότητας και της δωρεάν πρόσβασης στη γνώση.

YouTube thumbnail

Στην τελευταία του μεγάλη δημιουργία, το «Menus-Plaisirs – Les Troisgros» του 2023, ο Γουάιζμαν εισέρχεται στα άδυτα ενός εστιατορίου με τρία αστέρια Michelin.

Με την υπομονή που τον χαρακτήριζε πάντα, παρακολουθεί την προέλευση των υλικών από τη γη, τη λεπτομερή προετοιμασία στην κουζίνα και την ιεροτελεστία του σερβιρίσματος.

Η ταινία του, όπως κάθε άλλη που μας έδωσε, ήταν μια μελέτη πάνω στην αριστεία, την παράδοση και την οικογενειακή διαδοχή, κλείνοντας τον κύκλο ενός δημιουργού που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύεται από την ανθρώπινη εφευρετικότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

inWellness
inTown
Stream magazin
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
Consigliere 17.02.26

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
«Καθιερωμένος» όρος 15.02.26

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο