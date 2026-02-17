Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 17.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Το ότι αλλάζουν τα πράγματα αυτή τη φορά είναι κάτι που σε βρίσκει προετοιμασμένο, άρα δε μασάς! Ώρα να ανανεώσεις τους στόχους σου. Όχι μόνο αυτούς, αλλά και τους ανθρώπους που σε πλαισιώνουν. Κοινώς κάποιοι πρέπει να φεύγουν! Να ξέρεις πως έτσι μόνο θα μπορέσεις να φύγεις κι εσύ από καταστάσεις που δεν σου αξίζουν.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί θα μείνεις πίσω σε πολλά από αυτά που πρέπει να κάνεις. Μην είσαι αρνητικός στις καινούργιες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σε ευνοήσουν μελλοντικά. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και στην οικονομική διαχείριση που κάνεις. Παράλληλα, μην πτοηθείς από τα διάφορα απρόοπτα, γιατί δε θα λείψουν.
Ταύρος
DO’S: Η Έκλειψη σου λέει να εστιάσεις στα επαγγελματικά, καθώς πρέπει να αναθεωρήσεις, να αλλάξεις και να επεξεργαστείς τους στόχους σου εκεί. Ωστόσο εστίασε σε αυτούς που μπορούν πρακτικά να αποδώσουν, έτσι; Προετοίμασε καλά τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις, για να πάνε καλά, καθώς δεν σου έχουν έρθει όλα ρόδινα μέχρι στιγμής.
DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις λίγο τα όσα σκέφτεσαι να δρομολογήσεις, πριν να τα βάλεις μπροστά. Κοινώς μην είσαι τόσο τσαπατσούλης! Μην αφήσεις τις γνωριμίες που έκανες το τελευταίο διάστημα, να πάνε χαμένες, καθώς τώρα είναι η στιγμή να ευνοηθείς από αυτές, σωστά; Μην χάσεις ευκαιρία να φανείς- καλή ψωνάρα είσαι κι εσύ!
Δίδυμοι
DO’S: Η Έκλειψη έρχεται να τονίσει αυτά που βλέπεις το τελευταίο διάστημα λίγο να σε ενοχλούν ή να μην σου ταιριάζουν. Κοινώς ρίχνει λάδι στη φωτιά! Αυτό γίνεται, βέβαια, για να καταλάβεις πως πρέπει να αλλάξεις λίγο τον τρόπο σκέψης σου και να πας μπροστά. Άφησε τους φίλους σου να σε στηρίξουν και θα βρεις διεξόδους σε όσα σε απασχολούν.
DON’TS: Μην σοκαριστείς- απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην τις αφήσεις να σε κάνουν αντιδραστικό. Δεν αρέσεις έτσι, να ξέρεις! Μην αντιδράς παρορμητικά και μη βιάζεσαι. Γενικώς μη λειτουργείς με τρόπο απόλυτο ή πεισματικό. Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν.
Καρκίνος
DO’S: Μπορείς να κάνεις μια εσωτερική διεργασία, αρκεί να μπορείς να κουμαντάρεις τη φάση και να μη γίνεις έντονος. Κάποια πράγματα δείχνουν να μπαίνουν στην τελική ευθεία. Εσύ είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις ή μόνο στα λόγια; Κάνε την προετοιμασία σου, πάντως, γιατί έρχονται και πολλές αλλαγές, έτσι; Πρόσεχε τα οικονομικά ανοίγματα.
DON’TS: Μη βιάζεσαι να απαντήσεις, γιατί απαντάς εν θερμώ και αυτό δεν είναι ποτέ καλό, σωστά; Μην απογοητευτείς αν κάποια οικονομικά θέματα κλείσουν (σχεδόν) απότομα. Μην είσαι απρόσεκτος σε θέματα που σχετίζονται με την τράπεζα. Μη διστάσεις να ανοιχτείς λίγο, εκμεταλλευόμενος την αισιοδοξία που νιώθεις να σε κατακλύζει.
Λέων
DO’S: Δεν αποκλείεται σήμερα να δεις κάποιες καταστάσεις να κλείνουν, για να ανοίξουν κάποιες άλλες, στα ερωτικά ή και στις συνεργασίες σου. Η Έκλειψη φέρνει νέα δεδομένα. Αυτό που είναι πιο tricky, είναι το να τα διαχειριστείς χωρίς να σοκαριστείς. Δεν σε φοβάμαι! Μπορείς να αλλάξεις ό,τι δεν σου αρέσει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
DON’TS: Μην έρθεις στη δύσκολη θέση του να μην μπορείς να απαντήσεις λόγω των εντάσεων. Λες και είσαι πρωτάρης! Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή τα plan B που κατάστρωνες εδώ και καιρό. Μην κάνεις ντροπές, όταν οι άλλοι σου λένε «μπράβο», ειδικά σήμερα που ξεχωρίζεις, γιατί τα τρέχεις όλα όπως πρέπει. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου.
Παρθένος
DO’S: Να ξέρεις πως πολλά πράγματα γύρω από τη δουλειά ή την καθημερινότητα αλλάζουν. Αυτό που σου προτείνω και εγώ και η Έκλειψη είναι να κλείσεις κάποια κεφάλαια και να κόψεις οριστικά κάποιες συνήθειες που δεν σε καλύπτουν πια ή δεν σε εξελίσσουν. Πρέπει να προχωρήσεις και το ξέρεις, όσο ζόρικο κι αν σου φαίνεται αυτό, σωστά;
DON’TS: Μην αγνοείς τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν οι φίλοι ή οι συνάδελφοί σου, καθώς είναι πολύτιμη και μπορεί να σου δώσει και έξτρα θάρρος. Μην αγνοείς, όμως, ούτε τις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν κι αυτές να σε ευνοήσουν αρκετά. Θυμήθηκες τώρα να μου το παίξεις ψωροπερήφανος! Μη μένεις εκεί όπου δεν περνάς καλά!
Ζυγός
DO’S: Κάτι καλό ξεκινάει σήμερα ή τουλάχιστον έτσι το νιώθεις εσύ. Το θέμα είναι να μπορέσεις να διαχειριστείς το άγχος και τις φοβίες σου, σωστά; Αν είναι να χαωθείς, τότε φρέναρε κάποιες αλλαγές ή δρομολόγησέ τες λίγο πιο σταδιακά. Από την άλλη, η Έκλειψη σου τονίζει τα θέλω σου, καθώς πρέπει να ασχοληθείς και με αυτά, έτσι; Φλέρταρε!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις από το οτιδήποτε δεν σε ευνοεί, ακόμα κι αν σου είναι δύσκολο. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να βελτιώσεις κάποιους τομείς στη ζωή σου ή πώς θα κάνεις το επόμενο βήμα; Στα επαγγελματικά, μην λες «όχι» στις διάφορες επαφές, γιατί μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα εκεί που δεν το περιμένεις.
Σκορπιός
DO’S: Τι φέρνει η Έκλειψη για σένα; Μα φυσικά νέα αρχή είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε στο σπίτι, είτε σε οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Τι πρέπει να κάνεις εσύ γι’ αυτό; Να είσαι επιφυλακτικός ως προς αυτά που λες, γιατί αυτή η κινητικότητα φέρνει και κάποια ένταση, έτσι; Ίσως να πρέπει να κρατήσεις εντελώς κλειστό το στόμα σου!
DON’TS: Μην ταραχτείς, αν τυχόν δεις ότι οι απέναντι κάνουν κάποιες αλλαγές, καθώς έχουν κάθε δικαίωμα, σωστά; Άσε που μέσω αυτών των αλλαγών ωφελείσαι κι εσύ, άρα γιατί να σκας; Ταυτόχρονα, μην καταπιέζεις (;) τη δημιουργικότητά σου, καθώς μπορεί να σου δώσει έμπνευση και να ενισχύσει ή έστω να βελτιώσει αρκετά τον ερωτικό τομέα.
Τοξότης
DO’S: Βάλε σε σωστή σειρά τις σκέψεις σου. Αν χρειαστεί, άλλαξε εντελώς και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι ορισμένες καταστάσεις. Πάντως η Έκλειψη δεν χαρίζει κάστανα και σου φέρνει απότομες συνειδητοποιήσεις. Στα καλά νέα, σου φέρνει και την επιθυμία- κίνητρο να αξιοποιήσεις τα νέα δεδομένα που έχεις ή να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο.
DON’TS: Μην αφήσεις το αίσθημα του ξαφνικού και του απροόπτου που σου δημιουργείται λόγω των πολλών και αλλεπάλληλων αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα να σε χαώσει εντελώς. Άλλωστε πρόκειται για αλλαγές που θέλεις να κάνεις, άρα τώρα γιατί κάνεις πίσω; Στα επαγγελματικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Αιγόκερως
DO’S: Υπάρχουν αρκετές αλλαγές και στα όσα είχες ως δεδομένα μέχρι στιγμής και συσχετίζονται με την ασφάλειά σου, αλλά και στις αξίες σου. Καλό αυτό, γιατί αρχίζουν να ρολάρουν με έναν νέο και διαφορετικό τρόπο. Η Έκλειψη βάζει το χεράκι της, όπως κατάλαβες, με τις ανατροπές και τις αναθεωρήσεις που σου φέρνει. Καιρός ήταν, όμως!
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί ίσως τώρα να είναι η στιγμή να τα επεκτείνεις. Μας έχεις πρήξει τόσο καιρό με αυτό, άρα τώρα που μπορείς, μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις- συνεννοήσεις σχετικά με αυτό το κομμάτι. Ωστόσο δεν πρέπει να αρνείσαι να ακούσεις τις ιδέες των γύρω σου, για να έχεις ένα όμορφο αποτέλεσμα.
Υδροχόος
DO’S: Η Έκλειψη λειτουργεί διπολικά για σένα, καθώς ναι μεν σε ωθεί στο να κάνεις βήματα μπροστά, αλλά σου προκαλεί και κάποια ένταση. Ωστόσο νομίζω πως πλέον είναι φως- φανάρι από ποια πράγματα πρέπει να πάρεις αποστάσεις ή και να ξεκόψεις εντελώς. Άρα σταμάτα να εθελοτυφλείς. Υπάρχουν συμφέρουσες προτάσεις, στα οικονομικά.
DON’TS: Μην αφήσεις τη διάθεσή σου να χαλάει λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν από μόνες τους ή από αυτές που κάνεις εσύ ο ίδιος. Βέβαια είναι και το κλίμα γύρω σου περίεργο. Οπότε προσπάθησε να μην επηρεαστείς ακραία ούτε κι από αυτό. Μη διστάσεις να κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένους τους στόχους σου και να δουλέψεις πιο δομημένα.
Ιχθύες
DO’S: Πρέπει να δουλέψεις με το μέσα σου, για να ανανεωθείς. Η Έκλειψη, λοιπόν, σου λέει πως για να πάει καλά όλο αυτό, πρέπει να αποκοπείς από άτομα που μόνο λένε ή που μόνο κρίνουν. Ξέρεις πού αναφέρομαι! Αν ανέβουν οι τόνοι με αυτά τα άτομα, απόφυγε να απογοητευτείς, αλλά κατάλαβε πως η αποχώρησή σου είναι μονόδρομος.
DON’TS: Μην περιμένεις να αλλάξει τίποτα από μόνο του, ειδικά αν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από ορισμένους να κάνουν κάποιο βήμα πίσω. Μη διστάσεις να εντάξεις κάποιες νέες συνήθειες στη ρουτίνα σου, καθώς και αυτός είναι ένας όμορφος τρόπος να ανανεωθείς, σωστά; Μην χάνεις την αισιοδοξία σου- με τίποτα!
