DO’S: Το ότι αλλάζουν τα πράγματα αυτή τη φορά είναι κάτι που σε βρίσκει προετοιμασμένο, άρα δε μασάς! Ώρα να ανανεώσεις τους στόχους σου. Όχι μόνο αυτούς, αλλά και τους ανθρώπους που σε πλαισιώνουν. Κοινώς κάποιοι πρέπει να φεύγουν! Να ξέρεις πως έτσι μόνο θα μπορέσεις να φύγεις κι εσύ από καταστάσεις που δεν σου αξίζουν.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί θα μείνεις πίσω σε πολλά από αυτά που πρέπει να κάνεις. Μην είσαι αρνητικός στις καινούργιες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σε ευνοήσουν μελλοντικά. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και στην οικονομική διαχείριση που κάνεις. Παράλληλα, μην πτοηθείς από τα διάφορα απρόοπτα, γιατί δε θα λείψουν.