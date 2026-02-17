magazin
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 17.02.2026]
17 Φεβρουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 17.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Το ότι αλλάζουν τα πράγματα αυτή τη φορά είναι κάτι που σε βρίσκει προετοιμασμένο, άρα δε μασάς! Ώρα να ανανεώσεις τους στόχους σου. Όχι μόνο αυτούς, αλλά και τους ανθρώπους που σε πλαισιώνουν. Κοινώς κάποιοι πρέπει να φεύγουν! Να ξέρεις πως έτσι μόνο θα μπορέσεις να φύγεις κι εσύ από καταστάσεις που δεν σου αξίζουν.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί θα μείνεις πίσω σε πολλά από αυτά που πρέπει να κάνεις. Μην είσαι αρνητικός στις καινούργιες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σε ευνοήσουν μελλοντικά. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και στην οικονομική διαχείριση που κάνεις. Παράλληλα, μην πτοηθείς από τα διάφορα απρόοπτα, γιατί δε θα λείψουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Η Έκλειψη σου λέει να εστιάσεις στα επαγγελματικά, καθώς πρέπει να αναθεωρήσεις, να αλλάξεις και να επεξεργαστείς τους στόχους σου εκεί. Ωστόσο εστίασε σε αυτούς που μπορούν πρακτικά να αποδώσουν, έτσι; Προετοίμασε καλά τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις, για να πάνε καλά, καθώς δεν σου έχουν έρθει όλα ρόδινα μέχρι στιγμής.

DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις λίγο τα όσα σκέφτεσαι να δρομολογήσεις, πριν να τα βάλεις μπροστά. Κοινώς μην είσαι τόσο τσαπατσούλης! Μην αφήσεις τις γνωριμίες που έκανες το τελευταίο διάστημα, να πάνε χαμένες, καθώς τώρα είναι η στιγμή να ευνοηθείς από αυτές, σωστά; Μην χάσεις ευκαιρία να φανείς- καλή ψωνάρα είσαι κι εσύ!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Η Έκλειψη έρχεται να τονίσει αυτά που βλέπεις το τελευταίο διάστημα λίγο να σε ενοχλούν ή να μην σου ταιριάζουν. Κοινώς ρίχνει λάδι στη φωτιά! Αυτό γίνεται, βέβαια, για να καταλάβεις πως πρέπει να αλλάξεις λίγο τον τρόπο σκέψης σου και να πας μπροστά. Άφησε τους φίλους σου να σε στηρίξουν και θα βρεις διεξόδους σε όσα σε απασχολούν.

DON’TS: Μην σοκαριστείς- απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα.  Όχι μόνο αυτό, αλλά μην τις αφήσεις να σε κάνουν αντιδραστικό. Δεν αρέσεις έτσι, να ξέρεις! Μην αντιδράς παρορμητικά και μη βιάζεσαι. Γενικώς μη λειτουργείς με τρόπο απόλυτο ή πεισματικό. Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μπορείς να κάνεις μια εσωτερική διεργασία, αρκεί να μπορείς να κουμαντάρεις τη φάση και να μη γίνεις έντονος. Κάποια πράγματα δείχνουν να μπαίνουν στην τελική ευθεία. Εσύ είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις ή μόνο στα λόγια; Κάνε την προετοιμασία σου, πάντως, γιατί έρχονται και πολλές αλλαγές, έτσι; Πρόσεχε τα οικονομικά ανοίγματα.

DON’TS: Μη βιάζεσαι να απαντήσεις, γιατί απαντάς εν θερμώ και αυτό δεν είναι ποτέ καλό, σωστά; Μην απογοητευτείς αν κάποια οικονομικά θέματα κλείσουν (σχεδόν) απότομα. Μην είσαι απρόσεκτος σε θέματα που σχετίζονται με την τράπεζα. Μη διστάσεις να ανοιχτείς λίγο, εκμεταλλευόμενος την αισιοδοξία που νιώθεις να σε κατακλύζει.

Λέων

Λέων

DO’S: Δεν αποκλείεται σήμερα να δεις κάποιες καταστάσεις να κλείνουν, για να ανοίξουν κάποιες άλλες, στα ερωτικά ή και στις συνεργασίες σου. Η Έκλειψη φέρνει νέα δεδομένα. Αυτό που είναι πιο tricky, είναι το να τα διαχειριστείς χωρίς να σοκαριστείς. Δεν σε φοβάμαι! Μπορείς να αλλάξεις ό,τι δεν σου αρέσει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

DON’TS: Μην έρθεις στη δύσκολη θέση του να μην μπορείς να απαντήσεις λόγω των εντάσεων. Λες και είσαι πρωτάρης! Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή τα plan B που κατάστρωνες εδώ και καιρό. Μην κάνεις ντροπές, όταν οι άλλοι σου λένε «μπράβο», ειδικά σήμερα που ξεχωρίζεις, γιατί τα τρέχεις όλα όπως πρέπει. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Να ξέρεις πως πολλά πράγματα γύρω από τη δουλειά ή την καθημερινότητα αλλάζουν. Αυτό που σου προτείνω και εγώ και η Έκλειψη είναι να κλείσεις κάποια κεφάλαια και να κόψεις οριστικά κάποιες συνήθειες που δεν σε καλύπτουν πια ή δεν σε εξελίσσουν. Πρέπει να προχωρήσεις και το ξέρεις, όσο ζόρικο κι αν σου φαίνεται αυτό, σωστά;

DON’TS: Μην αγνοείς τη βοήθεια που θέλουν να σου προσφέρουν οι φίλοι ή οι συνάδελφοί σου, καθώς είναι πολύτιμη και μπορεί να σου δώσει και έξτρα θάρρος. Μην αγνοείς, όμως, ούτε τις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν κι αυτές να σε ευνοήσουν αρκετά. Θυμήθηκες τώρα να μου το παίξεις ψωροπερήφανος! Μη μένεις εκεί όπου δεν περνάς καλά!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κάτι καλό ξεκινάει σήμερα ή τουλάχιστον έτσι το νιώθεις εσύ. Το θέμα είναι να μπορέσεις να διαχειριστείς το άγχος και τις φοβίες σου, σωστά; Αν είναι να χαωθείς, τότε φρέναρε κάποιες αλλαγές ή δρομολόγησέ τες λίγο πιο σταδιακά. Από την άλλη, η Έκλειψη σου τονίζει τα θέλω σου, καθώς πρέπει να ασχοληθείς και με αυτά, έτσι; Φλέρταρε!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις από το οτιδήποτε δεν σε ευνοεί, ακόμα κι αν σου είναι δύσκολο. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να βελτιώσεις κάποιους τομείς στη ζωή σου ή πώς θα κάνεις το επόμενο βήμα; Στα επαγγελματικά, μην λες «όχι» στις διάφορες επαφές, γιατί μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα εκεί που δεν το περιμένεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Τι φέρνει η Έκλειψη για σένα; Μα φυσικά νέα αρχή είτε στις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε στο σπίτι, είτε σε οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Τι πρέπει να κάνεις εσύ γι’ αυτό; Να είσαι επιφυλακτικός ως προς αυτά που λες, γιατί αυτή η κινητικότητα φέρνει και κάποια ένταση, έτσι; Ίσως να πρέπει να κρατήσεις εντελώς κλειστό το στόμα σου!

DON’TS: Μην ταραχτείς, αν τυχόν δεις ότι οι απέναντι κάνουν κάποιες αλλαγές, καθώς έχουν κάθε δικαίωμα, σωστά; Άσε που μέσω αυτών των αλλαγών ωφελείσαι κι εσύ, άρα γιατί να σκας; Ταυτόχρονα, μην καταπιέζεις (;) τη δημιουργικότητά σου, καθώς μπορεί να σου δώσει έμπνευση και να ενισχύσει ή έστω να βελτιώσει αρκετά τον ερωτικό τομέα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βάλε σε σωστή σειρά τις σκέψεις σου. Αν χρειαστεί, άλλαξε εντελώς και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι ορισμένες καταστάσεις. Πάντως η Έκλειψη δεν χαρίζει κάστανα και σου φέρνει απότομες συνειδητοποιήσεις. Στα καλά νέα, σου φέρνει και την επιθυμία- κίνητρο να αξιοποιήσεις τα νέα δεδομένα που έχεις ή να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο.

DON’TS: Μην αφήσεις το αίσθημα του ξαφνικού και του απροόπτου που σου δημιουργείται λόγω των πολλών και αλλεπάλληλων αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα να σε χαώσει εντελώς. Άλλωστε πρόκειται για αλλαγές που θέλεις να κάνεις, άρα τώρα γιατί κάνεις πίσω; Στα επαγγελματικά, μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Υπάρχουν αρκετές αλλαγές και στα όσα είχες ως δεδομένα μέχρι στιγμής και συσχετίζονται με την ασφάλειά σου, αλλά και στις αξίες σου. Καλό αυτό, γιατί αρχίζουν να ρολάρουν με έναν νέο και διαφορετικό τρόπο. Η Έκλειψη βάζει το χεράκι της, όπως κατάλαβες, με τις ανατροπές και τις αναθεωρήσεις που σου φέρνει. Καιρός ήταν, όμως!

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί ίσως τώρα να είναι η στιγμή να τα επεκτείνεις. Μας έχεις πρήξει τόσο καιρό με αυτό, άρα τώρα που μπορείς, μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις- συνεννοήσεις σχετικά με αυτό το κομμάτι. Ωστόσο δεν πρέπει να αρνείσαι να ακούσεις τις ιδέες των γύρω σου, για να έχεις ένα όμορφο αποτέλεσμα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η Έκλειψη λειτουργεί διπολικά για σένα, καθώς ναι μεν σε ωθεί στο να κάνεις βήματα μπροστά, αλλά σου προκαλεί και κάποια ένταση. Ωστόσο νομίζω πως πλέον είναι φως- φανάρι από ποια πράγματα πρέπει να πάρεις αποστάσεις ή και να ξεκόψεις εντελώς. Άρα σταμάτα να εθελοτυφλείς. Υπάρχουν συμφέρουσες προτάσεις, στα οικονομικά.

DON’TS: Μην αφήσεις τη διάθεσή σου να χαλάει λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν από μόνες τους ή από αυτές που κάνεις εσύ ο ίδιος. Βέβαια είναι και το κλίμα γύρω σου περίεργο. Οπότε προσπάθησε να μην επηρεαστείς ακραία ούτε κι από αυτό. Μη διστάσεις να κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένους τους στόχους σου και να δουλέψεις πιο δομημένα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πρέπει να δουλέψεις με το μέσα σου, για να ανανεωθείς. Η Έκλειψη, λοιπόν, σου λέει πως για να πάει καλά όλο αυτό, πρέπει να αποκοπείς από άτομα που μόνο λένε ή που μόνο κρίνουν. Ξέρεις πού αναφέρομαι! Αν ανέβουν οι τόνοι με αυτά τα άτομα, απόφυγε να απογοητευτείς, αλλά κατάλαβε πως η αποχώρησή σου είναι μονόδρομος.

DON’TS: Μην περιμένεις να αλλάξει τίποτα από μόνο του, ειδικά αν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από ορισμένους να κάνουν κάποιο βήμα πίσω. Μη διστάσεις να εντάξεις κάποιες νέες συνήθειες στη ρουτίνα σου, καθώς και αυτός είναι ένας όμορφος τρόπος να ανανεωθείς, σωστά; Μην χάνεις την αισιοδοξία σου- με τίποτα!

googlenews

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυστρία: Δίωξη για τρομοκρατία στον 21χρονο Αυστριακό που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ
16.02.26

Δίωξη για τρομοκρατία στον 21χρονο Αυστριακό που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον ύποπτο ότι παρασκεύασε μικρή ποσότητα τριυπεροξειδίου της ακετόνης (TATP) και επιχείρησε να αγοράσει παράνομα όπλα για την επίθεση στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Σύνταξη
H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ
16.02.26

H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ

Ο Αλέξανδρος Γκιννής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του, κατεβαίνοντας τιμητικά την πίστα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει
16.02.26

Fake! Εαν μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, πόσα ψέματα μετράει κανείς; Μια έκθεση αποκαλύπτει

Πολύ πριν η Τεχνητή Νοημοσύνη «ντύσει» τον Πάπα με λευκό puffer μπουφάν, η φωτογραφία αμφισβήτησε την πραγματικότητα με εκκεντρικά fake πορτρέτα που κουβαλούσαν πάντα ατζέντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βουλή: Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι – Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα
16.02.26

Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι στη Βουλή - Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα

Οι βουλευτές που εγκατέλειψαν τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν ή έχουν διαγραφεί, φθάνουν στους 27 μετά την «καρατόμηση» του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο
16.02.26

Ο Καρέτσας ψηλά στη λίστα της Μίλαν! – Το μεγάλο ποσό που είναι διατεθειμένη να ξοδέψει για τον Έλληνα μέσο

Ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα είναι και η Μίλαν, όπως τονίζει ιταλικό δημοσίευμα που τον χαρακτηρίζει «Βασιλιά των ασίστ».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση
16.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση

Επισήμως σε προεκλογική κατάσταση βάζει τη ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να απαντήσει στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη μομφή για παρέκκλιση από τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης. «Καρφιά» κατά όσων από τη «γαλάζια» παράταξη ασκούν κριτική για ελληνοτουρκικά με πρώτους τους Καραμανλή - Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
16.02.26

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να πείσει τον 75χρονο να παραδοθεί - Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990

Σύνταξη
Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
16.02.26

Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

«Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω»... Ο Λα Πένια κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές θανάτου που αφορούσαν τη σύζυγό του και τις δυο κόρες του. Αναμένεται να τιμωρηθεί για την αποβολή του Καλούλου

Βάιος Μπαλάφας
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report
16.02.26

Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report

Arrivals and revenues increased from Greece’s five main tourism markets — Germany, the United Kingdom, Italy, France and the United States

Σύνταξη
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
