Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Η Ρόμα «στρώνει» τα οικονομικά με το βλέμμα στο Champions League
Ποδόσφαιρο 16 Φεβρουαρίου 2026, 09:52

Η Ρόμα «στρώνει» τα οικονομικά με το βλέμμα στο Champions League

Μείωση ζημιών, πιο βιώσιμη διαχείριση ρόστερ και νέο στοίχημα για είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης για τη Ρόμα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αγωνιστική άνοδος της Ρόμα συμβαδίζει –έστω αργά– με μια σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών της, χωρίς όμως να αλλάζει το βασικό δεδομένο: ο Νταν Φρίντκιν εξακολουθεί να «ποτίζει» το κλαμπ με κεφάλαια. Τα τρία γκολ του Ντόνιελ Μάλεν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του με τη φανέλα των «τζιαλορόσι» είναι το πιο πρόσφατο σύμβολο μιας πολιτικής που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ο Ολλανδός αποκτήθηκε με 2 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό και 25 εκατ. για υποχρεωτική εξαγορά τον Ιούνιο, υπό προϋποθέσεις συμμετοχών και –κυρίως– ευρωπαϊκής πρόκρισης. Στη Ρώμη ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η Champions League, που λείπει επτά χρόνια, μοιάζει φέτος εφικτή, με τη Ρόμα να έχει πιάσει τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση και να δοκιμάζεται άμεσα στην έδρα της Νάπολι.

Ο Φρίντκιν δεν φρενάρει. Από τον Αύγουστο του 2020, όταν απέκτησε τη Ρόμα από το αμερικανικό γκρουπ του Τζέιμς Παλότα, έχει επενδύσει συνολικά 1,06 δισ. ευρώ. Η αρχική εξαγορά κόστισε 199 εκατ. σε μετρητά, με enterprise value 591 εκατ., ενώ ακολούθησε το «μάζεμα» του free float και η έξοδος από το χρηματιστήριο το 2022. Έκτοτε, τα κεφάλαια που διοχετεύτηκαν για κάλυψη ζημιών και μείωση χρέους ανέρχονται σε 824 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω δανείων μετόχου που μετατράπηκαν σε κεφάλαιο. Τυπικά, η Ρόμα εμφανίζει καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος 383 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2025), όμως η πραγματική έκθεση προς τρίτους περιορίζεται ουσιαστικά στο ομόλογο των 175 εκατ. με λήξη το 2027, που έχει ήδη αναχρηματοδοτηθεί ευνοϊκά χάρη στην παρέμβαση του ιδιοκτήτη.

Η κλίμακα της στήριξης είναι πρωτοφανής για τη Serie A. Κανένας άλλος μεγαλομέτοχος δεν έχει βάλει τόσα χρήματα στο ίδιο διάστημα. Τα 824 εκατ. του Φρίντκιν ξεπερνούν κατά πολύ τα 446 εκατ. που κατέβαλε η Exor στη Γιουβέντους σε αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και τις ενισχύσεις των Κράουζε στην Πάρμα ή των Κομμίσο και Χαρτόνο σε Φιορεντίνα και Κόμο αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Τεξανός επιχειρηματίας «τρέχει» και την επένδυσή του στην Everton, όπου από το 2024 έχει δαπανήσει περίπου 700 εκατ. ευρώ. Για έναν άνθρωπο με εκτιμώμενη περιουσία 10 δισ. δολαρίων, πρόκειται για ποσά διαχειρσιμα, αλλά όχι αμελητέα.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι χαρές ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένες: μία κατάκτηση Conference League το 2022 και ένας χαμένος τελικός Europa League το 2023. Στο πρωτάθλημα, η Ρόμα κινήθηκε σταθερά μεταξύ 5ης και 7ης θέσης. Στα βιβλία όμως, η εικόνα βελτιώνεται. Οι ζημιές μειώνονται χρόνο με τον χρόνο: από -219 εκατ. το 2021-22, σε -103 το 2022-23, -81 το 2023-24 και -54 το 2024-25. Για την τρέχουσα χρήση προβλέπεται νέο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μικρότερο. Οι μισθοί έχουν περικοπεί δραστικά (από 202 σε 153 εκατ.), οι αποσβέσεις των συμβολαίων έχουν υποχωρήσει και η διαχείριση του ρόστερ γίνεται πιο πειθαρχημένη, με μέσο όρο καθαρών υπεραξιών 25 εκατ. ετησίως από πωλήσεις παικτών.

Αυτή ακριβώς η λογική οδήγησε στην επιλογή του Gian Piero Gasperini για τον πάγκο: αξιοποίηση ταλέντου, ένταση, εμπορεύσιμη αγωνιστική ταυτότητα. Ωστόσο, για μια ομάδα δεσμευμένη από settlement agreement της UEFA, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αγωνιστική υπέρβαση, αλλά η αυτονομία. Οι ετήσιες ποινές είναι μικρές, όμως οι κανόνες του fair play απαιτούν ισορροπία. Η πρόκριση στο Champions League θα έδινε άμεσα «οξυγόνο» δεκάδων εκατομμυρίων.

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει εκτός γηπέδου: το νέο στάδιο στην Πιετραλάτα. Με χωρητικότητα 62.000 θέσεων και συνολικό κόστος άνω του 1 δισ. ευρώ, αποτελεί τον πυλώνα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Ο φάκελος έχει κατατεθεί, οι εγκρίσεις αναμένονται και το χρονοδιάγραμμα δείχνει έναρξη έργων το 2027 και εγκαίνια το 2029 – αν η ιταλική γραφειοκρατία το επιτρέψει.

Στο μεταξύ, ο Φρίντκιν συνεχίζει να γεφυρώνει το παρόν με το μέλλον. Η Ρόμα μειώνει τις απώλειες, αλλά ακόμη «καίει» κεφάλαια. Η διαφορά είναι ότι πλέον τα καίει με σχέδιο. Και αν το Champions League επιστρέψει στο Ολίμπικο, το κόστος του ονείρου μπορεί επιτέλους να μειωθεί στο ελάχιστο…

World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
