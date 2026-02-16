Η Ρόμα «στρώνει» τα οικονομικά με το βλέμμα στο Champions League

Η αγωνιστική άνοδος της Ρόμα συμβαδίζει –έστω αργά– με μια σταδιακή εξυγίανση των οικονομικών της, χωρίς όμως να αλλάζει το βασικό δεδομένο: ο Νταν Φρίντκιν εξακολουθεί να «ποτίζει» το κλαμπ με κεφάλαια. Τα τρία γκολ του Ντόνιελ Μάλεν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του με τη φανέλα των «τζιαλορόσι» είναι το πιο πρόσφατο σύμβολο μιας πολιτικής που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ο Ολλανδός αποκτήθηκε με 2 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό και 25 εκατ. για υποχρεωτική εξαγορά τον Ιούνιο, υπό προϋποθέσεις συμμετοχών και –κυρίως– ευρωπαϊκής πρόκρισης. Στη Ρώμη ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η Champions League, που λείπει επτά χρόνια, μοιάζει φέτος εφικτή, με τη Ρόμα να έχει πιάσει τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση και να δοκιμάζεται άμεσα στην έδρα της Νάπολι.

Ο Φρίντκιν δεν φρενάρει. Από τον Αύγουστο του 2020, όταν απέκτησε τη Ρόμα από το αμερικανικό γκρουπ του Τζέιμς Παλότα, έχει επενδύσει συνολικά 1,06 δισ. ευρώ. Η αρχική εξαγορά κόστισε 199 εκατ. σε μετρητά, με enterprise value 591 εκατ., ενώ ακολούθησε το «μάζεμα» του free float και η έξοδος από το χρηματιστήριο το 2022. Έκτοτε, τα κεφάλαια που διοχετεύτηκαν για κάλυψη ζημιών και μείωση χρέους ανέρχονται σε 824 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω δανείων μετόχου που μετατράπηκαν σε κεφάλαιο. Τυπικά, η Ρόμα εμφανίζει καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος 383 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2025), όμως η πραγματική έκθεση προς τρίτους περιορίζεται ουσιαστικά στο ομόλογο των 175 εκατ. με λήξη το 2027, που έχει ήδη αναχρηματοδοτηθεί ευνοϊκά χάρη στην παρέμβαση του ιδιοκτήτη.

Η κλίμακα της στήριξης είναι πρωτοφανής για τη Serie A. Κανένας άλλος μεγαλομέτοχος δεν έχει βάλει τόσα χρήματα στο ίδιο διάστημα. Τα 824 εκατ. του Φρίντκιν ξεπερνούν κατά πολύ τα 446 εκατ. που κατέβαλε η Exor στη Γιουβέντους σε αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και τις ενισχύσεις των Κράουζε στην Πάρμα ή των Κομμίσο και Χαρτόνο σε Φιορεντίνα και Κόμο αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Τεξανός επιχειρηματίας «τρέχει» και την επένδυσή του στην Everton, όπου από το 2024 έχει δαπανήσει περίπου 700 εκατ. ευρώ. Για έναν άνθρωπο με εκτιμώμενη περιουσία 10 δισ. δολαρίων, πρόκειται για ποσά διαχειρσιμα, αλλά όχι αμελητέα.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι χαρές ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένες: μία κατάκτηση Conference League το 2022 και ένας χαμένος τελικός Europa League το 2023. Στο πρωτάθλημα, η Ρόμα κινήθηκε σταθερά μεταξύ 5ης και 7ης θέσης. Στα βιβλία όμως, η εικόνα βελτιώνεται. Οι ζημιές μειώνονται χρόνο με τον χρόνο: από -219 εκατ. το 2021-22, σε -103 το 2022-23, -81 το 2023-24 και -54 το 2024-25. Για την τρέχουσα χρήση προβλέπεται νέο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μικρότερο. Οι μισθοί έχουν περικοπεί δραστικά (από 202 σε 153 εκατ.), οι αποσβέσεις των συμβολαίων έχουν υποχωρήσει και η διαχείριση του ρόστερ γίνεται πιο πειθαρχημένη, με μέσο όρο καθαρών υπεραξιών 25 εκατ. ετησίως από πωλήσεις παικτών.

Αυτή ακριβώς η λογική οδήγησε στην επιλογή του Gian Piero Gasperini για τον πάγκο: αξιοποίηση ταλέντου, ένταση, εμπορεύσιμη αγωνιστική ταυτότητα. Ωστόσο, για μια ομάδα δεσμευμένη από settlement agreement της UEFA, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αγωνιστική υπέρβαση, αλλά η αυτονομία. Οι ετήσιες ποινές είναι μικρές, όμως οι κανόνες του fair play απαιτούν ισορροπία. Η πρόκριση στο Champions League θα έδινε άμεσα «οξυγόνο» δεκάδων εκατομμυρίων.

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει εκτός γηπέδου: το νέο στάδιο στην Πιετραλάτα. Με χωρητικότητα 62.000 θέσεων και συνολικό κόστος άνω του 1 δισ. ευρώ, αποτελεί τον πυλώνα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Ο φάκελος έχει κατατεθεί, οι εγκρίσεις αναμένονται και το χρονοδιάγραμμα δείχνει έναρξη έργων το 2027 και εγκαίνια το 2029 – αν η ιταλική γραφειοκρατία το επιτρέψει.

Στο μεταξύ, ο Φρίντκιν συνεχίζει να γεφυρώνει το παρόν με το μέλλον. Η Ρόμα μειώνει τις απώλειες, αλλά ακόμη «καίει» κεφάλαια. Η διαφορά είναι ότι πλέον τα καίει με σχέδιο. Και αν το Champions League επιστρέψει στο Ολίμπικο, το κόστος του ονείρου μπορεί επιτέλους να μειωθεί στο ελάχιστο…