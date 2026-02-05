Φημολογία για συνεργασία του Φραντσέσκο Τότι με τη Ρόμα
Η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στη Ρόμα, μέσα από ένα διαφορετικό ρόλο, είναι προ των πυλών, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
«Τρέλα» στις τάξεις των οπαδών της Ρόμα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Φραντσέσκο Τότι επιστρέφει στους «τζιαλορόσι»!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ ξένων μέσων, ο εμβληματικός καπιτάνο θα επιστρέψει στη Ρόμα μέσα από έναν νέο ρόλο, που θα σχετίζεται με συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο είτε θα έχει διοικητικό χαρακτήρα.
.@OfficialASRoma, Francesco Totti può tornare in società. Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando” @SkySport https://t.co/epUWnNQLhL
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 5, 2026
Η διοίκηση των Φρίντκιν επιθυμεί να επαναφέρει τον Τότι στις τάξεις του συλλόγου, όπως αναφέρει ο Ρανιέρι:
«Οι Φρίντκινς το σκέφτονται, ελπίζω να μπορεί να είναι χρήσιμος στη Ρόμα επειδή είναι μέρος της Ρόμα».
Υπενθυμίζεται ότι ο Τότι είχε επιστρέψει στη Ρόμα τη διετία 2017-2019, ως συνεργάτης του τεχνικού επιτελείου και κατόπιν, ανέλαβε αθλητικός διευθυντής.
Ωστόσο, στη συνέχεια αποχώρησε λόγω κακών σχέσεων με τη διοίκηση.
