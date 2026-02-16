Οι ΗΠΑ προωθούν πυρηνικό «μικροαντιδραστήρα» για στρατιωτική χρήση

Τα αμερικανικά υπουργεία Ενέργειας και Άμυνας μετέφεραν για πρώτη φορά με αεροπλάνο έναν πυρηνικό «μικροαντιδραστήρα», μια επιχείρηση που σχεδιάστηκε να επιδείξει τη δυνατότητα αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στο πεδίο της μάχης.

Ο μικρός αντιδραστήρας «Ward» (εικόνα) που ανέπτυξε η εταιρεία Valar μεταφέρθηκε με μεταγωγικό αεροπλάνο C-17 από την έδρα του κατασκευαστή στην Καλιφόρνια σε αεροπορική βάση της Γιούτα, μια πτήση στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υφυπουργός Άμυνας Μάικλ Ντάφεϊ.

Ο αντιδραστήρας δεν είχε φορτωθεί με πυρηνικά καύσιμα.

Η δοκιμαστική πτήση «μας φέρνει πιο κοντά στη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας όπου και όποτε απαιτείται προκειμένου να δώσουμε στους στρατιώτες μας τα εργαλεία να κερδίζουν τις μάχες» δήλωσε ο Ντάφεϊ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί τους μικρούς αντιδραστήρες μέρος της λύσης για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα κέντρα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν ραγδαία την κατανάλωση.

Για να καλύψει τις ανάγκες των εταιρειών ΑΙ κόντρα στον ανταγωνισμό της Κίνας, καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας, ο Τραμπ υπέγραψε τον Μάιο τέσσερα εκτελεστικά διατάγματα για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Ακολούθησε τον Δεκέμβριο η έγκριση δύο κονδυλίων του υπουργείου Ενέργειας για την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

Συναρμολόγηση επιτόπου

Οι μικροντιδραστήρες είναι σχεδιασμένοι μεταφέρονται οδικώς, αεροπορικώς ή διά θαλάσσης και να συναρμολογούνται επιτόπου.

Με ισχύ που κυμαίνεται από 1 έως 20 Megawatt, είναι 100 ως 1.000 φορές μικρότεροι από τους συμβατικούς αντιδραστήρες των πυρηνικών σταθμών.

Οι δε αντιδραστήρες SMR, οι οποίοι επίσης συναρμολογούνται επί τόπου αλλά δεν μεταφέρονται τόσο εύκολα, προσφέρουν ισχύ 20-300 MW.

Οι μικροαντιδραστήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε πυρηνοκίνητα πλοία και υποβρύχια και λειτουργούν για χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό, προωθούνται τώρα ως εναλλακτική λύση στις ντιζελοκίνητες γεννήτριες, οι οποίες απαιτούν συχνές παραλαβές καυσίμων.

Παρόλα αυτά, αρκετοί ειδικοί και αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσο οι μικροί αντιδραστήρες μπορούν να παράγουν ενέργεια σε λογικό κόστος.

«Δεν υπάρχει επιχειρηματική βάση για τους μικροαντιδραστήρες, οι οποίοι —ακόμη κι αν λειτουργήσουν όπως έχουν σχεδιαστεί— θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με πολύ υψηλότερο κόστος σε σχέση με τους μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες -για να μην αναφέρουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική ή η ηλιακή» δήλωσε ο Έντουιν Λάιμαν, , διευθυντής ασφάλειας πυρηνικής ενέργειας στην Union of Concerned Scientists, μια μη κερδοσκοπική ένωση επιστημόνων.

Ο μικροαντιδραστήρας Ward, λίγο μεγαλύτερος από βανάκι, θα προσφέρει μέγιστη ισχύ 5 MW, αρκετή για τις ανάγκες 5.000 νοικοκυριών, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Valar Αζάια Τέιλορ.

Τον Ιούλιο θα αρχίσει να λειτουργεί στα 100 kilowatt και θα φτάσει στα 250 KW εντός του έτους, πριν ανέβει τελικά στο ονομαστικό επίπεδο.

Η Valar σχεδιάζει να αρχίσει να πουλά ενέργεια σε δοκιμαστική φάση το 2027, χρησιμοποιώντας πυρηνικά καύσιμα που θα μεταφέρονται από εγκατάσταση του υπουργείου Ενέργειας στη Νεβάδα.

Άλυτο παραμένει ωστόσο το θέμα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων, τα οποία συσσωρεύονται εδώ και δεκαετίες σε προσωρινές αποθήκες,

Το υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται τώρα σε διαπραγματεύσεις με τη Γιούτα και άλλες πολιτείες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μόνιμης απόρριψης.