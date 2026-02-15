Νίκολιτς: «Το ματς ήταν ισορροπημένο, δίκαιο το αποτέλεσμα»

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να χαρακτηρίζει δίκαιο το αποτέλεσμα και να δηλώνει ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Οι σκέψεις του μετά την ισοπαλία: «Θα πω ό,τι είπα και στους παίκτες: Πολύ καλή προσπάθεια και συμπεριφορά στο γήπεδο. Μία ομάδα που έδειξε χαρακτήρα. Δεν θα πω… πρωταθλητή. Το ματς ήταν ισορροπημένο. Η κατοχή και οι ευκαιρίες ήταν ίσες. Ο Λούκα Γιόβιτς μας είχε βοηθήσει και είχε μία άτυχη στιγμή. Ειμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Μένουμε στην κορυφή. Αποδώσαμε καλά, μένω ικανοποιημένος. Ηταν πολλές οι κίτρινες, για κάποια ελαφριά χτυπήματα. Να πω και για το πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά δε θέλω να σχολιάσω. Μετά υπήρχε και η φάση του Γκατσίνοβιτς… Δε θέλω να σχολιάσω.

Για τα λάθη στα πρώτα λεπτά: «Υπήρξαν λάθη. Είναι ανησυχητικό. Ατομικά λάθη, από Πινέδα, Ρέλβας, δεν παίζει ρόλο. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και πήραμε κάποιες καλύτερες αποφάσεις μετά. Ήταν λάθη όντως».

Για τον Πήλιο που αποχώρησε τραυματίας: «Αντιμετώπισε μία ενόχληση πριν το ματς. Είναι δυνατό παιδί ο Πήλιος. Άλλαξε κάπως το πλάνο για την αναμέτρηση. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».

Πήλιος: «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά – Είναι μεγάλος τερματοφύλακας ο Στρακόσα»

«Και ο ΠΑΟΚ και εμείς θέλαμε τους τρεις βαθμούς. Όποια ομάδα κέρδιζε θα είχε το αβαντάζ για τη συνέχεια. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είχε κι ο ΠΑΟΚ. Είχε ο Γιόβιτς την ευκαιρία στο τέλος. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε μέχρι τέλος. Ρισκάραμε με κάποια πάσες στο κέντρο. το διορθώσαμε στη συνέχεια. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά».

Για τον Στρακόσια: «Ο Θωμάς, είμαστε μία τετράδα με τον Λάζαρο και τον Μάνταλο. Είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Τον ευχαριστώ για το πέναλτι που έπιασε».

Για τον τραυματισμό του: «Ειχα κάποιες ενοχλήσεις μετά τις Σέρρες. Έχασα κάποιες προπονήσεις. Ήθελα να παίξω. Τα έδωσα όλα. Ήμουν στο όριο, γι’ αυτό ζήτησα αλλαγή. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα. με δεμένο πόδι. Έδωσα το 110%. Για το καλό της ομάδας, θα έπρεπε να μπει ο Πενράις για την ομάδα», ανέφερε από την πλευρά του ο Πήλιος.