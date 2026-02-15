sports betsson
Μπουντούρης: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένας, ούτε στον πιο άσχημο εφιάλτη μου αυτό που συμβαίνει…»
Μπουντούρης: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένας, ούτε στον πιο άσχημο εφιάλτη μου αυτό που συμβαίνει…»

Ο Νίκος Μπουντούρης τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, θέλοντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης για τη συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την ΑΕΚ στο κλειστό της Πυλαίας και ο General Manager των ασπρόμαυρων, Νίκος Μπουντούρης, τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media για την κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, θέλοντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μπουντούρης για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ:

“Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ

Αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα το δω ούτε στον πιο άσχημο εφιάλτη μου.

Ο ένας Παοκτσης να βρίζει τον άλλο. Ένας λαός διχασμένος. Οι φίλαθλοι βρίζονται μεταξύ τους. Διαφωνούν σε σχέση με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ή τον ερασιτέχνη.

Οι φίλαθλοι βρίζουν καθημερινά τις διοικήσεις.

Οι διοικήσεις ανταλλάσσουν εξώδικα και όλοι μαζί κράζουν τους παίκτες και τους προπονητές, ποδοσφαιρου, μπασκετ, βόλεϋ, για να εκδικηθεί ο ένας τον άλλο. Δηλαδή σε μια οικογένεια κράζουμε τα παιδιά μας δημόσια, ενώ υποτίθεται πως τα αγαπάμε.

Αυτό είναι έγκλημα για την ομάδα μας.

Στο μπάσκετ ήρθε μία διοίκηση μόλις πριν δύο μήνες.

Επιλέχθηκαν άνθρωποι με μία πετυχημένη διαδρομή μέσα στον ΠΑΟΚ και στον Ελληνικό αθλητισμό – μέσα σε αυτούς και εγώ -, με κριτήριο την γνώση τους, την εμπειρία τους, την διαχρονική αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, αλλά βασικά για το ΗΘΟΣ τους.

Εγιναν μεταγραφικές κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα, γιατί έτσι έπρεπε, αφού αποκτήσαμε οικονομική δύναμη με τον κύριο Μυστακιδη.

Ολοι μας θέλαμε να δούμε τον ΠΑΟΚ μας, ένα σκαλί παραπάνω από εκεί που τον κράτησε με νύχια και με δόντια, η προηγούμενη διοίκηση τα τελευταία χρόνια.

Ρωτήθηκε λοιπόν από τον κύριο Μυστακιδη, ο μόνος αρμόδιος για τους παίκτες, που είναι ο προπονητής και αποφασίστηκε, να ενισχυθούμε σε τρεις θέσεις.

Άσο, τριάρι και ψηλό.

Είχαμε 6 ξένους και είχαμε δικαίωμα να πάρουμε ακόμα έναν ξένο, αλλά έπρεπε να φύγουν δύο ή τρεις παίκτες από την ομάδα.

Κάναμε προσπάθειες να έρθει ο Γκουντάιτις και δεν ήρθε. Υπήρχαν και διοικητικές αστάθειες στην αρχή, για την μεταβίβαση των μετοχών και αυτό επηρέασε.

Συνεχίσαμε τις προσπάθειες για αυτή την θέση.

Θέλαμε όπως είπα γκαρντ και ειχε προταθεί σε εμάς ο Ταιρι.

Υπενθυμίζω ότι όλοι τότε δεν ήταν ευχαριστημένοι με την φιλότιμη προσπάθεια του Τζάκσον και ζητούσαν διακαώς μια ποιοτική μεταγραφή στην θέση αυτή.

Προέκυψε ο Μπεβερλυ, ο οποίος ήταν γνωστός παίκτης του προπονητή και ο οποίος μας ζήτησε να κάνουμε την μεταγραφή αυτή όπως και έγινε.

Παίκτης με μεγάλο συμβόλαιο αλλά ήρθε με λιγότερα χρήματα από όσα συνήθως έπαιρνε για να παίξει στον ΠΑΟΚ. Το είδε σαν μία πρόκληση για αυτόν να βοηθήσει την ομαδα μας και συμφώνησε.

Έτσι αντικατασταθηκε ο Τζάκσον.

Ταυτόχρονα προσπαθούσαμε για τον Χουγκαζ, ίσως τον καλύτερο Έλληνα παίκτη στην θέση 4, αφού έπρεπε για το παρόν και το μέλλον να έχουμε ποιοτικούς νέους Έλληνες.

Δεν ήταν όμως εύκολο γιατί έπαιζε στην Τσεντεβιτα με επιτυχία και δεν τον άφηναν να φύγει.

Στην θέση 3 είχε προταθεί ο Αλλεν, ο οποίος έπαιζε στην Τραπανι που είχε προβλήματα ως ομάδα και φαινόταν πως θα διαλυθεί.

Ηταν δύσκολη η μεταγραφή του γιατί έπαιζε στην Ιταλία με μεγάλη επιτυχία, τον ήθελαν αρκετές ομάδες Ευρωλιγκας και έπρεπε να δώσουμε χρήματα στην ομάδα του.

Παρόλα αυτά ο κύριος Μυστακιδης έδωσε ότι του ζητήθηκε και έγινε η μεταγραφή.

Ταυτόχρονα ενώ ψάχναμε ακόμα για ψηλό, ξαναέρχεται στο προσκήνιο ο Ταιρι και αποφασίζεται η μεταγραφή του.

Έπρεπε όμως να αντικατασταθεί ένας ξένος. Ο Μπράουν, ο Ντιμσα ή ο Μελβιν.

Ο προπονητής αποφάσισε να φύγει ο Μπράουν που ήταν τότε τραυματίας για δύο περίπου εβδομάδες, παρόλο που τον εκτιμούσε πολύ.

Από ότι κατάλαβα όμως βλέποντας το επιθετικό ταλέντο του Ταιρι, προτίμησε να έχει έναν καλό αμυντικό και σουτερ, τον Ντιμσα σε σχέση με τον Μπράουν.

Μετα από προσπάθειες που έγιναν, ήρθε ο Χουγκαζ, πληρώνοντας επίσης χρήματα ο κύριος Μυστακιδης στην ομάδα που έπαιζε.

Τέλος βρέθηκε και ένας ψηλός, ο Ομορουγι, που είχε τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής και αντικατασταθηκε ο Τζόουνς με τον οποίο προσπαθήσαμε πολύ να ενεργοποιηθεί αγωνιστικά, χωρίς επιτυχία.

Να τονίσω ότι σχεδόν σε όλες τις αντικαταστασεις, εκτός του Μπεβερλυ και Ομορουγι, χρειάστηκε να πληρωθούν χρήματα στις ομάδες μου έπαιζαν οι παίκτες που ήρθαν και να αποζημιωθούν αυτοί που έφυγαν.

Ο κύριος Μυστακιδης δεν είπε σε τίποτα όχι. Πλήρωσε ότι του ζητήθηκε.

Όμως πάντα ζητούσε ένα πράγμα,. Να γίνει ότι ζητήσει ο προπονητής.

Όλα αυτά τα γράφω γιατί επιτέλους ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τον προπονητή και τους παίκτες. Δεν είναι ρομπότ. Επηρεάζονται πολύ από αυτή την κατάσταση.

Η αλλαγή διοίκησης μέσα στην χρονιά είναι μια πρωτοφανής και δύσκολη κατάσταση.

Πρέπει όλοι μας να δούμε αυτό το διάστημα ως μία μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος της χρονιάς και να χτιστεί η επόμενη αγωνιστική χρονιά με πρόγραμμα.

Να κερδίσουμε ότι μπορούμε φέτος.

Συμμετεχουμε στο κύπελλο Ελλάδος, παίζουμε στην Ευρώπη και διεκδικούμε ότι μπορούμε και στην Ελλάδα να πάμε όσο γίνεται καλύτερα.

Οι ομάδες δεν γίνονται από την μία μέρα στην άλλη.

Χρειάζεται ηρεμία, υπομονή και εμπιστοσύνη στην ομάδα.

Οι παικτες και ο προπονητής έχουν καταφέρει πολλά και θέλουν στήριξη.

Έγιναν πολλές αλλαγές και γρήγορα ίσως.

Όμως αν θυμάστε όλοι το ζητούσαμε αυτό.

Θέλαμε να πάει η ομάδα μας όσο γίνεται καλύτερα.

Οι άνθρωποι της προηγούμενης διοίκησης κράτησαν την ομάδα να μην πέσει κατηγορία. Έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν.

Θυμάμαι την απόγνωση τους σε κάποιες συνεντεύξεις τύπου, που έκλαιγαν για την κατάσταση.

Ήρθε ο κύριος Μυστακιδης που μας έσωσε από τον οικονομικό μαρασμό και μπορεί να δώσει οικονομικά ότι χρειαστεί, γιατί αγαπάει τον ΠΑΟΚ.

Ελπίζω στον ίδιο άνθρωπο ότι θα λύσει όλες τις διοικητικές ανωμαλίες και θα ενώσει όλο τον κόσμο μας.

Να απομονωσουμε αυτούς που κάνουν κακό στην ομάδα.

Όλοι μας να σοβαρευτούμε και να δουλέψουμε για το καλό της ομάδας μας.

Να φτιάξουμε την ομάδα μας, πάνω σε σταθερές βάσεις.

Να φτιάξουμε ακαδημίες και δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Να ενεργοποιήσουμε όποιον μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.

Όλη η Ευρωπαϊκή αγορά περιμένει τον ΠΑΟΚ να αποφασίσει που θα συμμετέχει.

Συζητούμε κάθε μέρα με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για το μέλλον της ομάδας.

ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ

Αν δεν μπορούμε να πάμε σπίτι μας.

Ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν από εμάς και θα υπάρχει μετά από εμάς.

Τον τελευταίο καιρό μας ένωσε δυστυχώς μόνο, ένα τραγικό γεγονός. Η απώλεια των αδελφών μας.

Ας μας ενώσει από εδώ και εμπρός ή λογική και η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ.

Νίκος Μπουντούρης».

