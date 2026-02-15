Έρχεται ο… Big Brother στα αυτοκίνητα – Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Έρχεται ένα νέο ενιαίο Μητρώο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα καθώς και των ιδιοκτητών τους.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και τους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία εικόνα και να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση.

Με το νέο Μητρώο, οι Αρχές θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιο όχημα κυκλοφορεί νόμιμα και ποιο όχι

Η νέα πλατφόρμα, που είναι έτοιμη, έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία για 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, ενώ μετά τις αρχικές ειδοποιήσεις ετοιμάζονται να πέσουν βαριές καμπάνες σε οδηγούς που έχουν παραλείψει ασφάλιση, πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ.

Στο μικροσκόπιο τα αυτοκίνητα

Στο ενιαίο μητρώο καταγράφονται βασικά στοιχεία κάθε οχήματος, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας, ο αριθμός πλαισίου, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, καθώς και η κατάσταση κυκλοφορίας του (ενεργό ή σε ακινησία). Παράλληλα, συνδέονται πληροφορίες που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του οχήματος, χωρίς να απαιτείται ο πολίτης να απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες για την ίδια υπόθεση.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του νέου μητρώου παίζει η διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Αυτή είναι άλλωστε η βασική καινοτομία του ενιαίου μητρώου, που έγκειται κυρίως στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

Δημόσιοι φορείς, όπως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ΑΑΔΕ και οι ελεγκτικές αρχές, καθώς και ιδιωτικοί φορείς, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και ΚΤΕΟ, τροφοδοτούν το σύστημα με δεδομένα βάσει προκαθορισμένων πρωτοκόλλων. Η συνεχής ροή πληροφοριών επιτρέπει τη διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο εντοπισμού παραβάσεων και περιορίζοντας την ανάγκη για εκ των υστέρων ελέγχους.

Με τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ένα Μητρώο, οι Αρχές θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιο όχημα κυκλοφορεί νόμιμα και ποιο όχι.

Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες και οι υπηρεσίες θα ενημερώνονται αυτόματα για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος, ενώ θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους κατόχους για εκκρεμότητες, ενώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα ενεργοποιούνται πρόστιμα και κυρώσεις.

Τα πρόστιμα

Η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να ετοιμάζεται να αποστείλει τον Φεβρουάριο τα ραβασάκια.

Ανάλογα με την παράβαση και το είδος του οχήματος, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

– 250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα

– 500 ευρώ για ανασφάλιστα Ι.Χ.

– 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

– 400 ευρώ για μη διενέργεια ΚΤΕΟ.

– Πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για καθυστερήσεις άνω του έτους.

