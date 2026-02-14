Ελβετία: Έντεκα τραυματίες σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών στο χωριό Σαμπλ, στο καντόνι Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, από έκρηξη σε άρμα που μετέφερε ένα κανόνι για τη ρίψη κομφετί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι με κομφετί, όπως μετέδωσε το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

«Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Οι έντεκα τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και μετά μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το RTS, ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο CHUV λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Τέσσερα ασθενοφόρα, τρία ελικόπτερα και μια κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας (SMUR) στάλθηκαν στον τόπο του ατυχήματος.

Ένα άτομο που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι άκουσε μια μεγάλη έκρηξη γύρω στις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα) κοντά σε φαρμακείο. «Πιστεύαμε αρχικά ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά γρήγορα καταλάβαμε πως ήταν πιο δυνατό από αυτό», ανέφερε στο ελβετικό δίκτυο, προσθέτοντας πως «αντηχούσε σε όλη την κοιλάδα».

Ανοιχτή έρευνα

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα. Ο δήμαρχος, μια ώρα μετά το ατύχημα, δήλωσε ότι ήθελε πρώτα να συντονιστεί με την αστυνομία του καντονιού, που είναι υπεύθυνη για την έρευνα που άνοιξε ο εισαγγελέας, πριν μιλήσει.

Στο Βαλέ, ενάμιση μήνα μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, οι δήμοι πήραν αυστηρά μέτεα έτσι ώστε να τηρούνται τα πρότυπα για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στις δημόσιες εγκαταστάσεις. Από εδώ και στο εξής, οι έλεγχοι θα επεκταθούν σίγουρα και στα αποκριάτικα άρματα για τις τελευταίες τρεις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά το ελβετικό δίκτυο RTS.