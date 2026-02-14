Ολυμπιακός: Η 11άδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (19:30) για την 21η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η 11άδα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Μπιανκόν και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίζ στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Η σχετική ανάρτηση:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Levadiakos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #LEVOLY #slgr pic.twitter.com/0xhJknBS9U — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 14, 2026

Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια και Γιαζίτσι.

H 11άδα του Λεβαδειακού (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Βήχος – Λαμαράνα, Τσόκαϊ – Παλάσιος, Κωστή, Βέρμπιτς – Όζμπολτ.

Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι: Ανάκερ, Σουρδής, Άμπου Χάνα, Μανθάτης, Πεντρόσο, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Γκούμας.