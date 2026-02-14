Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

«Καταδικασμένοι» να λάβουν συντάξεις πείνας της τάξεως των 800 ευρώ είναι οι σχεδόν οκτώ στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς – για ακόμα μία χρονιά – επέλεξαν τις χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες του ΕΦΚΑ.

Περίπου το 80% των μη μισθωτών ασφαλισμένων επιμένει να εντάσσεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, παρά το γεγονός ότι η επιλογή τους είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίστοιχα πολύ χαμηλές συντάξεις στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου.

Ο λόγος αυτής της επιλογής σχετίζεται με την μείωση του μη μισθολογικό κόστος, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις για χιλιάδες ασφαλισμένους

Σε σύνολο 1,6 εκατομμυρίων ασφαλισμένων επαγγελματιών και αγροτών, μόνο οι 400.000 επέλεξαν υψηλότερη της πρώτης ασφαλιστική κατηγορία για το 2026. Οι υπόλοιποι παρέμεναν στην πρώτη κατηγορία εισφορών, η οποία – μετά από 40 χρόνια ασφάλισης – θα τους αποδώσει συντάξεις κοντά στα 800 ευρώ.

Οι αγρότες που επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα λάβουν σύνταξη της τάξης των 250 ευρώ το μήνα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με τα ίδια έτη ασφάλισης, αλλά με ένταξη στην υψηλότερη έκτη κατηγορία, η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.800 ευρώ μικτά.

Αντιστοίχως, οι αγρότες που επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα λάβουν σύνταξη της τάξης των 250 ευρώ το μήνα, ενώ αν επιλέξουν την ανώτατη (έκτη κατηγορία) η σύνταξή τους θα φθάσει τα 670 ευρώ το μήνα μικτά.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η σύσταση που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφύγουν την παγίδα των χαμηλών συντάξεων, είναι να διανύσουν το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού βίου τους στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίσθηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025 που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και όχι με τον δείκτη μεταβολής των μισθών, κάτι που αναμένεται να ισχύσει από το 2027.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αύξηση από το 2023, οπότε αυξήθηκαν κατά 9,6%, το 2024 κατά 3,46%, το 2025 κατά 2,7%. Άρα σωρευτική αύξηση την τετραετία 2023-2026 κατά 18,26%.

Με αύξηση 2,5 %, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται στα 250,77 ευρώ. Για όσους υπάγονται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, προστίθενται 46,57 ευρώ για την επικουρική και 31,05 ευρώ για το εφάπαξ.

Το συνολικό μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται στα 328,39 ευρώ. Πρόκειται για το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο επιβάρυνσης, το οποίο όμως αντιστοιχεί και στη χαμηλότερη ασφαλιστική βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής σύνταξης.

Πηγή: ΟΤ