Άνδρας που φέρεται να απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι πυροβολήθηκε από δεύτερο αστυνομικό στην Αψίδα του Θριάμβου
Ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και φέρεται να απείλησε αστυνομικό και να φώναζε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας» πριν τον πυροβολήσουν και τον συλλάβουν.
Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι συνελήφθη την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αφού απείλησε αστυνομικούς κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως έμαθε η Le Figaro από αστυνομική πηγή. Ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με την Figaro, ο ύποπτος φέρεται να φώναξε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας», αν και τα κίνητρα του και παραμένουν άγνωστα. Η έρευνα έχει αναλάβει η εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Figaro, ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια της αφής της φλόγας στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, η οποία πραγματοποιείται στις 18:00.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φώναξε: «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας, θα δούμε ποιος θα θριαμβεύσει κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου», αν και τα κίνητρα και η ταυτότητα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα. Ο αστυνομικός που δέχτηκε την απειλή ανταποκρίθηκε πυροβολώντας με το όπλο του. Άλλες πηγές τον κατονομάζουν ως άτομο που βρισκόταν σε λίστα υπόπτων για τρομοκρατία, αλλά μένουν να επιβεβαιωθούν από επίσημες πηγές.
Η Αψίδα του Θριάμβου έχει αποκλειστεί – Βρίσκονταν σε λίστα υπόπτων για τρομοκρατία
Στόχος του υπόπτου φέρεται να ήταν το προσωπικό της «μουσικής» μονάδας της χωροφυλακής.
«Ένας άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε μέλη της χωροφυλακής, μεταξύ των οποίων και μέλη της μπάντας της χωροφυλακής που προετοιμάζονταν για την τελετή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ την Παρασκευή το βράδυ. «Αυτό το άτομο προσπάθησε να αφαιρέσει τη ζωή ενός χωροφύλακα».
Η πληροφορία πως ο ύποπτος ήταν καταχωρημένος στο πρόγραμμα MICAS (πρόγραμμα ατομικού διοικητικού ελέγχου και επιτήρησης), επιβεβαιώνεται και από τη Figaro.
