Το Βιετνάμ χτίζει τον μεγαλύτερο ναό του θεάματος

Το Βιετνάμ ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων, κατασκευάζοντας το μεγαλύτερο στάδιο του πλανήτη. Το στάδιο Trong Dong, χωρητικότητας 135.000 θεατών, βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή από τον Δεκέμβριο και στόχος είναι να εγκαινιαστεί το 2028, αποτελώντας το πιο επιβλητικό αθλητικό συγκρότημα στον κόσμο.

Η φιλόδοξη αυτή επένδυση δεν περιορίζεται σε έναν ακόμη ποδοσφαιρικό χώρο. Αντίθετα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εθνικό όραμα: το Βιετνάμ θέλει να αποκτήσει τις υποδομές που θα του επιτρέψουν να φιλοξενήσει κορυφαία διεθνή γεγονότα, από Ασιατικούς Αγώνες και τελικούς ηπειρωτικών διοργανώσεων έως –μακροπρόθεσμα– Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Το έργο έχει μελετηθεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών της FIFA, της AFC και του Ολυμπιακού Συμβουλίου της Ασίας, ώστε να πληροί τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ.

Σε επίπεδο χωρητικότητας, το Trong Dong θα ξεπεράσει ακόμη και το Grand Stade Hassan II στο Μαρόκο, το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030 και θα έχει περίπου 120.000 θέσεις. Έτσι, το βιετναμέζικο στάδιο θα βρεθεί στην κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων αθλητικών γηπέδων παγκοσμίως, πάνω από εμβληματικά στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Ασίας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη λειτουργικότητα. Το Trong Dong θα διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή, ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές χρήσεις: αγώνες ανοιχτού χώρου, συναυλίες, καλλιτεχνικές παραστάσεις, φεστιβάλ και μαζικές εκδηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το στάδιο δεν θα είναι «ζωντανό» μόνο τις ημέρες των αγώνων, αλλά θα λειτουργεί όλο τον χρόνο ως κέντρο πολιτισμού και κοινωνικής ζωής.

Η αρχιτεκτονική του σχεδιασμού έχει έντονο συμβολισμό. Το όνομα Trong Dong σημαίνει «μπρούτζινο τύμπανο» και παραπέμπει στα τύμπανα Dong Son, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αρχαίας βιετναμέζικης κουλτούρας. Το τύμπανο αυτό αντιπροσωπεύει την κοινότητα, τη δύναμη και τη μακροζωία – αξίες που η κυβέρνηση θέλει να συνδέσει με τη σύγχρονη εικόνα της χώρας. Το στάδιο, επομένως, δεν σχεδιάζεται μόνο ως αθλητική εγκατάσταση, αλλά ως πολιτιστικό ορόσημο.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του έργου, οι βιετναμέζικες αρχές υπογράμμισαν ότι το Trong Dong αναπτύσσεται με την ίδια στρατηγική φιλοσοφία που ακολουθήθηκε και σε άλλα εμβληματικά στάδια του κόσμου: να λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος αθλητισμού, αρχιτεκτονικό σύμβολο και σημείο αναφοράς για τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Με άλλα λόγια, το Βιετνάμ δεν χτίζει απλώς ένα γήπεδο, αλλά επενδύει σε ένα παγκόσμιο αφήγημα ισχύος, εξωστρέφειας και φιλοδοξίας.

Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το 2028 το Trong Dong θα ανοίξει τις πύλες του ως το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο. Και τότε, το Βιετνάμ θα έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα: από περιφερειακό παίκτη, σε χώρα με υποδομές ικανές να φιλοξενήσουν το παγκόσμιο θέαμα.