sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Βιετνάμ χτίζει τον μεγαλύτερο ναό του θεάματος
Ποδόσφαιρο 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:57

Το Βιετνάμ χτίζει τον μεγαλύτερο ναό του θεάματος

Με χωρητικότητα 135.000 θεατών, το στάδιο Trong Dong στο Βιετνάμ φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο αθλητικό στάδιο στον κόσμο και σύμβολο της νέας εποχής της χώρας.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Spotlight

Το Βιετνάμ ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων, κατασκευάζοντας το μεγαλύτερο στάδιο του πλανήτη. Το στάδιο Trong Dong, χωρητικότητας 135.000 θεατών, βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή από τον Δεκέμβριο και στόχος είναι να εγκαινιαστεί το 2028, αποτελώντας το πιο επιβλητικό αθλητικό συγκρότημα στον κόσμο.

Η φιλόδοξη αυτή επένδυση δεν περιορίζεται σε έναν ακόμη ποδοσφαιρικό χώρο. Αντίθετα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εθνικό όραμα: το Βιετνάμ θέλει να αποκτήσει τις υποδομές που θα του επιτρέψουν να φιλοξενήσει κορυφαία διεθνή γεγονότα, από Ασιατικούς Αγώνες και τελικούς ηπειρωτικών διοργανώσεων έως –μακροπρόθεσμα– Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Το έργο έχει μελετηθεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών της FIFA, της AFC και του Ολυμπιακού Συμβουλίου της Ασίας, ώστε να πληροί τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ.

Σε επίπεδο χωρητικότητας, το Trong Dong θα ξεπεράσει ακόμη και το Grand Stade Hassan II στο Μαρόκο, το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030 και θα έχει περίπου 120.000 θέσεις. Έτσι, το βιετναμέζικο στάδιο θα βρεθεί στην κορυφή της λίστας των μεγαλύτερων αθλητικών γηπέδων παγκοσμίως, πάνω από εμβληματικά στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και της Ασίας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη λειτουργικότητα. Το Trong Dong θα διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή, ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές χρήσεις: αγώνες ανοιχτού χώρου, συναυλίες, καλλιτεχνικές παραστάσεις, φεστιβάλ και μαζικές εκδηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το στάδιο δεν θα είναι «ζωντανό» μόνο τις ημέρες των αγώνων, αλλά θα λειτουργεί όλο τον χρόνο ως κέντρο πολιτισμού και κοινωνικής ζωής.

Η αρχιτεκτονική του σχεδιασμού έχει έντονο συμβολισμό. Το όνομα Trong Dong σημαίνει «μπρούτζινο τύμπανο» και παραπέμπει στα τύμπανα Dong Son, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αρχαίας βιετναμέζικης κουλτούρας. Το τύμπανο αυτό αντιπροσωπεύει την κοινότητα, τη δύναμη και τη μακροζωία – αξίες που η κυβέρνηση θέλει να συνδέσει με τη σύγχρονη εικόνα της χώρας. Το στάδιο, επομένως, δεν σχεδιάζεται μόνο ως αθλητική εγκατάσταση, αλλά ως πολιτιστικό ορόσημο.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του έργου, οι βιετναμέζικες αρχές υπογράμμισαν ότι το Trong Dong αναπτύσσεται με την ίδια στρατηγική φιλοσοφία που ακολουθήθηκε και σε άλλα εμβληματικά στάδια του κόσμου: να λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος αθλητισμού, αρχιτεκτονικό σύμβολο και σημείο αναφοράς για τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Με άλλα λόγια, το Βιετνάμ δεν χτίζει απλώς ένα γήπεδο, αλλά επενδύει σε ένα παγκόσμιο αφήγημα ισχύος, εξωστρέφειας και φιλοδοξίας.

Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το 2028 το Trong Dong θα ανοίξει τις πύλες του ως το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο. Και τότε, το Βιετνάμ θα έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα: από περιφερειακό παίκτη, σε χώρα με υποδομές ικανές να φιλοξενήσουν το παγκόσμιο θέαμα.

Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

LIVE: Χαλ – Τσέλσι

LIVE: Χαλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χαλ – Τσέλσι για το FA Cup.

Σύνταξη
Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Τι έκανε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Θέλει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο