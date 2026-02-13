Παναθηναϊκός: Με Ναν η 12άδα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Ο Κέντρικ Ναν θα είναι, όπως αναμενόταν, στην 12άδα του Παναθηναϊκού για την αποψινή (13/2, 21:15) αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε.
Κέντρικ Ναν, η επιστροφή! Μετά από έξι αγώνες που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, ο Αμερικανός σούπερ σταρ επιστρέφει στην 12άδα και στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, για την αποψινή (13/2, 21:15) αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε, στο Telecon Center.
Παράλληλα, εκτός 12άδας έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις και ο Ματίας Λεσόρ.
Αναλυτικά οι 12άδες:
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Κόλσον, Μπιρτς.
Το μπλουζάκι του Ναν από το Final Four του Βερολίνου με τα έξι αστέρια
Ο Αμερικανός προέβη σε μία κίνηση που μαγνήτισε τα βλέμματα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγακταστάσεων καθώς κάνει ζέσταμα με μπλουζάκι από το Final Four του Βερολίνου, με την μπλούζα του να απεικονίζει το σήμα του Παναθηναϊκού με έξι αστέρια. Υπενθυμίζουμε πως στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον 7ο τίτλο της ιστορίας του. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για κάποια τυχαία κίνηση του Αμερικανού σταρ, ή αν σημαίνει κάτι, απλώς καταγράφουμε το γεγονός.
Δείτε φωτογραφίες του Ναν
