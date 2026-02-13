Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Η Αριστερά είναι από σήμερα φτωχότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στον θάνατο του δημοσιογράφου Αριστείδη Μανωλάκου.

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον σύντροφο Αριστείδη Μανωλάκο, δημοσιογράφο με σπουδαία διαδρομή, πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και άνθρωπο με καθοριστική δράση στον αντιδικτατορικό αγώνα που σημάδεψε την Ελληνική ιστορία».

Συμπλήρωσε ότι «υπερασπίστηκε με σθένος και βαρύ προσωπικό κόστος τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δικαιώματα των συναδέλφων του και την αξία της δημοσιογραφίας. Η δράση του ήταν βαθιά συνδεδεμένη με τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και προοδευτική αλλαγή. Για όλους εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η μνήμη του αποτελεί παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχειας».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «ο Αριστείδης Μανωλάκος θα αποτελεί φωτεινό φάρο για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

Ο εκλιπών είχε διατελέσει δύο φορές πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, ενώ είχε εργαστεί σε πολλά μέσα, ανάμεσά τους το «ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Η ΕΣΗΕΑ τον χαρακτήρισε «ακάματο και ακηδεμόνευτο μαχητή του συνδικαλιστικού κινήματος» και «διανοούμενο της Αριστεράς» σε συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε. Σημειώνεται ότι μήνυμα για την απώλειά του απέστειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.