Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Διεθνής Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 19:18

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έθεσαν την Ελλάδα στο επίκεντρο του σχεδιασμού για αύξηση των ροών ενέργειας των ΗΠΑ προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, κάνοντας αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Η αναφορά έγινε σε εκδήλωση του Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσινγκτον, με θέμα «Η κατάσταση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας», στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε ο Κάθετος Διάδρομος και οι διασυνδέσεις μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, μίλησε για δεσμεύσεις διάρκειας δέκα έως είκοσι ετών και είπε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση «στα τέλη Φεβρουαρίου» στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ομάδα χωρών, πριν από τη CERAWeek στο Χιούστον, με στόχο περαιτέρω συμφωνίες.

Αναφερόμενος στις επαφές στην Αθήνα, ο Έιγκεν είπε ότι η αμερικανική πλευρά επιδίωξε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως είπε, στόχος είναι να σταλεί μήνυμα προς την Ρωσία ότι πρόκειται για συμφωνίες και όχι για δηλώσεις.

Η Ελλάδα ήταν «εξαιρετικά υποστηρικτική»

Ο ίδιος σημείωσε ότι μετά την Αθήνα ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε νέα συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, ενώ, όπως είπε, η νέα σύσκεψη που προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου θα συγκεντρώσει εκ νέου τους εμπλεκόμενους «στο ίδιο τραπέζι» για πρόσθετες δεσμεύσεις.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σημείωσε ότι έχει προηγηθεί «πολλή δουλειά» για την επέκταση τερματικών εισαγωγής και την υλοποίηση πλωτών μονάδων επαναεριοποίησης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν «εξαιρετικά υποστηρικτική» σε κυβερνητικό και εταιρικό επίπεδο. Είπε, επίσης, ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές.

Κατά τον Τζάροντ Έιγκεν, το επόμενο βήμα είναι να δοθεί έμφαση πέρα από την Ελλάδα, καθώς η αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου προϋποθέτει, όπως είπε, ότι οι ροές θα μπορούν να κινηθούν μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας προς τα βόρεια. Ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν συζητήσεις με την Βουλγαρία, την Ρουμανία μέχρι και την Ουκρανία για το πώς ο Κάθετος Διάδρομος θα γίνει «ισχυρή, χειροπιαστή πραγματικότητα».

