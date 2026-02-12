Μεγάλη Εικόνα: Έρχεται στις 16 Φεβρουαρίου με τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Ντόρα Μπακογιάννη

Η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη επανέρχεται σε νέα ημέρα, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 00:10, στο MEGA.

Πρώτοι καλεσμένοι για το 2026, o Ευάγγελος Βενιζέλος και η Ντόρα Μπακογιάννη, για την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής ρευστότητας, εξετάζοντας τις εξελίξεις και τις προοπτικές για το μέλλον.

Στην ατζέντα της συζήτησης μπαίνουν, επίσης, δύο καυτά θέματα της επικαιρότητας: η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση και οι διπλωματικές κινήσεις που καθορίζουν τη σχέση των δύο χωρών, καθώς και η Συνταγματική αναθεώρηση. Οι δύο έμπειροι πολιτικοί καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική, αλλά και για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα της χώρας.

