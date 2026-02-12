Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Από την Αργεντινή μέχρι την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική, το φετινό καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο φέρνει θερμοκρασίες ρεκόρ και δασικές πυρκαγιές ακόμα και σε αιωνόβια δάση, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι τα χειρότερα έπονται.

Τον Ιανουάριο, ένα σύστημα υψηλής πίεσης δημιούργησε θερμικό θόλο πάνω από την Αυστραλία και εκτόξευσε τη θερμοκρασία κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Στη Νότια Αμερική, της οποίας μεγάλο μέρος πλήττεται από καύσωνες, πυρκαγιές σάρωσαν την Παταγονία της Αργεντινής και προκάλεσαν 21 θανάτους σε παράκτιες πόλεις της Παταγονίας.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τις χειρότερες πυρκαγιές εδώ και χρόνια.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται παρά το μετεωρολογικό φαινόμενο Λα Νίνια –το αντίθετο του Ελ Νίνιο- που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024 και τείνει να ρίχνει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία.

«Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής υπερνικούν τις φυσικές διακυμάνσεις» δήλωσε στο Reuters ο Θίοντορ Κίπινγκ, ερευνητής του Imperial College στο Λονδίνο και της διεθνούς ερευνητικής κοινοπραξίας World Weather Attribution.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι τα τρία τελευταία χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το 2026 αναμένεται να είναι περίπου 1,46 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ένα από τα τέσσερα θερμότερα έτη, είπε ο Άνταμ Σκάιφ, επικεφαλής μακροπρόθεσμων προβλέψεων της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ακόμα και σε δάση όπου οι πυρκαγιές αποτελούν μέρος του φυσικού κύκλου αναγέννησης, η ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες δίνουν στις φωτιές ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σε οικοσυστήματα που δεν είναι προσαρμοσμένα στη φωτιά, οι απώλειες είναι συχνά μη αναστρέψιμες, είπε ο Κίπινγκ.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι πυρκαγιές που σάρωσαν το Εθνικό Πάρκο Λος Αλέρχες στην Αργεντινή, δήλωσε η Καρολίνα Βέρα του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες.

Το Εθνικό Πάρκο, αναγνωρισμένο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, φιλοξενεί δέντρα ηλικίας άνω των 3.000 ετών, πολλά από τα οποία έγιναν στάχτη.

Η περιοχή πλήττεται από ξηρασία από το 2008 και οι θερμοκρασίες τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιανουαρίου ήταν 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Στη νοτιοανατολική Αυστραία, θερμοκρασίες-ρεκόρ τροφοδότησαν τις χειρότερες πυρκαγιές από το καλοκαίρι του 2019-20, όταν έχασαν τη ζωή τους 33 άννθρωποι.

Στη Νότια Αφρική, το καλοκαίρι του 2026 έφερε τις χειρότερες πυρκαγιές εδώ και δεκαετίες.

Από τη δεκαετία του 1970, η θερμοκρασία στο νότιο ημισφαίριο αυξάνεται κατά 0,15-0,17 βαθμούς ανά δεκαετία, συγκριτικά με 0,24-0,30 βαθμούς στο νότιο ημισφαίριο. Κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι στο νότιο ημισφαίριο υπάρχει λιγότερη ξηρά και ο ωκεανός απορροφά πιο αργά τη θερμότητα.

Παρόλα αυτά, η ξηρά του νοτίου ημισφαιρίου θερμαίνεται σήμερα σχεδόν εξίσου γρήγορα με το βόρειο. Και η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στην ξηρά και τη θάλασσα μπορεί να εντείνει τα καιρικά φαινόμενα, φέρνοντας παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασίες ή πλημμύρες.