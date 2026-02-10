science
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
09.02.26 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Κλιματική αλλαγή: Ο Ιανουάριος του 2026 ο πέμπτος θερμότερος που καταγράφηκε ποτέ
Περιβάλλον 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:41

Παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο ο Ιανουάριος του 2026 ήταν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί - Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί για άλλη μια φορά τα δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

Ο Ιανουάριος του 2026 συγκαταλέγεται στους πέντε πιο θερμούς που έχουν καταγραφτεί ποτέ, αναφέρει σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, παρά το κύμα ψύχους που έζησε το βόρειο ημισφαίριο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστού αμφισβητία της πραγματικότητας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

«Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο πέμπτος πιο θερμός Ιανουάριος στα χρονικά σε παγκόσμια κλίμακα, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια να φτάνει τους 12,95° Κελσίου, δηλαδή να είναι κατά 0,51° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιανουαρίου για την περίοδο 1991-2020», ανέφερε η υπηρεσία κλιματικής αλλαγής (C3S) του Κοπέρνικου στο μηνιαίο δελτίο που δημοσιοποιεί.

Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν κατά μόλις 0,28° Κελσίου πιο ψυχρός από τον πιο θερμό στην ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2025, και κατά 1,47° Κελσίου πιο θερμός από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900, όπως ορίζεται η προβιομηχανική εποχή.

Ψυχρός καιρός και ακραία ζέστη

«Ο Ιανουάριος του 2026 μας θύμισε με σκληρό τρόπο ότι το κλιματικό σύστημα μπορεί ενίοτε να προκαλεί ταυτόχρονα πολύ ψυχρό καιρό σε μια περιοχή και ακραία ζέστη σε κάποια άλλη», συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή.

Το νότιο ημισφαίριο κατέγραψε ρεκόρ ζέστης τον Ιανουάριο, που συνέβαλε να ξεσπάσουν φονικές πυρκαγιές, αναφέρει το παρατηρητήριο, παραπέμποντας σε αυτές που σάρωσαν την Αυστραλία, τη Χιλή και την Παταγονία.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τον μέσο όρο καταγράφτηκαν στην Αρκτική, στη Γροιλανδία, στη νότια Αμερική, στη βόρεια Αφρική, καθώς και στην Ανταρκτική, αναφέρει το C3S.

Ο Ιανουάριος ο πιο ψυχρός στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το 2010

Παράλληλα τα κύματα σφοδρού ψύχους πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο βόρειο ημισφαίριο, ιδίως στη βόρεια Αμερική, στη Σιβηρία, καθώς και στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο Ιανουάριος να είναι ο πιο ψυχρός στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το 2010, με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης -2,34° Κελσίου κατώτερη από τον μέσο όρο.

Τα φονικά κύματα ψύχους προκάλεσαν βιτριολικό σχόλιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζει «απάτη» την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Θα μπορούσαν οι περιβαλλοντικοί στασιαστές να μου εξηγήσουν παρακαλώ — τι έγινε εκείνη η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη;» διερωτήθηκε ρητορικά ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social την 23η Ιανουαρίου, πληκτρολογώντας το δεύτερο μέρος της φράσης με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα
Ψηφιακή αυτοπροστασία 06.02.26

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο; – Η μάχη για τα προσωπικά δεδομένα

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων χρηστών επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημίσεις, ενώ το 56,2% περιορίζει ή αρνείται την πρόσβαση στη γεωγραφική του θέση

Σύνταξη
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη
Διαχρονικό αίτημα 10.02.26

«Ξαναζεσταίνουν» το σχέδιο για τρένο στην Κρήτη

Καταλύτης η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και τις νέες υποδομές - Θα μπορούσε να καλύπτει τη διαδρομή Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο σε 50 λεπτά

Κώστας Ντελέζος
Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια
Κατασκοπεία 10.02.26

Πουλούσε μυστικά 3 χρόνια

Οι Aρχές αναζητούν μία γυναίκα, η οποία ενδέχεται να στρατολόγησε τον σμήναρχο και φέρεται ότι είχε κεντρικό ρόλο σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις του στην Αθήνα με Κινέζο πράκτορα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος
Έρευνα Reuters 10.02.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πήρε το νυστέρι – Αποτυχημένες επεμβάσεις και λανθασμένα αναγνωρισμένα μέρη του σώματος

Περιστατικά που συνδέονται με συσκευή που επιτρέπει σε χειρουργούς να αντιμετωπίζουν τη χρόνια ιγμορίτιδα με τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ. Μπορεί η ΑΙ να είναι πανάκεια;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
Ουκρανία 10.02.26

Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη

Μια ανάλυση στο μέτωπο του πολέμου όπως αυτό εκτυλίσσεται στη Νοβομιχαΐλοβκα στη νότια Ουκρανία, δείχνει πως η Ρωσία έχει στοχοθετήσει πιο αποτελεσματικά τις προτεραιότητες της

Σύνταξη
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Ειρηνικός: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με 2 νεκρούς – Κάλεσαν και το λιμενικό να διασώσει επιζώντα
Ειρηνικός Ωκεανός 10.02.26 Upd: 04:50

Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου με... επιχείρηση διάσωσης

Για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις ενημέρωσαν το λιμενικό να σπεύσει για τη διάσωση επιζώντα, έπειτα από φονικό πλήγμα τους κατά ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο νεκρούς.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους [Λιβύη]
Χωρίς επιζώντες 10.02.26

Πτώση ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου στη Λιβύη με δύο Ρώσους πιλότους και τρεις ντόπιους

Ελικόπτερο - ασθενοφόρο με Ρώσους πιλότους, Λίβυους στρατιωτικούς και νοσηλευτή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αποστολής διάσωσης στην περιοχή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ στη νότια Λιβύη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γενική αμνηστία
Καράκας 10.02.26

Αναβάλλεται... η γενική αμνηστία στη Βενεζουέλα

Η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας προκειμένου να συζητηθεί το νομοσχέδιο για την αμνηστία αναβλήθηκε, χωρίς να έχει γίνει γνωστή νέα ημερομηνία συζήτησης.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Η Βρετανία καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του για επέκταση του ελέγχου
De facto προσάρτηση 10.02.26

Η Βρετανία εγκαλεί το Ισραήλ για τη Δυτική Οχθη

«Εντονα» καταδικάζει η Βρετανία την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Δυτική Οχθη, καλώντας το να την ανακαλέσει, ενώ τη «βαθύτατη ανησυχία» του εκφράζει ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ρόμα – Κάλιαρι 2-0: «Έπιασαν» τη Γιουβέντους στην 4η θέση οι Ρωμαίοι

Με πρωταγωνιστή τον Μάλεν που σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρόμα νίκησε με σκορ 2-0 τη φορμαρισμένη Κάλιαρι και «έπιασε» τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση, στους 46 βαθμούς.

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια
Πρωτοφανή σχόλια 09.02.26

Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Την δική της εξήγηση για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Έχουμε ακούσει πολλά και όχι ωραία από τις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο