Σκηνές χάους στην τουρκική Βουλή: Άγριο ξύλο και γροθιές για τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης [βίντεο]
Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά εν μέσω γενικευμένης σύρραξης.
Για ακόμη μία φορά, το τουρκικό κοινοβούλιο μετατράπηκε σε «ρινγκ», με βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να έρχονται στα χέρια.
Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την ορκωμοσία του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα από τον Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο ανασχηματισμού.
#FLAŞ Meclis’te AK Partili ve CHP’li vekiller arasında büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu pic.twitter.com/DSIrQiXFU0
— Tele1 TV (@tele1comtr) February 11, 2026
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν μέλη της αντιπολίτευσης (CHP) αντέδρασαν έντονα στον διορισμό, κατηγορώντας τον νέο υπουργό για μεροληπτική στάση σε δικαστικές υποθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων του προέδρου.
Οι λεκτικές αντεγκλήσεις μετατράπηκαν γρήγορα σε σωματική βία, με βουλευτές να ανταλλάσσουν γροθιές και σπρωξιές στο κέντρο της αίθουσας.
Akın Gürlek’in yemin töreninde Meclis Genel Kurulu’nda tekmeli Tokatlı kavga çıktı. AKP’li Osman Gökçek rastgele yumruk sallıyor. Sanırım darp edilenler arasında Mahmut Tanal da var. Utanç demek bile hafif kalır. pic.twitter.com/eShs2ZM3Tz
— Onur Öncü (@oencueonurerrr) February 11, 2026
Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά εν μέσω γενικευμένης σύρραξης, αναδεικνύοντας για πολλοστή φορά το πολωμένο πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη γείτονα χώρα.
