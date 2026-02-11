Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Προβάδισμα για τους Κρητικούς (0-1), παρά το αριθμητικό μειονέκτημα (vids)

Ο ΟΦΗ αγωνίζεται από το 34′ του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Λεβαδειακό με παίκτη λιγότερο. Κι αυτό διότι ο Σαλσέδο αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε δώδεκα λεπτά.

Η δεύτερη κίτρινη προήλθε από προβολή πάνω στον Τσοκάι, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν πτόησε τους Κρητικούς, που κατάφεραν στο 45′ να πάρουν κεφάλι στο σκορ και προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Λαμπρόπουλος ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Λοντίγκιν να έχει πολύ αργή αντίδραση και να μην προλαβαίνει να πέσει έγκαιρα στην αριστερή του γωνία. 0-1 ο ΟΦΗ και 1-2 το συνολικό σκορ.