Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Προβάδισμα για τους Κρητικούς (0-1), παρά το αριθμητικό μειονέκτημα (vids)
Στο 34′ ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σαλσέδο, ωστόσο κατάφερε να σκοράρει κόντρα στον Λεβαδειακό με τον Λαμπρόπουλο στο 45′.
- Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
- Μια εξομολόγηση-σοκ: Ολυμπιονίκης παραδέχθηκε την απιστία του on air [βίντεο]
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
- Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ στην πωλήτρια για να διαφύγει
Ο ΟΦΗ αγωνίζεται από το 34′ του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Λεβαδειακό με παίκτη λιγότερο. Κι αυτό διότι ο Σαλσέδο αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε δώδεκα λεπτά.
Η δεύτερη κίτρινη προήλθε από προβολή πάνω στον Τσοκάι, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο.
Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν πτόησε τους Κρητικούς, που κατάφεραν στο 45′ να πάρουν κεφάλι στο σκορ και προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.
Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Λαμπρόπουλος ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Λοντίγκιν να έχει πολύ αργή αντίδραση και να μην προλαβαίνει να πέσει έγκαιρα στην αριστερή του γωνία. 0-1 ο ΟΦΗ και 1-2 το συνολικό σκορ.
- Η Μπάγερν μιλάει με Κέιν για νέο συμβόλαιο
- LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός – ΑΟΝΣ Μίλων 3-1 σετ: Στο Final-4 του Κυπέλλου οι ερυθρόλευκες
- Κόντης: «Βαριά φανέλα ο ΟΦΗ, θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το Κύπελλο»
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός
- Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις