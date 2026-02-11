ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών

Για «κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην ‘θετική ατζέντα’ των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις μπίζνες των επιχειρηματικών ομιλών των δύο χωρών», κάνει λόγο το ΚΚΕ, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των ‘ήρεμων νερών’».

Ο Περισσός υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η ‘γαλάζια πατρίδα’, οι γκρίζες ζώνες, τα περί ‘τουρκικής μειονότητας’ στη Δ. Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται».

«Επικίνδυνος εφησυχασμός»

«Ο εφησυχασμός που επιχειρείται είναι επικίνδυνος, ενώ ο αποκαλούμενος ‘οδικός χάρτης’ δεν αφορά την ανάπτυξη της φιλίας των δύο λαών, αλλά την ενίσχυση της ΝΑ Πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και προωθούνται ‘διευθετήσεις’ σε βάρος των λαών, τις οποίες στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο», υποστηρίζει, σημειώνοντας πως «είναι χαρακτηριστική, άλλωστε, η αναφορά Μητσοτάκη στη συνεργασία με την Τουρκία για την ‘ανοικοδόμηση’ ης Συρίας, όταν η Τουρκία έχει στη Συρία ρόλο κατοχικής δύναμης».

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «στο πλαίσιο αυτών των ‘διευθετήσεων’, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της ΕΕ, είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι επιδιώκει ‘αδιαμεσολάβητες σχέσεις’ με την τουρκική κυβέρνηση. Αντίθετα, στρώνεται το έδαφος για την συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των ενεργειακών και άλλων ομίλων», όπως αναφέρει.

Τέλος, χαρακτηρίζει «προκλητικό, ο κ. Μητσοτάκης να επιχαίρει για τη συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας στο μεταναστευτικό, λίγες μέρες μόνο μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών στη Χίο, όταν αυτό το έγκλημα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της ‘συνεργασίας’, με βάση την πολιτική της ΕΕ».