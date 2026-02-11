magazin
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

To sequel του KPop Demon Hunters βρίσκεται στα σκαριά
Το animation έκπληξη του 2025, το KPop Demon Hunters, θα έχει και συνέχεια. Όπως αποκάλυψε ο συνθετης  Μαρκ Σόνενμπλικ το sequel βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ήταν το 2018 όταν η Μάγκι Κανγκ είχε την ιδέα για ένα animation με συγκροτήματα της k-pop και δαίμονες. Επτά χρόνια μετά το  KPop Demon Hunters θα έσπαγε όλα τα ρεκόρ στο Netflix, καταφέρνοντας να γίνει η ταινία με τις περισσότερες προβολές (περισσότερες από 500 εκατ.) στην γνωστή πλατφόρμα.

Την ίδια ώρα το άλμπουμ του φιλμ έγραφε τη δική του «χρυσή» πορεία. Τέσσερα τραγούδια κατάφεραν να βρεθούν ταυτόχρονα στο top10 του Billboard Hot 100 (πρώτη φορά που ένα soundtrack το καταφέρνει αυτό), ενώ το κομμάτι Golden κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, ένα Grammy και είναι το μεγάλο φαβορί στα βραβεία Όσκαρ.

Άρα, μόνο έκπληξη δεν αποτελεί το γεγονός ότι το Netflix και η Sony αποφάσισαν να επενδύσουν στο sequel του animation – κάτι που επιβεβαίωσε και ο συνθέτης Μαρκ Σόνενμπλικ.

«Θα υπάρξει μια ολόκληρη διαδικασία ανάπτυξης προτού προχωρήσουμε στη δημιουργία των τραγουδιών. Η μουσική θα προκύψει από την ιστορία και αυτό θα γίνει αν έχει νόημα για όλους μας να το ξανακάνουμε» δήλωσε ο Σόνενμπλικ αναφερόμενος στη μουσική της δεύτερης ταινίας.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι το Netflix είχε οριστικοποιήσει συμφωνία για δεύτερη ταινία με τους σκηνοθέτες Μάγκι Κανγκ και Κρις Έπελχανς και τη Sony Corp. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου χρόνου παραγωγής για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην υπηρεσία streaming πριν από το 2029.

Για την ιστορία, το KPop Demon Hunters είναι ένα μιούζικαλ φαντασίας δράσης που ακολουθεί το δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα K-pop HUNTR/X, το οποίο ζει μια διπλή ζωή πολεμώντας ένα αντίπαλο boy band, τους Saja Boys, οι οποίοι αποδεικνύονται δαίμονες.

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα
Culture Live 10.02.26

Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός
Ελλάδα 11.02.26

Δίκη υποκλοπών: Έθεσαν σε κίνδυνο τη Δημοκρατία οι πράξεις Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου, τόνισε ο Λιανός

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Πέτρος Λιανός, αναφέρθηκε «στο κοινό κέντρο ΕΥΠ-Predator» κατά την αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. «Η Ελλάδα κατέληξε να γίνει το επιχειρησιακό κέντρο του κατασκοπευτικού γαλαξία της Intellexa», τόνισε

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
