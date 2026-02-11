To sequel του KPop Demon Hunters βρίσκεται στα σκαριά

Ήταν το 2018 όταν η Μάγκι Κανγκ είχε την ιδέα για ένα animation με συγκροτήματα της k-pop και δαίμονες. Επτά χρόνια μετά το KPop Demon Hunters θα έσπαγε όλα τα ρεκόρ στο Netflix, καταφέρνοντας να γίνει η ταινία με τις περισσότερες προβολές (περισσότερες από 500 εκατ.) στην γνωστή πλατφόρμα.

Την ίδια ώρα το άλμπουμ του φιλμ έγραφε τη δική του «χρυσή» πορεία. Τέσσερα τραγούδια κατάφεραν να βρεθούν ταυτόχρονα στο top10 του Billboard Hot 100 (πρώτη φορά που ένα soundtrack το καταφέρνει αυτό), ενώ το κομμάτι Golden κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα, ένα Grammy και είναι το μεγάλο φαβορί στα βραβεία Όσκαρ.

Άρα, μόνο έκπληξη δεν αποτελεί το γεγονός ότι το Netflix και η Sony αποφάσισαν να επενδύσουν στο sequel του animation – κάτι που επιβεβαίωσε και ο συνθέτης Μαρκ Σόνενμπλικ.

«Θα υπάρξει μια ολόκληρη διαδικασία ανάπτυξης προτού προχωρήσουμε στη δημιουργία των τραγουδιών. Η μουσική θα προκύψει από την ιστορία και αυτό θα γίνει αν έχει νόημα για όλους μας να το ξανακάνουμε» δήλωσε ο Σόνενμπλικ αναφερόμενος στη μουσική της δεύτερης ταινίας.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι το Netflix είχε οριστικοποιήσει συμφωνία για δεύτερη ταινία με τους σκηνοθέτες Μάγκι Κανγκ και Κρις Έπελχανς και τη Sony Corp. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου χρόνου παραγωγής για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην υπηρεσία streaming πριν από το 2029.

Για την ιστορία, το KPop Demon Hunters είναι ένα μιούζικαλ φαντασίας δράσης που ακολουθεί το δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα K-pop HUNTR/X, το οποίο ζει μια διπλή ζωή πολεμώντας ένα αντίπαλο boy band, τους Saja Boys, οι οποίοι αποδεικνύονται δαίμονες.