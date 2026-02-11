ΕΕ: Το «Made in Europe» πρέπει να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, όχι τους πλούσιους μετόχους

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται υπό πίεση. Μεγάλη αναδιάρθρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, με χιλιάδες θέσεις εργασίας να χάνονται. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων διαμαρτύρονται για έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Τα λόμπι της βιομηχανίας και οι πολιτικοί τους υποστηρικτές κατηγορούν τους κανονισμούς της EE.

Έχουν «αιχμαλωτίσει» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτελεί τα αιτήματά τους με μια πληθώρα νόμων που θα οδηγήσουν σε σαρωτική κατάργηση των κανόνων της Ευρώπης και στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, αφήνοντας τους εργαζόμενους και τις κοινότητες λιγότερο προστατευμένες.

Επιπλέον, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει αναξιόπιστοι εμπορικοί εταίροι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τα στεγανά των διεθνών κανόνων και αποκάλυψε ότι το «ίσως είναι σωστό» παραμένει πυλώνας της παγκόσμιας τάξης μας.

Η ετικέτα έχει βαθιά σημασία

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ετικέτας «Made in Europe», συγκαλώντας μια «Συνθήκη ηγετών» για να συζητήσει αυτή την πρωτοβουλία. Ο προτεινόμενος νόμος για τον επιταχυντή βιομηχανικής απανθρακοποίησης θα πρέπει να καθιερώσει μια προτίμηση για «καθαρά προϊόντα» που κατασκευάζονται στην ΕΕ, ενισχύοντας την οικονομία και την αυτονομία της, ενώ παράλληλα βοηθά τις βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές πιέσεις. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για μπαταρίες, τσιμέντο και χάλυβα, καθώς και υποδομές καθαρής τεχνολογίας και θα τονώσει την εγχώρια παραγωγή της ΕΕ.

Η Επιτροπή αγωνίζεται να προσδιορίσει τι σημαίνει «Made in Europe». Ο νόμος αναμενόταν αρχικά στα τέλη του 2025, μετά στις 28 Ιανουαρίου και τώρα κάπου τον Φεβρουάριο του 2026. Τα κράτη μέλη είναι διχασμένα. Ο Στεφάν Σεζουρνέ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής και συγκέντρωσε έναν συνασπισμό διευθυντικών στελεχών και λόμπι του κλάδου για ένα άρθρο γνώμης που υποστηρίζει το «Made in Europe», το οποίο δημοσιεύτηκε σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες στις 2 Φεβρουαρίου.

Η ετικέτα έχει βαθιά σημασία. Εάν μια εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό, γίνονται διαθέσιμα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από δημόσιους πόρους. Τα κριτήρια για αυτό το σήμα θα ενταχθούν στη συνέχεια στην αναθεωρημένη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Εκτιμάται ότι αποτελούν το 14-15% του ΑΕΠ, τα κονδύλια για τις δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων συγκεντρώνεται μέσω των φόρων που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Το διακύβευμα είναι μεγάλο – για όλους μας, τονίζει ανάλυση του Social Europe.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η EPSU – η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη – υποστηρίζει ότι η βιομηχανική λογική πρέπει να επεκταθεί.

Η πρόσβαση σε δημόσιους πόρους και δημόσιες συμβάσεις πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και φορολογικούς όρους: σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, συλλογικές διαπραγματεύσεις, δίκαιη φορολογία και δεσμεύσεις για το κλίμα. Αυτά πρέπει να εγγραφούν στη νομοθεσία. Χωρίς αυτά, το «Made in Europe» γίνεται ένα άλλο σχέδιο για τη διοχέτευση του δημόσιου χρήματος σε εταιρείες που προσφέρουν ελάχιστα ή καθόλου οφέλη στην κοινωνία.

«Made in Europe» για ανθρώπους, όχι για κέρδος

Ένα πλαίσιο μέτρων για την επιτάχυνση της βιομηχανικής ικανότητας, της ανταγωνιστικότητας και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ θα μπορούσε να αξίζει τον κόπο. Η αποδοχή είναι το κλειδί. Η νομιμότητα βασίζεται σε τρία θεμέλια: μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή, ισότιμη κατανομή των βαρών και των οφελών και αποτελεσματική εφαρμογή. Ένα όραμα μετασχηματισμού που βασίζεται στην αλληλεγγύη πρέπει να εγγυάται ένα σταθερό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας έως το 2050, ενισχυμένο από ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα δημοσίων υπηρεσιών.

Οι λαοί και οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες της Ευρώπης θα πληγωθούν περαιτέρω, εάν το δημόσιο χρήμα εκτραπεί για να γεμίσει τις τσέπες όσων είναι ήδη πλούσιοι – όπως γίνεται συνήθως…

Τα κεφάλαια δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για τη βελτίωση των μισθών των χαμηλόμισθων εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους σε ορισμένες χώρες. Αυτό καθιστά την εφαρμογή των προγραμματισμένων πολιτικών της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική περίθαλψης και οι Συστάσεις του Συμβουλίου για τη Μακροχρόνια Φροντίδα – οι οποίες προβλέπουν βελτιώσεις στις αμοιβές και τις συνθήκες – πιο δύσκολη. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στην παιδική φροντίδα.

Για την Ευρώπη για όλους, όχι για τους λίγους

Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες – υγεία, φυλακές, δημόσια διοίκηση, δικαστικές αρχές και όχι μόνο – κάθε ευρώ που χάνεται από τους φοροφυγάδες είναι ένα ευρώ που δεν δαπανάται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού, των λιστών αναμονής και των καθυστερήσεων. Και είναι οι ασθενείς, τα παιδιά και οι χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, που θα πληρώσουν αυτό το τίμημα.

Η ετικέτα «Made in Europe» πρέπει να αφορά εταιρείες που ισχυρίζονται περήφανα ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών της Ευρώπης: καλές αμοιβές και συνθήκες, ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική προστασία, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, τοπικό περιεχόμενο, καμία βλάβη στο περιβάλλον και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Η συζήτηση «Made in Europe» θα πρέπει, επομένως, να είναι μια συζήτηση για την Ευρώπη που θέλουμε να δούμε για όλους, όχι για τους λίγους.