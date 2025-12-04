newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΕΕ: Θέλει το 70% των κρίσιμων αγαθών να είναι «made in Europe»
Διεθνής Οικονομία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

ΕΕ: Θέλει το 70% των κρίσιμων αγαθών να είναι «made in Europe»

Η πολιτική αυτή θα αναγκάσει τις εταιρείες της ΕΕ να αγοράζουν ορισμένα προϊόντα εγχώρια, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτηση από την Κίνα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Το ενδεχόμενο να θέσουν στόχο έως και 70% από το περιεχόμενο ορισμένων προϊόντων να είναι «made in Europe» εξετάζουν οι Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της στρατηγικής για έμφαση στην παραγωγή εντός ΕΕ και μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Εφόσον οριστικοποιηθεί σχετική οδηγία, το κόστος θα μπορούσε φτάσει για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ακόμη και σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ωθώντας τες να αγοράζουν πιο ακριβά ευρωπαϊκά εξαρτήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν ένα σχέδιο νόμου που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Γάλλος επίτροπος του μπλοκ, Στεφάν Σεζουρνέ, επιβλέπει την πρόταση, η οποία σηματοδοτεί την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας από την πλευρά της Γαλλίας, καθώς η προβληματική βιομηχανία της Ευρώπης αγωνίζεται να ανταγωνιστεί τις φθηνές εισαγωγές από την Ασία, ιδίως στις «πράσινες» τεχνολογίες και σε ορισμένες βαριές βιομηχανίες.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στους FT ότι το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας θα αντικατοπτρίζει τις βασικές βιομηχανικές πολιτικές της Κίνας «Made in China 2025» και «China Standards 2035», οι οποίες ωθούν τις ξένες εταιρείες σε κοινοπραξίες με κινεζικές επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά της. «Αυτό που προσπαθούμε να προτείνουμε είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης προστασίας της βιομηχανίας μας και της διεύρυνσης, κάτι που είναι πολύτιμο για το DNA της Ευρώπης», είπε η ίδια πηγή.

Προηγουμένως χώρες που εξέφρασαν σκεπτικισμό, όπως η Γερμανία έχουν δηλώσει ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης θα έβλεπαν τώρα ευνοϊκά περισσότερους κανόνες αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων, οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την αυτοκινητοβιομηχανία και τις πράσινες τεχνολογίες, όπως τα ηλιακά πάνελ.

Ποια αγαθά αφορά το σχέδιο της ΕΕ

Τρεις αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν στους FT ότι το ποσοστό έως 70% «made in Europe» σε προϊόντα συζητείται στο πλαίσιο του σχεδίου βιομηχανικής πολιτικής, αλλά ι οι στόχοι θα ποικίλλουν, ανάλογα με το πόσο κρίσιμος είναι ο τομέας και πόσο μεγάλη είναι η εξάρτηση.

Για τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, τα κυβερνητικά κίνητρα θα χορηγούνται μόνο σε οχήματα που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι μπαταρίες θα πρέπει επίσης να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο ευρωπαϊκού περιεχομένου, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το μέτρο θα ισχύει μόνο για τη χρήση δημόσιου χρήματος, όπως συμβάσεις προμηθειών και κρατικά δάνεια και επιχορηγήσεις. Θα υπάρξει επίσης ανάλυση της παραγωγικής ικανότητας που διαθέτει η ΕΕ για κάθε στοιχείο, δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος.

Ο νόμος, ο οποίος ονομάζεται Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει ή ακόμη και να καθυστερήσει, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες, εν μέσω διαφωνιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ρήτρες. Ο Γάλλος επίτροπος ιδανικά θέλει ο ορισμός του «ευρωπαϊκού» να περιορίζεται στην ΕΕ, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Η κραταιά διεύθυνση εμπορίου της επιτροπής είναι σκεπτική σχετικά με το ποσοστό εντοπιότητας που προωθείται από το τμήμα βιομηχανικής πολιτικής του Σεζουρνέ.

Οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου γενικά απαγορεύουν την ευνοϊκή μεταχείριση των εγχώριων παραγωγών, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Οι μετατροπείς ηλιακών πάνελ, οι οποίοι διαθέτουν μηχανισμούς απενεργοποίησης που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κίνδυνος για την ασφάλεια, ενδέχεται να πρέπει να κατασκευάζονται ως επί το πλείστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει των νέων κανόνων.

Ακριβότερα τα «made in Europe»

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από αυτά που εισάγονται από την Ασία, οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερο κόστος για τις εταιρείες.

Ηδη, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η πίεση του δασμολογικού καθεστώτος του Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει τις εταιρείες της ΕΕ να εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από φθηνά παραγόμενα κινεζικά προϊόντα. Το 2024 η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τεχνολογιών όπως τα ηλιακά πάνελ και τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος για ανεμογεννήτριες.

Οι ευρωπαϊκές βαριές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, δίνουν, από την πλευρά τους, μάχη για να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους ενόψει των φθηνών ασιατικών εισαγωγών.

Η πρόταση της επιτροπής αναμένεται να περιλαμβάνει διατάξεις που θα υποχρεώνουν τους δημόσιους φορείς να αγοράζουν ευρωπαϊκά προϊόντα και προσπάθειες για την παροχή κινήτρων στις πρωτοπόρους αγορές για καθαρές τεχνολογίες.

Οι αξιωματούχοι συζητούν μια εθελοντική ετικέτα «πράσινου χάλυβα» για να ενθαρρύνουν τους κατασκευαστές να αγοράζουν περισσότερο από την παραγωγή χάλυβα με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα αλλά πιο ακριβή.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι το ποσοστό του 70% πιθανότατα θα μειωθεί και ότι οι συνομιλίες είναι δύσκολες.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο