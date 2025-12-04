ΕΕ: Θέλει το 70% των κρίσιμων αγαθών να είναι «made in Europe»

Το ενδεχόμενο να θέσουν στόχο έως και 70% από το περιεχόμενο ορισμένων προϊόντων να είναι «made in Europe» εξετάζουν οι Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της στρατηγικής για έμφαση στην παραγωγή εντός ΕΕ και μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Εφόσον οριστικοποιηθεί σχετική οδηγία, το κόστος θα μπορούσε φτάσει για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ακόμη και σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ωθώντας τες να αγοράζουν πιο ακριβά ευρωπαϊκά εξαρτήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν ένα σχέδιο νόμου που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Γάλλος επίτροπος του μπλοκ, Στεφάν Σεζουρνέ, επιβλέπει την πρόταση, η οποία σηματοδοτεί την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας από την πλευρά της Γαλλίας, καθώς η προβληματική βιομηχανία της Ευρώπης αγωνίζεται να ανταγωνιστεί τις φθηνές εισαγωγές από την Ασία, ιδίως στις «πράσινες» τεχνολογίες και σε ορισμένες βαριές βιομηχανίες.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στους FT ότι το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας θα αντικατοπτρίζει τις βασικές βιομηχανικές πολιτικές της Κίνας «Made in China 2025» και «China Standards 2035», οι οποίες ωθούν τις ξένες εταιρείες σε κοινοπραξίες με κινεζικές επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά της. «Αυτό που προσπαθούμε να προτείνουμε είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης προστασίας της βιομηχανίας μας και της διεύρυνσης, κάτι που είναι πολύτιμο για το DNA της Ευρώπης», είπε η ίδια πηγή.

Προηγουμένως χώρες που εξέφρασαν σκεπτικισμό, όπως η Γερμανία έχουν δηλώσει ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης θα έβλεπαν τώρα ευνοϊκά περισσότερους κανόνες αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων, οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την αυτοκινητοβιομηχανία και τις πράσινες τεχνολογίες, όπως τα ηλιακά πάνελ.

Ποια αγαθά αφορά το σχέδιο της ΕΕ

Τρεις αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν στους FT ότι το ποσοστό έως 70% «made in Europe» σε προϊόντα συζητείται στο πλαίσιο του σχεδίου βιομηχανικής πολιτικής, αλλά ι οι στόχοι θα ποικίλλουν, ανάλογα με το πόσο κρίσιμος είναι ο τομέας και πόσο μεγάλη είναι η εξάρτηση.

Για τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, τα κυβερνητικά κίνητρα θα χορηγούνται μόνο σε οχήματα που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι μπαταρίες θα πρέπει επίσης να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο ευρωπαϊκού περιεχομένου, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το μέτρο θα ισχύει μόνο για τη χρήση δημόσιου χρήματος, όπως συμβάσεις προμηθειών και κρατικά δάνεια και επιχορηγήσεις. Θα υπάρξει επίσης ανάλυση της παραγωγικής ικανότητας που διαθέτει η ΕΕ για κάθε στοιχείο, δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος.

Ο νόμος, ο οποίος ονομάζεται Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει ή ακόμη και να καθυστερήσει, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες, εν μέσω διαφωνιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ρήτρες. Ο Γάλλος επίτροπος ιδανικά θέλει ο ορισμός του «ευρωπαϊκού» να περιορίζεται στην ΕΕ, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Η κραταιά διεύθυνση εμπορίου της επιτροπής είναι σκεπτική σχετικά με το ποσοστό εντοπιότητας που προωθείται από το τμήμα βιομηχανικής πολιτικής του Σεζουρνέ.

Οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου γενικά απαγορεύουν την ευνοϊκή μεταχείριση των εγχώριων παραγωγών, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Οι μετατροπείς ηλιακών πάνελ, οι οποίοι διαθέτουν μηχανισμούς απενεργοποίησης που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κίνδυνος για την ασφάλεια, ενδέχεται να πρέπει να κατασκευάζονται ως επί το πλείστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει των νέων κανόνων.

Ακριβότερα τα «made in Europe»

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από αυτά που εισάγονται από την Ασία, οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερο κόστος για τις εταιρείες.

Ηδη, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η πίεση του δασμολογικού καθεστώτος του Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει τις εταιρείες της ΕΕ να εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από φθηνά παραγόμενα κινεζικά προϊόντα. Το 2024 η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τεχνολογιών όπως τα ηλιακά πάνελ και τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος για ανεμογεννήτριες.

Οι ευρωπαϊκές βαριές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, δίνουν, από την πλευρά τους, μάχη για να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους ενόψει των φθηνών ασιατικών εισαγωγών.

Η πρόταση της επιτροπής αναμένεται να περιλαμβάνει διατάξεις που θα υποχρεώνουν τους δημόσιους φορείς να αγοράζουν ευρωπαϊκά προϊόντα και προσπάθειες για την παροχή κινήτρων στις πρωτοπόρους αγορές για καθαρές τεχνολογίες.

Οι αξιωματούχοι συζητούν μια εθελοντική ετικέτα «πράσινου χάλυβα» για να ενθαρρύνουν τους κατασκευαστές να αγοράζουν περισσότερο από την παραγωγή χάλυβα με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα αλλά πιο ακριβή.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι το ποσοστό του 70% πιθανότατα θα μειωθεί και ότι οι συνομιλίες είναι δύσκολες.

Πηγή: ΟΤ