Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο πλήγμα στον Ειρηνικό χθες Δευτέρα εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2025 (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Τουλάχιστον 38 είναι τα σκάφη που έχουν πλήξει οι ΗΠΑ και 130 οι νεκροί συνολικά

Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 130 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 38 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Αυτό είναι το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς.

Και επιχείρηση… διάσωσης

Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού είναι ότι ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.