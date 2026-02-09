Τελικός Κυπέλλου: ΑΕΚ – Ολυμπιακός «μάχονται» στο Καματερό για την κούπα

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καματερό (9/2, 17:00) στον τελικό Κυπέλλου χάντμπολ ανδρών.

Η Ένωση επικράτησε του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας με 36-31 και προκρίθηκε στον τελικό, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο μετά τη νίκη με 35-23 επί του ΓΑΣ Κιλκίς.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κοντράρονται για την κούπα

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, ενώ η ΑΕΚ το έκτο τρόπαιο με την 11η παρουσία της συνολικά σε τελικό.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες, που έχουν διαγράψει μέχρι στιγμής πολύ καλή πορεία τη φετινή σεζόν και θα μονομαχήσουν για την προσθήκη ενός ακόμη τρόπαιου στη συλλογή τους.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί στις λεπτομέρειες, ενώ κλειδί αναμένεται να αποτελέσει η άμυνα, αλλά και η ψύχραιμη διαχείριση των κρίσιμων φάσεων.