Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Τελικά, μάλλον δεν είχαμε δει καλά τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Όλοι μας και πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν αξιολογήσαμε σωστά αυτό τον βραχύσωμο ποδοσφαιριστή και τις ικανότητες του. Τον υποτιμήσαμε και παραλίγο να τον τελειώσουμε πριν την ώρα του. Όμως, ο Θεός της μπάλας, που έχει μία συμπάθεια παραπάνω στην πατρίδα του Ντιέγκο Μαραντόνα, τον προστάτεψε και μας έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία για να τον εκτιμήσουμε.

Δεν μετρήσαμε όπως θα έπρεπε τον Ταμπόρδα. Πρωτίστως, οι προπονητές και οι βοηθοί τους που δούλεψαν με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό σε καθημερινή βάση στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ο Ρουί Βιτόρια, που βέβαια έχει το ελαφρυντικό πως έμεινε για λίγες μέρες μαζί του και μετά απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό.

Ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος επέβλεψε για περίπου έναν μήνα τον 24χρονο άσο, αλλά δεν πείστηκε ποτέ από τις δυνατότητες του. Σαφώς ο Κόντης λειτουργούσε υπό πίεση σαν υπηρεσιακός, έπρεπε να φέρει άμεσα αποτελέσματα και βελτίωση, οπότε επέλεξε όσους έκρινε πιο έτοιμους. Αλλά πρόσφατα σε συνέντευξη του σε μεγάλη αθλητική ιστοσελίδα, ο νυν προπονητής του ΟΦΗ, «ισοπέδωσε» στην κυριολεξία τον Ταμπόρδα, χαρακτηρίζοντας τον άναρχο, απείθαρχο και άτακτο, εξηγώντας πως δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του και στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.

Με το δείγμα που έχουμε από τα παιχνίδια με τη Ρόμα και τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα διαφωνήσουμε με τα συμπεράσματα του Κόντη. Ο Ταμπόρδα εκτός από τα γκολ και την εξαιρετική τεχνική κατάρτιση του, συμπεριφέρθηκε άψογα στο τακτικό σκέλος. Εκτελώντας στο ακέραιο τις εντολές του Ράφα Μπενίτεθ.

Έχει σημασία να επισημάνουμε πως ο Αργεντινός ήρθε στην Αθήνα ως «δεκάρι». Σαν παίκτης μιας άλλης παλαιότερης κοπής, ο Ταμπόρδα αναδείχτηκε στο «10» από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς και σε αυτό τον ρόλο οδήγησε την άσημη Πλατένσε να στεφθεί πρωταθλήτρια του Απερτούρα 2025 στην Αργεντινή. Για επιτελικό μέσο τον αγόρασε τον Αύγουστο ο Παναθηναϊκός, για να αναπληρώσει το κενό του Αζεντίν Ουναΐ.

Παρόλα αυτά, ο Μπενίτεθ αξιοποίησε τον Ταμπόρδα ως δεξιό εξτρέμ και ο 24χρονος ποδοσφαιριστής τον δικαίωσε. Σκόραρε κόντρα στην Ρόμα και στον Ολυμπιακό. Εναντίον των «τζιαλορόσι» κινούμενος με υπομονή και αξιοποιώντας τα λάθη στην άμυνα και απέναντι στους «ερυθρόλευκους» με ωραία ντρίμπλα, με έξυπνη κίνηση στην περιοχή και με ένα σουτ που είχε δόση τύχης. Κυρίως, ο Ταμπόρδα αγωνίστηκε με συνέπεια στο πρέσινγκ και στο ντουμπλάρισμα του δεξιού μπακ, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί απείθαρχου και άναρχου…

Το βασικό προτέρημα που πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Ταμπόρδα είναι τα «cojones» του. Δεν είναι εύκολο να μετακομίζεις σε μία ξένη χώρα, να μιλάς μόνο με λίγους ανθρώπους, να μην σε πιστεύουν τρεις προπονητές μέσα σε πέντε μήνες (αν δεν είχε τις απουσίες ο Μπενίτεθ, δύσκολα θα τον άρχιζε βασικό κόντρα στη Ρόμα που αποτέλεσε την επανεκκίνηση του παίκτη) και παρόλα αυτά εσύ να επιμένεις και να αντιστρέφεις το κλίμα!

🇬🇷 ¡POR VICENTE TABORDA, GANARON EL CLÁSICO! 🟢 El ex Boca le dio la victoria al Panathinaikos 1-0 frente al Olympiacos en el Derbi de los eternos enemigos ℹ Cuarto grito del argentino en el equipo griego, el segundo en la Superliga pic.twitter.com/l2VRPZnVEC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Είναι γεγονός ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού ενημέρωσε τον Ταμπόρδα πως θα ήταν προτιμότερο να τον παραχωρήσει δανεικό για να μην καταστεί ανενεργός. Ο Αργεντινός άσος δεν συναίνεσε και έμεινε να παλέψει, διαψεύδοντας κάθε πρόβλεψη. Ένας αθλητής με εγωισμό και θάρρος, σίγουρα αξίζει μία θέση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ειδικά σε ένα ρόστερ που δεν διακρίνεται για την πληθώρα ισχυρών προσωπικοτήτων!

Υ.Γ.: Μία νίκη δεν αρκεί για να σώσει τη σεζόν, αλλά μία νίκη επί του Ολυμπιακού μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βελτίωση. Αν θα είναι μεμονωμένο αποτέλεσμα ή η απαρχή ενός νικηφόρου σερί, θα το μάθουμε σύντομα.

Υ.Γ.2: Θα οργιάσουν οι θεωρίες συνομωσίες για τον Μπακασέτα, αλλά όσοι βρέθηκαν με την αποστολή στο «Καραϊσκάκης», ξέρουν ότι βοήθησε στην ψυχολογία των συμπαικτών του, χάρηκε και πανηγύρισε μαζί τους και δεν έφυγε καθόλου ξενερωμένος.

Υ.Γ.3: Ο Τόνι Βιλένα δεν μετατράπηκε στον «box-to-box» που θα αναβαθμίσει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, αλλά έχει αδικηθεί. Σε μία σεζόν που υπάρχει ποσοτικό και ποιοτικό πρόβλημα στον «άξονα», ο Ολλανδός μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, δεν αδιαφορεί, δεν λειτουργεί διεκπαιρεωτικά και είναι μέλος του γκρουπ, όπως στο 92’ όταν πήγε να προστατεύσει τον πεσμένο Ζαρουρί από τις αντεγκλήσεις με τον Τσικίνιο. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν νοιάζεται για την ομάδα του, δεν θα το έκανε αυτό.