Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Ταμπόρδα: «Ελπίζω αυτή η νίκη να αποτελέσει σημείο ενός νέου ξεκινήματος»
Ποδόσφαιρο 09 Φεβρουαρίου 2026, 08:15

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είπε μετά το ματς πως ελπίζει η νίκη του Παναθηναϊκού να αποτελέσει αφετηρία νέου ξεκινήματος για την ομάδα του.

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

O πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού και σκόρερ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, Βιθέντε Ταμπόρδα, μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και ευχήθηκε η νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους» να αποτελέσει σημείο ενός νέου ξεκινήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ταμπόρδα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, για την ομάδα, Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, εκτός έδρας. Αλλά κάναμε πολύ καλά τα πράγματα, ανοίξαμε το σκορ από την αρχή του παιχνιδιού και κρατήσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι χαρούμενος και για τη νίκη και για το γκολ που πέτυχα.

Στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στην κατηγορία της Α Εθνικής αυτού του είδους οι αγώνες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σήμερα κάναμε σωστά τα πράγματα και ελπίζω αυτό να αποτελέσει ένα σημείο ενός νέου ξεκινήματος, ώστε να μπορέσουμε χωρίς λάθη να πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα».

Για το τι σημαίνει ψυχολογικά αυτή η νίκη:

«Πριν από τον αγώνα συζητούσα ότι το αποψινό ματς έχει μεγάλη σημασία για 2 λόγους. Πρώτον διότι πρέπει να νικήσουμε για το πρωτάθλημα και δεύτερον λόγω του αγώνα που θα έχουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να το γιορτάσουμε, δεδομένου ότι από αύριο θα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον επόμενο αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε, κερδίζοντας κι εκεί, να οδηγήσουμε τον Παναθηναϊκό σε έναν ακόμα τελικό».

Vita.gr
