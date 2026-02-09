Δημιουργία αξίας προς όλους: Μέσα από πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες

Σε μια παιδιατρική κλινική, το περιβάλλον παίζει ρόλο σχεδόν όσο και η θεραπεία. Σε ένα ακριτικό νησί, το καθαρό νερό και τα σχολικά είδη δεν είναι δεδομένα. Σε μια διάβαση στο κέντρο της πόλης, ο ήχος ενός φαναριού μπορεί να καθορίσει την ασφάλεια ενός ανθρώπου. Και σε ένα σπίτι τον χειμώνα, η θέρμανση είναι συχνά το όριο ανάμεσα στην ανασφάλεια και την αξιοπρέπεια. Σε κάθε κοινωνία, η φροντίδα αποτυπώνεται στα σημεία που συναντά την καθημερινότητα και οι ανάγκες γίνονται συγκεκριμένες, άμεσες και ανθρώπινες. Σε ένα περιβάλλον όπου η εταιρική υπευθυνότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως επικοινωνιακή επιλογή, αλλά ως δείκτης αξιοπιστίας και συνέπειας, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ έχει διαμορφώσει ένα σταθερό και πολυδιάστατο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων, με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Με οδηγό τη φιλοσοφία ότι το νερό αποτελεί δικαίωμα όλων, η ΘΕΟΝΗ, μέσα στο 2025, επέλεξε να μετατρέψει αυτή τη θέση σε πράξη, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα σε κοινότητες και ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Στην πράξη, το νερό λειτούργησε ως αφετηρία κοινωνικής φροντίδας με ουσιαστικό αντίκτυπο. Οι πρωτοβουλίες της χρονιάς αναπτύχθηκαν με συνέπεια και κοινή κατεύθυνση: παρουσία εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με διάρκεια και αποτέλεσμα που ξεπερνά τη στιγμή.

Η παιδική υγεία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες αυτής της πορείας. Η ανακαίνιση της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας βελτίωσε συνολικά τις κτιριακές υποδομές, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τα παιδιά που νοσηλεύονται, τις οικογένειές τους και το ιατρικό προσωπικό. Ένα έργο που ενισχύει καθημερινά τη φροντίδα και τη στήριξη σε μια από τις πιο ευαίσθητες βαθμίδες της δημόσιας υγείας. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η συνεργασία με τον Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ «Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο». Παράλληλα, το βλέμμα στράφηκε στο μέλλον των παιδιών και στην ισότιμη πρόσβαση σε βασικά αγαθά και εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία στήριξης της μαθητικής κοινότητας σε 9 ακριτικά άνυδρα νησιά περιλάμβανε την προσφορά καθαρού νερού και σχολικών ειδών σε 286 μαθητές. Πρώτος σταθμός αυτής της δράσης ήταν η Χάλκη, τον Οκτώβριο του 2025, μια παρουσία που ανέδειξε τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των ακριτικών περιοχών και της επένδυσης στο συλλογικό αύριο.

Η έννοια της φροντίδας επεκτάθηκε και στον δημόσιο χώρο. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η τοποθέτηση 20 ηχητικών φαναριών στο κέντρο της Αθήνας ενίσχυσε την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των ατόμων με προβλήματα όρασης, σε σημεία υψηλής κυκλοφορίας όπως η Πλατεία Συντάγματος και η περιοχή γύρω από τον σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός. Πρόκειται για παρεμβάσεις που βελτιώνουν έμπρακτα την καθημερινή μετακίνηση και ενισχύουν την αυτονομία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η στήριξη του έργου της Liberty Dogs, με τη συμβολική ονοματοδοσία της σκυλίτσας «ΘΕΟΝΗ», η οποία εκπαιδεύεται ως σκύλος-οδηγός. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής ατόμων με προβλήματα όρασης, μέσα από μια συνεργασία με μακροπρόθεσμο κοινωνικό αποτύπωμα. Την ίδια στιγμή, η κοινωνική υπευθυνότητα εκφράστηκε και μέσα από επιλογές που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Η δημιουργία νέου υπερσύγχρονου Logistic Center στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας συνδέθηκε με τη δημιουργία νέων, σταθερών θέσεων εργασίας – Μια επένδυση που ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και επιστρέφει αξία στον τόπο.