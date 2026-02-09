Φως στο Τούνελ: Σταθερά πρώτο και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
Στην κορυφή της τηλεθέασης, βρέθηκε για μια ακόμα Παρασκευή το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη.
Το «Φως στο Τούνελ» επιβεβαίωσε, για μία ακόμη εβδομάδα, την κυριαρχία του στους πίνακες τηλεθέασης -κατακτώντας την πρώτη θέση- και διατήρησε σταθερή τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας 21,6% στο σύνολο του κοινού και 16,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.
Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις και στις γυναικείες ηλικιακές ομάδες, με το μεγαλύτερο μερίδιο να καταγράφεται στο 27,5%, αποδεικνύοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με το «Τούνελ».
