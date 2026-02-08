ΓΑΣ Κιλκίς – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 23-35: Με περίπατο στον τελικό οι Ερυθρόλευκοι

Στον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Καματερό προκρίθηκε η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή. Με εξαιρετική άμυνα, πλουραλισμό στην επίθεση και πρώτο σκόρερ τον Σούργκιελ, με έξι γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας νίκησαν εύκολα με 35-23 τον ΓΑΣ Κιλκίς, στον ημιτελικό του Final-4 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού και έκλεισαν θέση για τον τελικό του θεσμού!

Την Δευτέρα (9/2) στις 17:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), στον τελικό του Final-4 στο Καματερό, κόντρα στον νικητή του ΑΕΚ-Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, και θα διεκδικήσει το τέταρτο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1, όμως ανέβασε «στροφές» και προηγήθηκε με 3-2 και 4-3, με τέρματα του Σούργκιελ (7:39, 8:58), ο οποίος «έγραψε» και το +3 (4-7), στο 18ο λεπτό. Η ομάδα του Κιλκίς μείωσε σε 7-6, όμως οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν «γκάζι» και ξέφυγαν με +5 (7-12), με τον Βίντα στην κόντρα (23:57), με τον Κιουν (27:30) να διατηρεί το προβάδισμα των πέντε τερμάτων (9-14). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Σάββα να διαμορφώνει το +7 (9-16) του πρώτου ημιχρόνου.

Oι τυπικά φιλοξενούμενοι «μπήκαν» δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 43ο λεπτό, έφτασαν στο +10 (15-25), με γκολ του Πασσιά, ενώ στο 46:56, «ανέβηκαν» στο +11 (18-29), με τον Μιχαηλίδη. Στο 54ο λεπτό, ο Πασσιάς έδωσε «αέρα» +12 (21-33), ενώ ο Τσαναξίδης «έγραψε» το 35-22, με τη συμπλήρωση 57 λεπτών! Ο ΓΑΣ Κιλκίς μείωσε, για το τελικό 35-23.

Τα στατιστικά στο ΓΑΣ Κιλκίς – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 4-4, 4-6, 6-7, 7-12, 9-16 (ημιχ.) 11-18, 14-22, 18-26, 19-30, 22-33, 23-35

ΓΑΣ Κιλκίς (Νίκος Γεωργιάδης): Μποροντάι, Αρίμπ 3, Τσαμουρίδης, Αλεξανδρίδης 3, Κουκμίσης 1, Μπούτκαρης 4, Βλαχόπουλος, Χαριζόπουλος, Ντελιρίεφ 3, Μαντάς 2, Μπερέζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 2, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 4, Κουν 1, Βίντα 3, Τζίμπουλας 2, Παπαντωνόπουλος 1, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς, Μορένο 1, Σούργκιελ 6, Μάνθος 2, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 4

Διαιτητές: Σκλαβενίτης-Τόλιος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 2-3, Πέναλτι: 3/5-2/2