Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βολιβίας επιθυμούν οι πρεσβευτές τους να επιστρέψουν ο ένας στην πρωτεύουσα της άλλης χώρας «το συντομότερο» δυνατόν, έπειτα από 18 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων σε αυτό το επίπεδο, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο ο Φερνάντο Αραμάγιο, ο βολιβιανός υπουργός Εξωτερικών.

Οι δυο χώρες δεν είχαν πρεσβευτές η μια στην πρωτεύουσα της άλλης από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Ο σοσιαλιστής πολιτικός, πρόεδρος την εποχή, Έβο Μοράλες είχε διώξει τον κορυφαίο διπλωματικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα κατηγορώντας τον πως στήριξε συνωμοσία της δεξιάς για την ανατροπή της κυβέρνησής του.

Η Ουάσιγκτον είχε ανταποδώσει την χειρονομία.

Επαναπροσέγγιση επιδιώκει η Βολιβία

Όμως ο πρόεδρος της δεξιάς Ροδρίγο Πας, που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, επιδιώκει πλέον επαναπροσέγγιση με τις ΗΠΑ και ανήγγειλε προοδευτική εξομάλυνση των σχέσεων.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας συναντήθηκε προχθές Τετάρτη στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο και χθες Πέμπτη με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

«Φυσικά, θίξαμε το ζήτημα της επιστροφής των πρεσβευτών» και «η ιδέα είναι αυτό να οριστικοποιηθεί το συντομότερο» δυνατό, είπε ο κ. Αρεμάγιο.

Από την πλευρά του, με ανακοίνωσή του χθες Πέμπτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η συνάντηση αυτή επέτρεψε να «επαναβεβαιωθεί η δέσμευση των ΗΠΑ σε σθεναρή εταιρική σχέση» με τη χώρα των Άνδεων.

Επί των ημερών των προκατόχων του Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), η Βολιβία είχε βασικούς συμμάχους την Κίνα, τη Ρωσία, την Κούβα και τη Βενεζουέλα, είχε αποστασιοποιηθεί από τις κυριότερες δυνάμεις της Δύσης.

Οι σχέσεις με τη Χιλή

Ο κ. Αραμάγιο διαβεβαίωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας θα επιδιώξει επαναπροσέγγιση και με τη Χιλή, γειτονική χώρα με την οποία η Βολιβία είχε αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις σε επίπεδο πρεσβευτών από το 1978, εξαιτίας της προαιώνιας διένεξης των δυο κρατών που συνδέεται με τη διεκδίκηση από τη Λα Πας πρόσβασης στη θάλασσα.

«Έχουμε κάθε πρόθεση να το κάνουμε», διαβεβαίωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Λα Πας δεν εννοεί να αποκηρύξει την ιστορική διεκδίκησή της να της παραχωρηθεί πρόσβαση στη θάλασσα με δική της κυριαρχία.

Ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας επισκέφθηκε πρόσφατα το Σαντιάγο, όπου συναντήθηκε με στελέχη της κυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς και με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής, τον ακροδεξιό Χοσέ Αντόνιο Καστ, που θα ορκιστεί και θα αναλάβει καθήκοντα την 11η Μαρτίου.

Η Βολιβία είχε απολέσει την πρόσβαση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια πολέμου με τη Χιλή το 1879.