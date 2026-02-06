Πόσο «εξαιρετική» ήταν στ’ αλήθεια η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ

Η πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, προσέλκυσε διεθνή προσοχή.

Ο Τραμπ την χαρακτήρισε «εξαιρετική», υπογραμμίζοντας την προσωπική του σχέση με τον Σι, ενώ η κινεζική πλευρά εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σταθερών σχέσεων και στην Ταϊβάν.

Η συνομιλία αυτή φανερώνει την πολύπλοκη ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου και θέτει στο επίκεντρο στρατηγικά, εμπορικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Η «εξαιρετική» συνομιλία και οι διαφορετικές οπτικές

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social, επαίνεσε τη συνομιλία, περιγράφοντάς την ως «εξαιρετική» και τονίζοντας τη σημασία διατήρησης καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ισχυρίστηκε ότι η συζήτηση περιλάμβανε την αγορά αμερικανικού πετρελαίου και σόγιας, καθώς και την παράδοση αεροπορικών κινητήρων από τις ΗΠΑ στην Κίνα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συζήτησαν το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Πεκίνο αργότερα μέσα στο έτος, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, «το περιμένει με ανυπομονησία».

Ωστόσο, η κινεζική πλευρά εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας ανέφεραν ότι η συνομιλία επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάγκη σταθερών σχέσεων και στην Ταϊβάν, χωρίς να επιβεβαιώνεται η αγορά αμερικανικών προϊόντων ή η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο.

Το πρακτορείο Xinhua ανέφερε ότι ο Σι δήλωσε πρόθυμος να «συνεργαστεί για να οδηγήσει το γιγαντιαίο πλοίο των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ σταθερά μπροστά, μέσα από ανέμους και καταιγίδες».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την ευχάριστη φρασεολογία, οι βασικές στρατηγικές διαφορές παραμένουν έντονες.

Ο Manoj Kewalramani, του Takshashila Institution στην Ινδία, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η συνομιλία υποδηλώνει τη θέληση διατήρησης επικοινωνίας, αλλά η στρατηγική αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει κεντρικό ζήτημα.

Trump keeps threatening Canada for having a conventional trade relationship with China. Meanwhile, he is a huge fan of the Communist dictator Xi, and craves a “big deal” with Beijing. He is selling them advanced AI chips, running his Trump token grift on a dark Chinese… pic.twitter.com/L8CVOzR6rn — Jason Kenney 🇨🇦🇺🇦 (@jkenney) February 4, 2026

Ηγεμονία στην Ταϊβάν: ένα συνεχές σημείο τριβής

Η Ταϊβάν αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα της συνομιλίας.

Η Κίνα θεωρεί το νησί τμήμα της επικράτειάς της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την «επανένωση».

Αντιθέτως, οι ΗΠΑ ακολουθούν παραδοσιακά πολιτική στρατηγικής αμφισημίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης χωρίς να το επιβεβαιώνουν ρητά.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ να χειρίζεται με συνέπεια τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και τόνισε ότι η Κίνα πρέπει να προστατεύσει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Παρά τις εντάσεις, η αμερικανική πλευρά επικεντρώθηκε περισσότερο σε εμπορικά θέματα και λιγότερο στην αμυντική στήριξη της Ταϊβάν, γεγονός που δείχνει την προτεραιότητα που δίνει ο Τραμπ στην επίτευξη οικονομικών συμφωνιών.

Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα πακέτο πώλησης όπλων αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν, περιλαμβάνοντας πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, drones και οβίδες, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.

Η συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία και οι ασκήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν εντείνουν την ένταση στην περιοχή.

Εμπορική στρατηγική και η σόγια

Η τηλεφωνική συνομιλία αφορούσε επίσης τις εμπορικές σχέσεις.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Κίνα συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και πετρελαίου, καθώς και να παραλάβει αεροπορικούς κινητήρες. Παρά ταύτα, η Κίνα δεν επιβεβαίωσε επίσημα αυτές τις δεσμεύσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το μέλλον των συμφωνιών.

Η σόγια αποτελεί το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν των ΗΠΑ προς την Κίνα. Οι κρατικές εταιρείες Sinograin και COFCO έχουν ήδη αγοράσει περίπου 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας, πληρώνοντας σημαντικά περισσότερα από ό,τι θα πλήρωναν για βραζιλιάνικη σόγια.

Ο Even Rogers Pay, διευθυντής της Trivium China, επισημαίνει ότι η Κίνα πιθανότατα δεν έχει κίνητρο να αγοράσει περισσότερη αμερικανική σόγια σε αυτή τη φάση, αλλά οι αγορές αυτές διευκολύνουν την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ και ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ.

Ο εμπορικός πόλεμος του προηγούμενου έτους είχε οδηγήσει τους δασμούς σε ακραία επίπεδα (145% από τις ΗΠΑ και 125% από την Κίνα). Η προσωπική συνάντηση Τραμπ – Σι στη Νότια Κορέα και οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν στη μείωση των δασμών στο 47,5% και 31,9% αντίστοιχα, επιτρέποντας στα δύο κράτη να συνεχίσουν τις εμπορικές συνομιλίες χωρίς περαιτέρω ένταση.

Γεωπολιτικές εντάσεις: Ιράν και Ρωσία

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα διεθνούς σημασίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν την πίεση προς την Τεχεράνη μετά την καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και την επιβολή νέων κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Αραβική Θάλασσα, ενώ παράλληλα εξετάζεται στρατιωτική δράση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της κυβέρνησης.

Σχετικά με τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα και αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου.

Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της προσπαθεί να εξασφαλίσει μόνιμη εκεχειρία. Η Κίνα δεν έχει δείξει σημάδια περιορισμού των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία ή το Ιράν, γεγονός που καθιστά τις αμερικανικές πιέσεις λιγότερο αποτελεσματικές.

Κρίσιμα ορυκτά και τεχνολογική κυριαρχία

Τα κρίσιμα ορυκτά, όπως τα μέταλλα σπάνιων γαιών, είναι απαραίτητα για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, smartphone και μαχητικών αεροσκαφών. Η Κίνα κυριαρχεί στην εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των ορυκτών, ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις προμήθειες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Project Vault», απόθεμα κρίσιμων ορυκτών αξίας 12 δισ. δολαρίων, και πρότεινε τη δημιουργία εμπορικού μπλοκ με τη συμμετοχή χωρών όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Γερμανία, για να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η κυριαρχία της Κίνας σε αυτόν τον τομέα παραμένει ισχυρό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Mια σχέση γεμάτη αντιφάσεις

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ καταδεικνύει τη δυαδικότητα της σχέσης ΗΠΑ-Κίνας. Παρά την «εξαιρετική» φρασεολογία, τα στρατηγικά και οικονομικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Από την Ταϊβάν και το Ιράν έως τον εμπορικό πόλεμο και τα κρίσιμα ορυκτά, η ισορροπία δυνάμεων παραμένει εύθραυστη.

Η συνομιλία φανερώνει την ανάγκη για συνεχή επικοινωνία, αλλά και τις προκλήσεις που περιμένουν τις δύο χώρες στο μέλλον, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας παραμένει περίπλοκη: ενώ υπάρχει επιθυμία συνεργασίας και εμπορικών συμφωνιών, οι στρατηγικές διαφορές και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν ένα συνεχές υπόβαθρο αβεβαιότητας και ανταγωνισμού.