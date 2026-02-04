Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα την πολιτική και οικονομική συνεργασία της χώρας του με την Κίνα «σταθεροποιητικό παράγοντα» στην τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση, στη διάρκεια συνομιλίας που είχε με βιντεοσύνδεση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Η τελευταία φορά που ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν ήταν τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο

«Στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναταραχών, η συμμαχία μεταξύ της Μόσχας και του Πεκίνου παραμένει ένας σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την πιο στενή συνεργασία σε θέματα τόσο παγκόσμιας όσο και περιφερειακής εμβέλειας», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Να καταρτιστεί «ένα μεγάλο σχέδιο» ζήτησε ο Σι

Από την πλευρά του ο Σι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ζήτησε οι δύο χώρες να καταρτίσουν «ένα μεγάλο σχέδιο» προκειμένου να εμβαθύνουν τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες, όπως εκτίμησε, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Η Κίνα και η Ρωσία ανακοίνωσαν την «άνευ ορίων» στρατηγική τους συμμαχία μερικές ημέρες προτού ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Έκτοτε η Κίνα έχει αναχθεί σε σημαντικό οικονομικό εταίρο της Ρωσίας, ενισχύοντας το εμπόριο με τον βόρειο γείτονά της, την ώρα που οι χώρες της Δύσης επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η τελευταία φορά που ο Σι και ο Πούτιν συναντήθηκαν ήταν τον Σεπτέμβριο στο Πεκίνο με αφορμή τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που οργάνωσε η Κίνα για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Στη διάρκεια εκείνης της συνάντησης ο Σι είχε επισημάνει ότι οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας «έχουν αντέξει στις διεθνείς αναταράξεις», ενώ είχε δεσμευθεί να συντονίζεται με τη Μόσχα για ζητήματα που αφορούν τα βασικά τους συμφέροντα.